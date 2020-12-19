Осасуна
1:3
Конец матча
Стадион: Эль-Садар
Вильярреал
0:1
7' ГолМорено Херард
19' Красная карточкаЭрнандес Аридане
0:2
29' ГолНиньо Фер
40' Желтая карточкаОйер Санхурхо
69' Желтая карточкаПино Йереми
1:2
70' ПенальтиТоррес Роберто
79' Желтая карточкаУнаи Гарсия
83' Желтая карточкаМорено Херард
1:3
86' ГолМорено Херард
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
30
Пино
Йереми
34
Ниньо
Фер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
19'
24'
29'
0:2
40'
69'
70'
1:2
79'
83'
84'
86'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|3 (1)
|0.23
|2.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.15
|3.
|Будимир Анте
|2
|0.15
|4.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.08
|5.
|Адриан Лопес
|1
|0.08
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.08
|7.
|Гарсия Давид III
|1
|0.08
|8.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|9.
|Торро Лукас
|0
|0
|10.
|Хони Родригес
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|8 (4)
|0.57
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.36
|3.
|Торрес Пау II
|2
|0.14
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.07
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Чуквезе Саму
|1
|0.07
|7.
|Ниньо Фер
|1
|0.07
|8.
|Марио Гаспар
|0
|0
|9.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|10.
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|2.
|Ойер Санхурхо
|4
|0
|3.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|4.
|Видаль Начо
|4
|0
|5.
|Монкайола Хон
|2
|1
|6.
|Перес Иньиго
|2
|0
|7.
|Будимир Анте
|2
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|9.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|10.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|11.
|Торро Лукас
|1
|0
|12.
|Эррера Серхио
|1
|0
|13.
|Кальери Хонатан
|1
|0
|14.
|Круз Хуан
|1
|0
|15.
|Барха Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|5.
|Марио Гаспар
|2
|0
|6.
|Коклен Франсис
|2
|0
|7.
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|8.
|Морено Херард
|2
|0
|9.
|Пино Йереми
|2
|0
|10.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|11.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|12.
|Ниньо Фер
|1
|0
|13.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Вильярреал
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|0
|31.58% (6)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна
Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Вильярреал Примера Осасуна 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Осасуна Примера Вильярреал 0:2 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Вильярреал
Исход игры
Осасуна
5.8% (9)
Ничья
16.2% (25)
Вильярреал
77.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
46.31% (69)
Меньше
53.69% (80)
Обе команды забьют
Да
62.42% (93)
Нет
37.58% (56)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
36.4% (56)
0:1 Вильярреал
27.9% (43)
1:1 Ничья
15.6% (24)
0:2 Вильярреал
5.2% (8)
1:3 Вильярреал
4.5% (7)
2:1 Осасуна
2.6% (4)
1:0 Осасуна
1.9% (3)
1:4 Вильярреал
1.3% (2)
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