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Севилья
 
Позже

Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.36
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.18
3. Де Йонг Люк 2 0.18
4. Ракитич Иван 1 0.09
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.09
6. Эскудеро Серхио 1 0.09
7. Кунде Жюль 1 0.09
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.23
2. Вайссман Шон 2 0.15
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.15
4. Оскар Плано 1 0.08
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.08
6. Мичел Мигель 1 0.08
7. Жота Серран 1 0.08
8. Бруно Гонсалес 1 0.08
9. Вилья Тони 1 0.08
10. Рубио Вальдо 1 (1) 0.08
11. Эрвиас Пабло 0 0
12. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 2 1
3. Навас Хесус 3 0
4. Гудель Неманья 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Кунде Жюль 2 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Рекик Карим 1 0
13. Торрес Оливер 1 0
14. Сусо Хесус 1 0
15. Видаль Алеш 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Алькарас Рубен 3 0
3. Хоакин Фернандес 3 0
4. Начо Мартинес 1 1
5. Роке Меса 2 0
6. Сан Эметерио Феде 2 0
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Карнеро Рауль 2 0
9. Масип Хорди 1 0
10. Мичел Мигель 1 0
11. Эрвиас Пабло 1 0
12. Жота Серран 1 0
13. Янко Саиди 1 0
14. Вилья Тони 1 0
15. Гвардиола Серхи 1 0
16. Рубио Вальдо 1 0
17. Эль-Ямик Джавад 1 0
18. Вайссман Шон 1 0
19. Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)
 Вальядолид 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте
Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Севилья 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:1 Севилья Ла Лига Вальядолид 0:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Вальядолид Примера
Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона Заявка 12 6 2 4 23 - 12 20
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 13 4 2 7 15 - 17 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Барселона Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
6. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Севилья 90.4% (47)
    X 5.8% (3)
    Вальядолид 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вальядолид
    1.57
    4.16
    7.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.00 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.70 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.94 6.70
      1.53 4.16 7.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.05 6.80 1.11 2.90 1.42 2.23 1.69 1.87 1.99 1.67 2.28 1.32 3.45 1.21 4.20 1.07 7.20 1.05 8.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    8.60 1.07 7.10 1.10 2.91 1.42 2.18 1.70 1.69 2.30 1.33 3.38 1.24 4.15 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.25
    2.96 1.44 2.61 1.55 2.23 1.72 1.89 2.02 1.68 2.30 1.50 2.75 1.23 4.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.31 3.30 1.07 7.50
    2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.80
    2.72 1.51 2.23 1.74 1.71 2.24 1.46 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.53 2.48 1.19 4.70 1.13 5.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Где смотреть матч Севилья - Вальядолид онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид

    Исход игры
    Севилья
    90.4% (47)
    Ничья
    5.8% (3)
    Вальядолид
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    34.6% (18)
    2:1 Севилья
    26.9% (14)
    1:0 Севилья
    13.5% (7)
    3:1 Севилья
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
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