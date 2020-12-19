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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
2:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
21' Желтая карточка
Рочина Рубен
0:1
22' Гол
Исак Александр
1:1
28' Гол
Рохер Марти
47' Желтая карточка
Вукчевич Никола
82' Желтая карточка
Исак Александр
2:1
87' Гол
Де Фрутос Хорхе
90'+4
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
12
Малса
Микаэль
17
Вукчевич
Никола
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
17
Меркеланс
Мартин
Леванте
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

21'
Рочина Рубен
 
22'
0:1
Исак Александр
28'
Рохер Марти
1:1
46'
Робер Пьер
Постиго Серхио
 
47'
Вукчевич Никола
 
57'
Де Фрутос Хорхе
Моралес Луис
 
57'
Мелеро Гонсало
Вукчевич Никола
 
63'
 
Ле Норман Робен
Модибо Саньян
63'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер
77'
Леон Серхио
Рохер Марти
 
79'
 
Виллиан Жозе
Порту Кристиан
79'
 
Монреаль Начо
Барренечеа Андер
82'
 
Исак Александр
86'
Сон
Гомес Даниэль
 
87'
Де Фрутос Хорхе
(Мелеро Гонсало)
2:1
90'
 
Баутиста Хон
Горосабел Андони

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 4 (1) 0.31
2. Моралес Луис 4 0.31
3. Мелеро Гонсало 2 0.15
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.15
5. Кампанья Хосе 1 (1) 0.08
6. Гомес Даниэль 1 0.08
7. Везу Рубен 1 0.08
8. Клерк Карлос 0 0
9. Мирамон Хорхе 0 0
10. Барди Энис 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.47
2. Порту Кристиан 4 0.27
3. Исак Александр 3 0.2
4. Виллиан Жозе 3 0.2
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.13
6. Лопес Роберто III 2 0.13
7. Сильва Давид 1 0.07
8. Мерино Микель 1 0.07
9. Монреаль Начо 1 0.07
10. Барренечеа Андер 1 0.07
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 2 0
3. Гомес Даниэль 2 0
4. Вукчевич Никола 2 0
5. Клерк Карлос 2 0
6. Рочина Рубен 1 0
7. Кампанья Хосе 1 0
8. Дуарте Оскар 1 0
9. Сон 1 0
10. Рохер Марти 1 0
11. Радоя Неманья 1 0
12. Малса Микаэль 1 0
13. Мирамон Хорхе 1 0
14. Антонио Гарсия 1 0
15. Мелеро Гонсало 1 0
16. Барди Энис 1 0
17. Робер Пьер 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 3 1
2. Сильва Давид 4 0
3. Муньос Айхен 4 0
4. Ариц Элустондо 3 0
5. Барренечеа Андер 3 0
6. Субименди Мартин 3 0
7. Мерино Микель 2 0
8. Исак Александр 2 0
9. Янузай Аднан 1 0
10. Сальдуа Хосеба 1 0
11. Горосабел Андони 1 0
12. Гуриди Хон 1 0
13. Субельдия Игор 1 0
14. Оярсабаль Микель 1 0
15. Гевара Андер 1 0
16. Модибо Саньян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 0 26.67% (4)
 Реал Сосьедад 0 28% (7) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Леванте Ла Лига Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Реал Сосьедад Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
17. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
18. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Леванте 7.9% (12)
X 27% (41)
Реал Сосьедад 65.1% (99)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 6.90 74.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 6.80 65.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.44 2.22
  5.11 1.72 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 8.40 1.04 6.80 1.10 2.75 1.45 2.21 1.71 2.18 1.68 1.73 2.18 1.52 2.44 1.22 4.20 1.18 4.90 1.03 12.00 1.04 9.50 1.04 10.00 0.00 17.00
10.50 1.05 8.90 1.07 3.72 1.28 2.76 1.46 1.94 1.96 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.45 1.04 12.25
3.37 1.34 2.93 1.43 2.48 1.57 2.01 1.87 1.95 1.93 1.62 2.38 1.29 3.72 1.21 4.60 1.60 2.43 1.41 3.02 1.23 4.42 1.53 2.59 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.05 1.37 1.90 1.90 1.87 1.92 1.14 5.60 1.04 10.00 1.01 15.00
3.10 1.37 1.94 1.84 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10
2.68 1.50 2.20 1.72 1.70 2.23 1.45 2.86 1.32 3.49 1.52 2.64 1.30 3.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.70 2.08 1.29 3.40
4.20 1.23 2.72 1.46 1.73 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Леванте 2:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 2:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Леванте
7.9% (12)
Ничья
27% (41)
Реал Сосьедад
65.1% (99)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.8% (59)
1:1 Ничья
23.7% (36)
0:1 Реал Сосьедад
13.2% (20)
0:2 Реал Сосьедад
8.6% (13)
1:0 Леванте
3.3% (5)
2:1 Леванте
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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