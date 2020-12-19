  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
 
Позже

Стадион:
Вальядолид
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Карнеро
Рауль
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
16
Андре
Маркос
Севилья
4-3-3
Вальядолид
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.36
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.18
3. Де Йонг Люк 2 0.18
4. Ракитич Иван 1 0.09
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.09
6. Эскудеро Серхио 1 0.09
7. Кунде Жюль 1 0.09
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.23
2. Вайссман Шон 2 0.15
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.15
4. Оскар Плано 1 0.08
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.08
6. Мичел Мигель 1 0.08
7. Жота Серран 1 0.08
8. Бруно Гонсалес 1 0.08
9. Вилья Тони 1 0.08
10. Рубио Вальдо 1 (1) 0.08
11. Эрвиас Пабло 0 0
12. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 2 1
3. Навас Хесус 3 0
4. Гудель Неманья 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Кунде Жюль 2 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Рекик Карим 1 0
13. Торрес Оливер 1 0
14. Сусо Хесус 1 0
15. Видаль Алеш 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Алькарас Рубен 3 0
3. Хоакин Фернандес 3 0
4. Начо Мартинес 1 1
5. Роке Меса 2 0
6. Сан Эметерио Феде 2 0
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Карнеро Рауль 2 0
9. Масип Хорди 1 0
10. Мичел Мигель 1 0
11. Эрвиас Пабло 1 0
12. Жота Серран 1 0
13. Янко Саиди 1 0
14. Вилья Тони 1 0
15. Гвардиола Серхи 1 0
16. Рубио Вальдо 1 0
17. Эль-Ямик Джавад 1 0
18. Вайссман Шон 1 0
19. Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)
 Вальядолид 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте
Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Севилья 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:1 Севилья Ла Лига Вальядолид 0:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Вальядолид Примера
Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
17. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
18. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 14-го тура испанской Ла Лиги. В рамках этой игры на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, вместимостью 45500 мест, лицом к лицу сойдутся "Севилья" и "Вальядолид". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Хесус Хиль Мансано; помощники судьи - Анхель Невадо Родригес, Хавьер Мартинес Николас; резервный арбитр - Франсиско Хавьер Фернандес Видаль. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.30 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.50 8.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.65 8.40
  1.44 4.54 9.05

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.30 1.05 3.55 1.30 2.70 1.47 2.21 1.71 1.91 1.95 1.50 2.70 1.33 3.30 1.14 5.60 1.11 6.10 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
11.25 1.04 9.40 1.06 3.45 1.32 2.66 1.49 1.91 1.99 1.47 2.72 1.32 3.45 1.14 6.00 1.11 6.85 1.03 13.50
3.67 1.31 2.93 1.45 2.80 1.49 2.22 1.73 1.93 1.98 1.70 2.26 1.49 2.80 1.33 3.57 1.11 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.20
3.04 1.38 1.97 1.84 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
2.99 1.44 2.45 1.61 1.91 1.99 1.57 2.55 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.67
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Севилья - Вальядолид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид

Исход игры
Севилья
96.1% (148)
Ничья
1.3% (2)
Вальядолид
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (57)
Меньше
61.74% (92)
Обе команды забьют
Да
36.91% (55)
Нет
63.09% (94)
Популярный счёт
2:0 Севилья
40.3% (62)
2:1 Севилья
25.3% (39)
1:0 Севилья
17.5% (27)
3:1 Севилья
6.5% (10)
3:0 Севилья
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Вальядолид
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный