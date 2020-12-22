Эльче
2:2
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Осасуна
0:1
10' ГолГарсия Рубен
1:1
46' ГолФидель Чавес
1:2
64' ГолБрашанац Дарко
73' Желтая карточкаПерес Иньиго
2:2
78' ГолКаррильо Гидо
84' Желтая карточкаКаррильо Гидо
90' Вторая желтая карточкаПерес Иньиго
13
Бадия
Эдгар
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
0:1
46'
46'
1:1
64'
1:2
73'
78'
2:2
84'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.23
|2.
|Бое Лукас
|3
|0.23
|3.
|Моренте Тете
|2
|0.15
|4.
|Фернандес Хосан
|2
|0.15
|5.
|Милья Пере
|1
|0.08
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.08
|7.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|8.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.21
|2.
|Торрес Роберто
|3 (1)
|0.21
|3.
|Будимир Анте
|2
|0.14
|4.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.07
|5.
|Адриан Лопес
|1
|0.07
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.07
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.07
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.07
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Торро Лукас
|0
|0
|11.
|Хони Родригес
|0
|0
|12.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|3
|0
|4.
|Марконе Иван
|3
|0
|5.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|6.
|Верду Гонсало
|3
|0
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|8.
|Фидель Чавес
|2
|0
|9.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|10.
|Милья Пере
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|14.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Хосема
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Иньиго
|3
|1
|2.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|4
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|5.
|Видаль Начо
|4
|0
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Будимир Анте
|2
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|9.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|10.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|11.
|Торро Лукас
|1
|0
|12.
|Эррера Серхио
|1
|0
|13.
|Кальери Хонатан
|1
|0
|14.
|Круз Хуан
|1
|0
|15.
|Барха Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Осасуна
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +8 =7 -5Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис
Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|4.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Барселона
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 2:2 Осасуна
Исход игры
Эльче
53.4% (79)
Ничья
31.1% (46)
Осасуна
15.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
20% (29)
Меньше
80% (116)
Обе команды забьют
Да
46.9% (68)
Нет
53.1% (77)
Популярный счёт
1:0 Эльче
39.9% (59)
1:1 Ничья
26.4% (39)
2:1 Эльче
10.8% (16)
0:1 Осасуна
7.4% (11)
1:2 Осасуна
6.8% (10)
0:0 Ничья
4.1% (6)
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