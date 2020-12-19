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Барселона
1:1
Перерыв

Стадион:
Валенсия
0'
13' Желтая карточка
Гризманн Антуан
0:1
30' Гол
Дьякаби Муктар
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Гайя Хосе
45' Желтая карточка
Гайя Хосе
0:1
45' Не забитый пенальти
Месси Лионель
1:1
45' Гол
Месси Лионель
45' Желтая карточка
Санчес Алехандро
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
7
Гризманн
Антуан
16
Гонсалес
Педро
14
Коутиньо
Филиппе
9
Брайтвайт Мартин
10
Месси
Лионель
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
Барселона
4-1-4-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

13'
Гризманн Антуан
 
30'
0:1
Дьякаби Муктар
(Солер Карлос)
43'
 
Санчес Алехандро
Муса Юнус
45'
 
Гайя Хосе
45'
 
Гайя Хосе
45'
Месси Лионель
0:1
45'
Месси Лионель
1:1
45'
 
Санчес Алехандро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 6 (2) 0.46
2. Фати Ансу 4 0.31
3. Гризманн Антуан 3 0.23
4. Коутиньо Филиппе 2 0.15
5. Альба Жорди 1 0.08
6. Роберто Серхи 1 0.08
7. Де Йонг Френки 1 0.08
8. Брайтвайт Мартин 1 0.08
9. Дембеле Усман 1 0.08
10. Гонсалес Педро 1 0.08
11. Тринкан Франсишку 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.36
2. Вальехо Ману 4 0.29
3. Макси Гомес 3 0.21
4. Васс Даниэль 1 0.07
5. Габриэль Паулиста 1 0.07
6. Лато Тони 1 0.07
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
8. Дьякаби Муктар 1 0.07
9. Муса Юнус 1 0.07
10. Гильямон Уго 1 0.07
11. Ли Кан Ин 0 0
12. Гамейро Кевин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 4 1
2. Месси Лионель 3 0
3. Альба Жорди 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Брайтвайт Мартин 1 0
8. Гризманн Антуан 1 0
9. Роберто Серхи 1 0
10. Де Йонг Френки 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Гонсалес Педро 1 0
15. Фати Ансу 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Макси Гомес 4 0
3. Корреа Тьерри 2 1
4. Габриэль Паулиста 3 0
5. Рачич Урош 3 0
6. Васс Даниэль 2 0
7. Гайя Хосе 2 0
8. Лато Тони 1 0
9. Кондогбия Жоффрей 1 0
10. Черышев Денис 1 0
11. Хауме Доменек 1 0
12. Джейсон 1 0
13. Гуэдеш Гонсалу 1 0
14. Солер Карлос 1 0
15. Санчес Алехандро 1 0
16. Эскьердо Висенте 1 0
17. Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 20% (4) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 20% (4)
 Валенсия 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона
Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М
Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия 2:0 Барселона Ла Лига Барселона 5:2 Валенсия Ла Лига Барселона 1:2 Валенсия Кубок Короля Барселона 2:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Барселона Примера Барселона 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Барселона Примера Барселона 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Барселона Примера Барселона 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 7:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Барселона Примера Барселона 2:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Барселона Примера Барселона 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Барселона Примера Валенсия 1:1 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона 1:1 Заявка 13 6 3 4 24 - 13 21
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия 1:1 Заявка 14 3 6 5 20 - 20 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона 1:1 Заявка 8 5 2 1 19 - 8 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия 1:1 Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
17. Барселона 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Вместо Бускетса на поле де Йонг появляется. Посмотрим, что ему удастся придумать на футбольном газоне.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем поединке стартовал! С центра поля мяч разыграли гости. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1 Пока ничья на "Камп Ноу".
  • Желтая карточка
    45'
    Еще одна карточка желтого цвета. Алекс Бланко, который вышел на замену, получает желтую карточку за фол против Альбы.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 1:1!
    Не забивает 11-метровый удар Месси. Но мяч с левого фланга доставляют на Лео, который после рикошета отправляет мяч головой под перекладину. Альба голевой прострел выполняет тут.
  • Желтая карточка
    45'
    Отменена красная карточка Гайя. Но показана ему желтая в этой ситуации. А пенальти быть.
  • Красная карточка
    45'
    Еще и Гайя получает карточку красного цвета от рефери. Притянутое какое-то удаление, честно говоря. Но судья все-таки отправляется смотреть повтор.
  • Пенальти!
    44'
    ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Валенсии"! Сбивают Гризманна в своей штрафной гости! Вот это да! 11-метровый удар!
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! Красиво как! Черышев с левого фланга красивую передачу на Гомеса выполняет. Макси уже головой расстреливал соперника, но угодил точно в голкипера!
  • Замена
    41'
    Бланко вместо Мусы появляется в составе "Валенсии". Первая замена в нашей встрече. Вынужденный характер она имеет.
  • Травма, повреждение
    40'
    Да, замена у "Валенсии" случится. Муса не может продолжить встречу. Уже покинул он пределы поля. Ротация готовится.
  • Фол, нарушение
    39'
    Муса получает удар по ногам на левом фланге. Был фол. Игра остановлена. Что-то у него со здоровьем, судя по всему.
  • 37'
    Хороша "Валенсия", очень хороша. Ничего у каталонцев не получается, и те немногочисленные атаки "сине-гранатовых", которые все же имели место быть в первом тайме, не получаются опасными.
  • Фол, нарушение
    36'
    Месси сбивают соперники в центре поля. Досталось и аргентинцу в одном из столкновений, но с Лео все в порядке. Он встречу точно продолжит.
  • Травма, повреждение
    35'
    Рачич ранее в заградительный щит врезался. Вполне вероятно, что не сможет он встречу продолжить. По крайней мере, продолжает игрок прихрамывать.
  • Опасный момент
    33'
    Быстрая контратака "Барселоны" после неудачного розыгрыша углового в исполнении "Валенсии". Черышев пробил в Араухо, и далее каталонцы вышли из обороны в атаку на скорости. Месси выдал пас на Гризманна, и тот с правого края пробил точно в голкипера.
  • 32'
    Все увереннее и увереннее чувствует себя "Валенсия" в эти минуты. Стоит отметить, что "летучие мыши" и впрямь действуют лучше соперника. Снова они угловой зарабатывают, эти неугомонные гости.
  • 31'
    Полчаса миновало в нашем поединке. "Барса" уступает своему сопернику. В матче с "Реал Сосьедадом" она также пропустила первой, но смогла не только сравнять счет, но и выиграть встречу. Как будет сегодня?
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЬЯКАБИ! 0:1!
    Вот это поворот, друзья! Подача "Валенсии" от правого углового флага. Дьякаби играет на опережении и головой выстреливает в ближний угол, отправляя сферу в сетку!
  • Угловой
    28'
    Начинает сейчас прессинг "Валенсии" приносить свои плоды. Черышев отобрал сферу для Солера, который нанес мощный удар в дальний угол, и кипер "Барсы" отразил сферу на угловой.
  • Травма, повреждение
    27'
    С Араухо не все в порядке. Лежит он на газоне, корчится от боли. Медики колдуют над игроком. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо.
  • Опасный момент
    26'
    МОМЕНТ! Вдвоем Черышев с Гайя пошли на мяч. Оба в итоге в итоге нанесли удар по воротам, но попали в Тер Штегена.
  • 25'
    Гомес отдавал передачу в центр, но почему-то никто из партнеров его не поддержал в этой зоне. А пас от игрока "Валенсии" был очень перспективным.
  • Фол, нарушение
    24'
    Гомес получает удар в центре поля по ногам. Бускетс его снес с ног. Серхио еще и устное предупреждение от арбитра здесь успел получить.
  • 23'
    Гризманн с правого фланга выполнял подача в центр штрафной, но там оказался Васс, который головой сыграл за пределы штрафной.
  • 22'
    Гризманн с линии штрафной производит удар по воротам соперника, но мяч срывается с ноги у Антуана и улетает намного выше цели.
  • 21'
    К голкиперу "Валенсии" пришел мяч после неудачной подачи каталонцев в чужую штрафную. "Летучие мыши" не атакуют сами, и не позволяют это делать своему сопернику.
  • 19'
    Месси на правый фланг выдал передачу, откуда последовала передача в центр штрафной - снова выбивают мяч подальше от ворот "летучие мыши". Паулиста выносит сферу подальше от рамки.
  • 18'
    Идет у нас стремительно время. Стоит отметить, что пока "Валенсия" держится на фоне своего противника очень неплохо.
  • 17'
    Гризманн сейчас с левого края пасовал в центр, где никого из каталонцев не оказалось. Не поняли друг друга футболисты "сине-гранатовых".
  • 16'
    Угловой не приносит ничего опасного "летучим мышам". Араухо играет головой подальше от своей рамки. На подборе первыми оказываются каталонцы.
  • Угловой
    14'
    Угловой на чужой половине поля заработали футболисты "Валенсии". После прострела от Черышева отбивают сферу за лицевую каталонцы.
  • Желтая карточка
    13'
    Желтую карточку получает сейчас Гризманн. Показывал француз, что не трогал он соперника, но у рефери на этот счет было свое мнение.
  • Фол, нарушение
    12'
    Черышев пока незаметен на футбольном поле, хотя пару раз нам показывали Дениса. Будем надеяться, что россиянину удастся сейчас отличиться.
  • Фол, нарушение
    11'
    Получает Бускетс удар по ногам. Был фол против игрока "Валенсии". Будем надеяться, что для Серхио обойдется без серьезного повреждения.
  • 9'
    Еще одна атака "Барселоны", передача от Месси в центр штрафной, где никто до снаряда из каталонцев не добегает. Атака вхолостую.
  • Угловой
    8'
    Первый в матче угловой удар. Зарабатывают его каталонцы. С левого фланга следует розыгрыш. Месси на левом краю догоняет мяч и подает его точно в руки голкиперу.
  • 7'
    Ни одного фола, ни одного углового, ни одного удара по воротам. Вот, пожалуй, результат первых семи минут матчей.
  • 6'
    "Барселона" в нынешнем сезоне не выступает так, как хотят этого болельщики и клубное руководство. Но в последние недели ситуация в команде, как кажется, налаживается.
  • 4'
    Месси принял мяч на чужой половине поля, но тут же на него набросилось сразу трое игроков. Оппоненты обезмячили тут же Лео.
  • 3'
    Спокойно пока что развиваются события в нашей встрече. Без моментов, голевых ситуаций, и, собственно говоря, голов. Очень спокойный старт.
  • 2'
    Футболисты "Барселоны" будут действовать сегодня на поле в своих традиционных сине-гранатовых цветах, в то время, как игроки "Валенсии" - в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Барселоне стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.80 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.75 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 7.10 11.50
  1.51 3.87 7.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 7.40 1.15 4.44 1.20 7.20 1.09 5.55 1.14 2.14 1.76 2.52 1.52 1.90 1.96 1.90 1.90 1.50 2.55 1.27 4.05 1.23 7.20 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 12.50
7.30 1.05 6.55 1.08 3.50 1.28 2.88 1.42 2.15 1.86 1.68 2.19 1.46 2.64 1.23 3.80 1.17 4.30 1.06 6.95
7.98 1.10 2.80 1.47 2.94 1.43 2.59 1.53 2.23 1.70 3.50 1.32 2.68 1.50 2.33 1.65 1.99 1.89 1.70 2.23 1.54 2.56 1.39 3.11 1.18 5.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.85 1.42 1.85 1.95 1.28 3.60 1.45 2.70 1.30 3.50
5.10 1.17 3.60 1.29 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
2.41 1.61 1.98 1.90 1.52 2.62 1.35 3.36 1.25 4.09 1.56 2.52 1.33 3.49 1.26 4.08
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.47 2.00 1.80 1.55 2.45
5.50 1.15 2.50 1.53 1.88 1.92 1.50 2.59 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 6.10
Букмекер Да Нет
4.44 1.14
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Где смотреть матч Барселона 1:1 Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 1:1 Валенсия

Исход игры
Барселона
94.8% (146)
Ничья
2.6% (4)
Валенсия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
65.33% (98)
Нет
34.67% (52)
Популярный счёт
2:1 Барселона
39.6% (61)
2:0 Барселона
26.6% (41)
3:1 Барселона
17.5% (27)
3:0 Барселона
2.6% (4)
1:0 Барселона
2.6% (4)
4:1 Барселона
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 Валенсия
1.3% (2)
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