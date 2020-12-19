Второй тайм в нашем поединке стартовал! С центра поля мяч разыграли гости. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Вместо Бускетса на поле де Йонг появляется. Посмотрим, что ему удастся придумать на футбольном газоне.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 1:1! Не забивает 11-метровый удар Месси. Но мяч с левого фланга доставляют на Лео, который после рикошета отправляет мяч головой под перекладину. Альба голевой прострел выполняет тут.

Еще одна карточка желтого цвета. Алекс Бланко, который вышел на замену, получает желтую карточку за фол против Альбы.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1 Пока ничья на "Камп Ноу".

45' Отменена красная карточка Гайя. Но показана ему желтая в этой ситуации. А пенальти быть.

45' Еще и Гайя получает карточку красного цвета от рефери. Притянутое какое-то удаление, честно говоря. Но судья все-таки отправляется смотреть повтор.

44' ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Валенсии"! Сбивают Гризманна в своей штрафной гости! Вот это да! 11-метровый удар!

43' МОМЕНТ! Красиво как! Черышев с левого фланга красивую передачу на Гомеса выполняет. Макси уже головой расстреливал соперника, но угодил точно в голкипера!

41' Бланко вместо Мусы появляется в составе "Валенсии". Первая замена в нашей встрече. Вынужденный характер она имеет.

40' Да, замена у "Валенсии" случится. Муса не может продолжить встречу. Уже покинул он пределы поля. Ротация готовится.

39' Муса получает удар по ногам на левом фланге. Был фол. Игра остановлена. Что-то у него со здоровьем, судя по всему.

37' Хороша "Валенсия", очень хороша. Ничего у каталонцев не получается, и те немногочисленные атаки "сине-гранатовых", которые все же имели место быть в первом тайме, не получаются опасными.

36' Месси сбивают соперники в центре поля. Досталось и аргентинцу в одном из столкновений, но с Лео все в порядке. Он встречу точно продолжит.

35' Рачич ранее в заградительный щит врезался. Вполне вероятно, что не сможет он встречу продолжить. По крайней мере, продолжает игрок прихрамывать.

33' Быстрая контратака "Барселоны" после неудачного розыгрыша углового в исполнении "Валенсии". Черышев пробил в Араухо, и далее каталонцы вышли из обороны в атаку на скорости. Месси выдал пас на Гризманна, и тот с правого края пробил точно в голкипера.

32' Все увереннее и увереннее чувствует себя "Валенсия" в эти минуты. Стоит отметить, что "летучие мыши" и впрямь действуют лучше соперника. Снова они угловой зарабатывают, эти неугомонные гости.

31' Полчаса миновало в нашем поединке. "Барса" уступает своему сопернику. В матче с "Реал Сосьедадом" она также пропустила первой, но смогла не только сравнять счет, но и выиграть встречу. Как будет сегодня?

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЬЯКАБИ! 0:1!

Вот это поворот, друзья! Подача "Валенсии" от правого углового флага. Дьякаби играет на опережении и головой выстреливает в ближний угол, отправляя сферу в сетку!

28' Начинает сейчас прессинг "Валенсии" приносить свои плоды. Черышев отобрал сферу для Солера, который нанес мощный удар в дальний угол, и кипер "Барсы" отразил сферу на угловой.

27' С Араухо не все в порядке. Лежит он на газоне, корчится от боли. Медики колдуют над игроком. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо.

26' МОМЕНТ! Вдвоем Черышев с Гайя пошли на мяч. Оба в итоге в итоге нанесли удар по воротам, но попали в Тер Штегена.

25' Гомес отдавал передачу в центр, но почему-то никто из партнеров его не поддержал в этой зоне. А пас от игрока "Валенсии" был очень перспективным.

24' Гомес получает удар в центре поля по ногам. Бускетс его снес с ног. Серхио еще и устное предупреждение от арбитра здесь успел получить.

23' Гризманн с правого фланга выполнял подача в центр штрафной, но там оказался Васс, который головой сыграл за пределы штрафной.

22' Гризманн с линии штрафной производит удар по воротам соперника, но мяч срывается с ноги у Антуана и улетает намного выше цели.

21' К голкиперу "Валенсии" пришел мяч после неудачной подачи каталонцев в чужую штрафную. "Летучие мыши" не атакуют сами, и не позволяют это делать своему сопернику.

19' Месси на правый фланг выдал передачу, откуда последовала передача в центр штрафной - снова выбивают мяч подальше от ворот "летучие мыши". Паулиста выносит сферу подальше от рамки.

18' Идет у нас стремительно время. Стоит отметить, что пока "Валенсия" держится на фоне своего противника очень неплохо.

17' Гризманн сейчас с левого края пасовал в центр, где никого из каталонцев не оказалось. Не поняли друг друга футболисты "сине-гранатовых".

16' Угловой не приносит ничего опасного "летучим мышам". Араухо играет головой подальше от своей рамки. На подборе первыми оказываются каталонцы.

14' Угловой на чужой половине поля заработали футболисты "Валенсии". После прострела от Черышева отбивают сферу за лицевую каталонцы.

13' Желтую карточку получает сейчас Гризманн. Показывал француз, что не трогал он соперника, но у рефери на этот счет было свое мнение.

12' Черышев пока незаметен на футбольном поле, хотя пару раз нам показывали Дениса. Будем надеяться, что россиянину удастся сейчас отличиться.

11' Получает Бускетс удар по ногам. Был фол против игрока "Валенсии". Будем надеяться, что для Серхио обойдется без серьезного повреждения.

9' Еще одна атака "Барселоны", передача от Месси в центр штрафной, где никто до снаряда из каталонцев не добегает. Атака вхолостую.

8' Первый в матче угловой удар. Зарабатывают его каталонцы. С левого фланга следует розыгрыш. Месси на левом краю догоняет мяч и подает его точно в руки голкиперу.

7' Ни одного фола, ни одного углового, ни одного удара по воротам. Вот, пожалуй, результат первых семи минут матчей.

6' "Барселона" в нынешнем сезоне не выступает так, как хотят этого болельщики и клубное руководство. Но в последние недели ситуация в команде, как кажется, налаживается.

4' Месси принял мяч на чужой половине поля, но тут же на него набросилось сразу трое игроков. Оппоненты обезмячили тут же Лео.

3' Спокойно пока что развиваются события в нашей встрече. Без моментов, голевых ситуаций, и, собственно говоря, голов. Очень спокойный старт.

2' Футболисты "Барселоны" будут действовать сегодня на поле в своих традиционных сине-гранатовых цветах, в то время, как игроки "Валенсии" - в белом обмундировании.