Леванте
2:1
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Реал Сосьедад
21' Желтая карточкаРочина Рубен
0:1
22' ГолИсак Александр
1:1
28' ГолРохер Марти
47' Желтая карточкаВукчевич Никола
82' Желтая карточкаИсак Александр
2:1
87' ГолДе Фрутос Хорхе
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
16
Рочина
Рубен
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
31 Unai Marrero
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
22'
0:1
28'
1:1
47'
82'
86'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|4 (1)
|0.31
|2.
|Моралес Луис
|4
|0.31
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0.15
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.15
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.08
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Везу Рубен
|1
|0.08
|8.
|Клерк Карлос
|0
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|10.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.47
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.27
|3.
|Исак Александр
|3
|0.2
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.2
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.13
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.07
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.07
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.07
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.07
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Постиго Серхио
|2
|0
|3.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|4.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|5.
|Клерк Карлос
|2
|0
|6.
|Рочина Рубен
|1
|0
|7.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|9.
|Сон
|1
|0
|10.
|Рохер Марти
|1
|0
|11.
|Радоя Неманья
|1
|0
|12.
|Малса Микаэль
|1
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|14.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|15.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|16.
|Барди Энис
|1
|0
|17.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|3
|1
|2.
|Сильва Давид
|4
|0
|3.
|Муньос Айхен
|4
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0
|6.
|Субименди Мартин
|3
|0
|7.
|Мерино Микель
|2
|0
|8.
|Исак Александр
|2
|0
|9.
|Янузай Аднан
|1
|0
|10.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|11.
|Горосабел Андони
|1
|0
|12.
|Гуриди Хон
|1
|0
|13.
|Субельдия Игор
|1
|0
|14.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|15.
|Гевара Андер
|1
|0
|16.
|Модибо Саньян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|0
|26.67% (4)
|Реал Сосьедад
|0
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =8 -3Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Реал Сосьедад Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Леванте
7.9% (12)
Ничья
27% (41)
Реал Сосьедад
65.1% (99)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.8% (59)
1:1 Ничья
23.7% (36)
0:1 Реал Сосьедад
13.2% (20)
0:2 Реал Сосьедад
8.6% (13)
1:0 Леванте
3.3% (5)
2:1 Леванте
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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