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Эльче
2:2
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
0:1
10' Гол
Гарсия Рубен
1:1
46' Гол
Фидель Чавес
1:2
64' Гол
Брашанац Дарко
73' Желтая карточка
Перес Иньиго
2:2
78' Гол
Каррильо Гидо
84' Желтая карточка
Каррильо Гидо
90' Вторая желтая карточка
Перес Иньиго
90'+4
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
3
Санчес-Миньо
Хуан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
22
Ригони
Эмилиано
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
13
Рубен
Мартинес
12
Ронкалья
Факундо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
8
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
Эльче
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Гарсия Рубен
(Кальери Хонатан)
46'
Родригес Виктор II
Кальво Даниэль
 
46'
Хосема
Моренте Тете
 
46'
Нино Хуан
Фернандес Хосан
 
46'
Фидель Чавес
(Ригони Эмилиано)
1:1
60'
 
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
64'
1:2
Брашанац Дарко
(Гарсия Рубен)
73'
 
Перес Иньиго
74'
 
Мартинес Хавьер II
Брашанац Дарко
76'
Каррильо Гидо
Санчес-Миньо Хуан
 
78'
Каррильо Гидо
2:2
84'
Каррильо Гидо
 
87'
Милья Пере
Бое Лукас
 
88'
 
Видаль Начо
Унаи Гарсия
88'
 
Будимир Анте
Кальери Хонатан
88'
 
Барха Энрике
Гарсия Рубен
90'
 
Перес Иньиго

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 3 (1) 0.23
2. Бое Лукас 3 0.23
3. Моренте Тете 2 0.15
4. Фернандес Хосан 2 0.15
5. Милья Пере 1 0.08
6. Каррильо Гидо 1 0.08
7. Ригони Эмилиано 0 0
8. Хосема 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 3 (1) 0.21
2. Торрес Роберто 3 (1) 0.21
3. Будимир Анте 2 0.14
4. Ронкалья Факундо 1 0.07
5. Адриан Лопес 1 0.07
6. Кальери Хонатан 1 0.07
7. Брашанац Дарко 1 0.07
8. Гарсия Давид III 1 0.07
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 3 0
4. Марконе Иван 3 0
5. Диего Гонсалес VII 3 0
6. Верду Гонсало 3 0
7. Гутьеррес Хосе 2 0
8. Фидель Чавес 2 0
9. Санчес-Миньо Хуан 2 0
10. Милья Пере 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Кальво Даниэль 1 0
14. Каррильо Гидо 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Хосема 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Перес Иньиго 3 1
2. Эрнандес Аридане 3 1
3. Ойер Санхурхо 4 0
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Унаи Гарсия 2 0
9. Гарсия Рубен 1 0
10. Брашанац Дарко 1 0
11. Торро Лукас 1 0
12. Эррера Серхио 1 0
13. Кальери Хонатан 1 0
14. Круз Хуан 1 0
15. Барха Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Осасуна 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 23.08% (3) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче
Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис
Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка

Последние игры между собой

Эльче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Эльче 1:2 Осасуна Сегунда Осасуна 1:1 Эльче Сегунда Осасуна 0:0 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Осасуна Сегунда
Эльче 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
4. Вильярреал 0:1 Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
5. Барселона 1:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Атлетик Б 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 17 20
9. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
10. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
11. Хетафе Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид 0:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 22 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона 1:0 Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал 0:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 6 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал 0:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11. Барселона 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
13. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Вальядолид 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Эльче 53.4% (79)
X 31.1% (46)
Осасуна 15.5% (23)
+0
выиграет Эльче
хозяева..
KLM-P #
Все прогнозы
3.04 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 1.06 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.00 2.54
  4.01 2.20 2.93

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.11 5.10 1.17 3.50 1.30 2.21 1.69 1.91 1.95 1.69 2.26 3.15 1.35 1.21 4.40 1.90 1.90 1.04 9.20 1.05 5.55 0.00 17.50 1.01 15.00 0.00 24.00
6.60 1.11 5.25 1.17 2.49 1.55 1.85 1.97 1.51 2.74 1.22 4.40 1.16 5.35 1.05 10.75 1.04 11.75
7.37 1.12 3.30 1.35 3.54 1.32 2.95 1.43 2.36 1.63 1.82 2.06 2.73 1.49 2.28 1.68 1.81 2.07 1.53 2.59 1.64 2.34 1.39 3.12 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.47 2.70 1.55 2.45 1.05 10.50 1.06 8.80
2.32 1.61 1.53 2.50 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
2.18 1.74 1.79 2.10 1.39 3.11 1.27 3.95 1.39 3.12 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
2.95 1.40 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Эльче 2:2 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 2:2 Осасуна

Исход игры
Эльче
53.4% (79)
Ничья
31.1% (46)
Осасуна
15.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
20% (29)
Меньше
80% (116)
Обе команды забьют
Да
46.9% (68)
Нет
53.1% (77)
Популярный счёт
1:0 Эльче
39.9% (59)
1:1 Ничья
26.4% (39)
2:1 Эльче
10.8% (16)
0:1 Осасуна
7.4% (11)
1:2 Осасуна
6.8% (10)
0:0 Ничья
4.1% (6)
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