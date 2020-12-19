13' Желтая карточкаГризманн Антуан
0:1
30' ГолДьякаби Муктар
45' Undefined phrase: football_event_Гайя Хосе
45' Желтая карточкаГайя Хосе
0:1
45' Не забитый пенальтиМесси Лионель
1:1
45' ГолМесси Лионель
45' Желтая карточкаСанчес Алехандро
18
Альба
Жорди
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
19
Рачич
Урош
22
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
13'
30'
0:1
45'
45'
45'
0:1
45'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.46
|2.
|Фати Ансу
|4
|0.31
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.23
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.15
|5.
|Альба Жорди
|1
|0.08
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0.08
|7.
|Де Йонг Френки
|1
|0.08
|8.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.08
|9.
|Дембеле Усман
|1
|0.08
|10.
|Гонсалес Педро
|1
|0.08
|11.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.36
|2.
|Вальехо Ману
|4
|0.29
|3.
|Макси Гомес
|3
|0.21
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.07
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|6.
|Лато Тони
|1
|0.07
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.07
|8.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.07
|9.
|Муса Юнус
|1
|0.07
|10.
|Гильямон Уго
|1
|0.07
|11.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|12.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|13.
|Черышев Денис
|0
|0
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|4
|1
|2.
|Месси Лионель
|3
|0
|3.
|Альба Жорди
|3
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|5.
|Пике Херард
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|8.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|9.
|Роберто Серхи
|1
|0
|10.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|11.
|Аленья Карлес
|1
|0
|12.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|13.
|Дест Серджино
|1
|0
|14.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|15.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Макси Гомес
|4
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|4.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|5.
|Рачич Урош
|3
|0
|6.
|Васс Даниэль
|2
|0
|7.
|Гайя Хосе
|2
|0
|8.
|Лато Тони
|1
|0
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|10.
|Черышев Денис
|1
|0
|11.
|Хауме Доменек
|1
|0
|12.
|Джейсон
|1
|0
|13.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|14.
|Солер Карлос
|1
|0
|15.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|16.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|17.
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|Валенсия
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона
Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М
Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия 1:1 Барселона Примера Барселона 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Барселона Примера Барселона 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Барселона Примера Барселона 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 7:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Барселона Примера Барселона 2:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Барселона Примера Барселона 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Барселона Примера Валенсия 1:1 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Барселона
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 13
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 8
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|17.
|Барселона
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 1:1 Валенсия
Исход игры
Барселона
94.8% (146)
Ничья
2.6% (4)
Валенсия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
65.33% (98)
Нет
34.67% (52)
Популярный счёт
2:1 Барселона
39.6% (61)
2:0 Барселона
26.6% (41)
3:1 Барселона
17.5% (27)
3:0 Барселона
2.6% (4)
1:0 Барселона
2.6% (4)
4:1 Барселона
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 Валенсия
1.3% (2)
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