Гонсалу Гуэдеш падает в борьбе с Окампосом, не прав аргентинец.

Атака "Валенсии" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

Де Йонг подыграл себе рукой на половине поля "Валенсии". Судья всё видел.

43' Оборона гостей достаточно надежна, дважды флангом пытаются хозяева отправить мяч в штрафную, но все напрасно.

42' В суматохе заканчивается первый тайм. "Летучие мыши" временно перехватили инициативу, перешли на чужую половину поля, однако без ударов.

41' Ничего опасного "летучие мыши" извлечь из этого штрафного не смогли.

40' Гонсалу Гуэдеша уронили в метре от штрафной "Севильи".

39' Мяч у "Валенсии" наконец-то, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

38' Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

37' Муктар Дьякаби нарушает правила в середине поля.

36' Первый угловой зарабатывают игроки "Валенсии". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

35' Успокоилась игра, не видели по-настоящему опасных моментов в нашем матче.

34' Никак не получается у "Валенсии" вернуть себе мяч. "Севилья" решительно настроена добыть победу в этом противостоянии.

33' Опять Сусо в кадре, на этот раз он забросил мяч в штрафную, но никто из своих не успел.

32' Очень много длинных передач используют игроки из "Валенсии", до ворот соперника приблизиться сложно.

31' Очередная попытка дальнего удара от Сусо, мяч в цель сегодня не попадает. Выше.

30' Де Йонг в касание замыкал прострел Наваса, но удар сильным не получился, да и Молина помешал.

29' Гонсалу Гуэдеш поймал мяч на линии штрафной и отправил его на пустые трибуны.

28' Макси Гомеса толкают в центре поля. Судья всё видел.

27' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

26' Солера останавливают с нарушением правил у центрального круга.

25' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Валенсии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

24' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Даниэль Васс виноват.

23' А теперь Черышев нарушает правила на половине поля соперника.

22' Окампос фолит у штрафной "Валенсии", судья всё видел.

21' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

20' Окампос наносит удар по воротам с 28 метров, мяч летит на пустые трибуны. 0 - ударов в створ пока.

19' "Севилья" контролирует мяч и имеет колоссальный перевес по владению, но толку-то.

18' Гиллем Молина заменил Паулисту, пожелаем ему здоровья.

17' Габриэль Паулиста опять в кадре. Всё-таки показывает он Грасии, нужна замена.

16' Оба тренера уже на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.

15' Затянулась позиционная атака "Севильи", игроки "Валенсии" никак не могут подобраться к мячу и действуют на грани фола.

14' Хорошо прессингует "Севилья", и так высоко выходит, что сразу шесть игроков гостей выстраиваются в линию.

13' Основательно гости себе мяч присвоили и чужую штрафную осадили. Но "летучие мыши" играют плотно.

12' Странно ведет себя Габриэль Паулиста, вернулся он опять на поле, хотя явно есть проблемы со здоровьем.

11' Сусо наносит удар по воротам. Низом мяч полетел, Доменек всё контролировал, да и мяч мимо полетел.

10' Паулиста прилёг на газон. Скорее всего, игру он продолжить точно не сможет.

9' Окампос пробил "ножницами" с 12 метров, улетает мяч на трибуны. Вновь мимо.

8' Ударов больше пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.

7' Гости же не соглашаются отсиживаться у своих ворот и регулярно переводят мяч на чужую половину поля.

6' Контролируют хозяева поля мяч на своей половине, без особых попыток для атак.

5' Хордан наносит удар по воротам с линии штрафной Мяч летит выше створа.

4' Паулиста повреждение получил. Пауза в игре.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Валентина Писарро Гомеса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Паулиста.

2' "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-черного цвета, в красной футболисты гостей.