Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Вальядолид
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
11
Эрвиас
Пабло
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Жота СерранНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.36
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.18
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.18
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.09
|5.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.09
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.09
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0.09
|8.
|Навас Хесус
|0
|0
|9.
|Фернандо Режес
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.23
|2.
|Вайссман Шон
|2
|0.15
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.15
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.08
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.08
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.08
|7.
|Жота Серран
|1
|0.08
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.08
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.08
|10.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.08
|11.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|12.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|1
|3.
|Навас Хесус
|3
|0
|4.
|Гудель Неманья
|3
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|6.
|Ракитич Иван
|2
|0
|7.
|Кунде Жюль
|2
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|9.
|Васкес Франко
|1
|0
|10.
|Окампос Лукас
|1
|0
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0
|12.
|Рекик Карим
|1
|0
|13.
|Торрес Оливер
|1
|0
|14.
|Сусо Хесус
|1
|0
|15.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|3
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|4.
|Начо Мартинес
|1
|1
|5.
|Роке Меса
|2
|0
|6.
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|9.
|Масип Хорди
|1
|0
|10.
|Мичел Мигель
|1
|0
|11.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|12.
|Жота Серран
|1
|0
|13.
|Янко Саиди
|1
|0
|14.
|Вилья Тони
|1
|0
|15.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|17.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|18.
|Вайссман Шон
|1
|0
|19.
|Перес Кике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|Вальядолид
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте
Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид
Исход игры
Севилья
96.1% (148)
Ничья
1.3% (2)
Вальядолид
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (57)
Меньше
61.74% (92)
Обе команды забьют
Да
36.91% (55)
Нет
63.09% (94)
Популярный счёт
2:0 Севилья
40.3% (62)
2:1 Севилья
25.3% (39)
1:0 Севилья
17.5% (27)
3:1 Севилья
6.5% (10)
3:0 Севилья
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Вальядолид
1.3% (2)
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