  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
7' Гол
Морено Херард
19' Красная карточка
Эрнандес Аридане
0:2
29' Гол
Ниньо Фер
40' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
41'
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
17
Будимир
Анте
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
30
Пино
Йереми
5
Парехо
Даниэль
8
Фойт
Хуан
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
Осасуна
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Морено Херард
(Тригерос Мануэль)
19'
Эрнандес Аридане
 
24'
Унаи Гарсия
Круз Хуан
 
29'
0:2
Ниньо Фер
(Пино Йереми)
40'
Ойер Санхурхо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.15
2. Будимир Анте 2 0.15
3. Торрес Роберто 2 0.15
4. Ронкалья Факундо 1 0.08
5. Адриан Лопес 1 0.08
6. Кальери Хонатан 1 0.08
7. Гарсия Давид III 1 0.08
8. Ойер Санхурхо 0 0
9. Торро Лукас 0 0
10. Хони Родригес 0 0
11. Барха Энрике 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 7 (4) 0.5
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.36
3. Торрес Пау II 2 0.14
4. Парехо Даниэль 1 0.07
5. Тригерос Мануэль 1 0.07
6. Чуквезе Саму 1 0.07
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Эрнандес Аридане 3 1
2. Гарсия Давид III 4 0
3. Видаль Начо 4 0
4. Монкайола Хон 2 1
5. Ойер Санхурхо 3 0
6. Перес Иньиго 2 0
7. Будимир Анте 2 0
8. Гарсия Рубен 1 0
9. Брашанац Дарко 1 0
10. Торро Лукас 1 0
11. Эррера Серхио 1 0
12. Унаи Гарсия 1 0
13. Кальери Хонатан 1 0
14. Круз Хуан 1 0
15. Барха Энрике 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Кубо Такефуса 1 1
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 2 0
7. Тригерос Мануэль 2 0
8. Парехо Даниэль 1 0
9. Гомес Мойсес 1 0
10. Морено Херард 1 0
11. Пино Йереми 1 0
12. Ниньо Фер 1 0
13. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 10% (1) 40% (4)
 Вильярреал 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2) 0 37.5% (6) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна
Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Вильярреал 3:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:1 Вильярреал Ла Лига Осасуна 1:4 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера
Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Вильярреал Примера Осасуна 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Осасуна Примера Вильярреал 0:2 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 15 7 6 2 25 - 9 27
3. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
4. Вильярреал 2:0 Заявка 14 6 7 1 18 - 12 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте 1:1 Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
19. Осасуна 0:2 Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал 2:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Леванте 1:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
15. Осасуна 0:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал 2:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Осасуна 5.8% (9)
X 16.2% (25)
Вильярреал 77.9% (120)
Все прогнозы
2.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вильярреал
8.01
9.50
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 27.00 9.50 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 9.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 3.34 2.01
  8.01 5.18 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.07 6.90 1.10 6.10 1.12 2.41 1.60 1.98 1.87 2.35 1.58 1.35 3.05 1.44 2.75 1.08 7.00 1.14 5.55 1.01 14.00 1.03 12.00 0.00 21.00
8.60 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.34 1.61 1.73 2.23 1.37 3.15 1.26 3.94 1.10 7.50 1.08 8.30 1.01 16.25
3.23 1.38 2.82 1.48 2.39 1.64 1.96 1.94 3.05 1.40 2.65 1.51 5.14 1.17 3.07 1.39 2.38 1.61 2.06 1.81 1.74 2.15 1.54 2.55 1.42 2.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.63 1.48 1.72 2.12 1.66 2.20 1.08 7.30 1.09 7.20
2.65 1.48 1.78 2.04 1.36 3.15 1.10 6.85 1.07 8.40
2.79 1.49 2.28 1.69 1.77 2.17 1.49 2.79 2.46 1.58 2.02 1.86 1.56 2.52 1.37 3.23 1.51 2.61 1.29 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.57 1.58 2.33 1.21 4.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Осасуна 0:2 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Вильярреал

Исход игры
Осасуна
5.8% (9)
Ничья
16.2% (25)
Вильярреал
77.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
46.31% (69)
Меньше
53.69% (80)
Обе команды забьют
Да
62.42% (93)
Нет
37.58% (56)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
36.4% (56)
0:1 Вильярреал
27.9% (43)
1:1 Ничья
15.6% (24)
0:2 Вильярреал
5.2% (8)
1:3 Вильярреал
4.5% (7)
2:1 Осасуна
2.6% (4)
1:0 Осасуна
1.9% (3)
1:4 Вильярреал
1.3% (2)
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