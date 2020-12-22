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  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Севилья
0' 45'
1
Хауме
Доменек
5
Габриэль
Паулиста
4
Мангала
Эльяким
12
Дьякаби
Муктар
23
Джейсон
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
17
Черышев
Денис
14
Гайя
Хосе
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
14
Оскар
Родригес
7
Сусо
Хесус
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
Валенсия
3-5-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

17'
Молина Гиллем
Габриэль Паулиста
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.33
2. Вальехо Ману 4 0.27
3. Макси Гомес 4 0.27
4. Васс Даниэль 1 0.07
5. Габриэль Паулиста 1 0.07
6. Лато Тони 1 0.07
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
8. Дьякаби Муктар 1 0.07
9. Муса Юнус 1 0.07
10. Гильямон Уго 1 0.07
11. Ли Кан Ин 0 0
12. Гамейро Кевин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.31
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.15
3. Окампос Лукас 2 (2) 0.15
4. Де Йонг Люк 2 0.15
5. Ракитич Иван 1 0.08
6. Эскудеро Серхио 1 0.08
7. Кунде Жюль 1 0.08
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Макси Гомес 4 0
3. Корреа Тьерри 2 1
4. Габриэль Паулиста 3 0
5. Рачич Урош 3 0
6. Васс Даниэль 2 0
7. Гайя Хосе 2 0
8. Лато Тони 1 0
9. Кондогбия Жоффрей 1 0
10. Черышев Денис 1 0
11. Хауме Доменек 1 0
12. Джейсон 1 0
13. Гуэдеш Гонсалу 1 0
14. Солер Карлос 1 0
15. Санчес Алехандро 1 0
16. Эскьердо Висенте 1 0
17. Муса Юнус 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Гудель Неманья 4 0
3. Хордан Хоан 2 1
4. Навас Хесус 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Окампос Лукас 2 0
8. Кунде Жюль 2 0
9. Эскудеро Серхио 1 0
10. Де Йонг Люк 1 0
11. Васкес Франко 1 0
12. Акунья Маркос 1 0
13. Рекик Карим 1 0
14. Торрес Оливер 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 30% (6) 20% (4)
 Севилья 23.08% (3) 0 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 46.15% (6)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия
Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья
Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера
Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья 0:0 Заявка 13 6 3 4 14 - 10 21
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
10. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
11. Хетафе Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Валенсия 0:0 Заявка 15 3 7 5 21 - 21 16
14. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Эльче 0:1 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
17. Осасуна 1:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
18. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
9. Севилья 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Валенсия 0:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 11 10
12. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Севилья 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
6. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Осасуна 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
13. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
20. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Де Йонг подыграл себе рукой на половине поля "Валенсии". Судья всё видел.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты судья добавил.
  • Угловой
    45'
    Атака "Валенсии" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гонсалу Гуэдеш падает в борьбе с Окампосом, не прав аргентинец.
  • Фол, нарушение
    44'
    Окампос срывает атаку "Валенсии" у центрального круга.
  • 43'
    Оборона гостей достаточно надежна, дважды флангом пытаются хозяева отправить мяч в штрафную, но все напрасно.
  • 42'
    В суматохе заканчивается первый тайм. "Летучие мыши" временно перехватили инициативу, перешли на чужую половину поля, однако без ударов.
  • 41'
    Ничего опасного "летучие мыши" извлечь из этого штрафного не смогли.
  • Фол, нарушение
    40'
    Гонсалу Гуэдеша уронили в метре от штрафной "Севильи".
  • 39'
    Мяч у "Валенсии" наконец-то, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • 38'
    Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • Фол, нарушение
    37'
    Муктар Дьякаби нарушает правила в середине поля.
  • Угловой
    36'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Валенсии". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 35'
    Успокоилась игра, не видели по-настоящему опасных моментов в нашем матче.
  • 34'
    Никак не получается у "Валенсии" вернуть себе мяч. "Севилья" решительно настроена добыть победу в этом противостоянии.
  • 33'
    Опять Сусо в кадре, на этот раз он забросил мяч в штрафную, но никто из своих не успел.
  • 32'
    Очень много длинных передач используют игроки из "Валенсии", до ворот соперника приблизиться сложно.
  • 31'
    Очередная попытка дальнего удара от Сусо, мяч в цель сегодня не попадает. Выше.
  • 30'
    Де Йонг в касание замыкал прострел Наваса, но удар сильным не получился, да и Молина помешал.
  • 29'
    Гонсалу Гуэдеш поймал мяч на линии штрафной и отправил его на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    28'
    Макси Гомеса толкают в центре поля. Судья всё видел.
  • 27'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Фол, нарушение
    26'
    Солера останавливают с нарушением правил у центрального круга.
  • 25'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Валенсии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Фол, нарушение
    24'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Даниэль Васс виноват.
  • Фол, нарушение
    23'
    А теперь Черышев нарушает правила на половине поля соперника.
  • Фол, нарушение
    22'
    Окампос фолит у штрафной "Валенсии", судья всё видел.
  • Угловой
    21'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 20'
    Окампос наносит удар по воротам с 28 метров, мяч летит на пустые трибуны. 0 - ударов в створ пока.
  • 19'
    "Севилья" контролирует мяч и имеет колоссальный перевес по владению, но толку-то.
  • Замена
    18'
    Гиллем Молина заменил Паулисту, пожелаем ему здоровья.
  • 17'
    Габриэль Паулиста опять в кадре. Всё-таки показывает он Грасии, нужна замена.
  • 16'
    Оба тренера уже на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.
  • 15'
    Затянулась позиционная атака "Севильи", игроки "Валенсии" никак не могут подобраться к мячу и действуют на грани фола.
  • 14'
    Хорошо прессингует "Севилья", и так высоко выходит, что сразу шесть игроков гостей выстраиваются в линию.
  • 13'
    Основательно гости себе мяч присвоили и чужую штрафную осадили. Но "летучие мыши" играют плотно.
  • 12'
    Странно ведет себя Габриэль Паулиста, вернулся он опять на поле, хотя явно есть проблемы со здоровьем.
  • 11'
    Сусо наносит удар по воротам. Низом мяч полетел, Доменек всё контролировал, да и мяч мимо полетел.
  • Травма, повреждение
    10'
    Паулиста прилёг на газон. Скорее всего, игру он продолжить точно не сможет.
  • 9'
    Окампос пробил "ножницами" с 12 метров, улетает мяч на трибуны. Вновь мимо.
  • 8'
    Ударов больше пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.
  • 7'
    Гости же не соглашаются отсиживаться у своих ворот и регулярно переводят мяч на чужую половину поля.
  • 6'
    Контролируют хозяева поля мяч на своей половине, без особых попыток для атак.
  • 5'
    Хордан наносит удар по воротам с линии штрафной Мяч летит выше створа.
  • Травма, повреждение
    4'
    Паулиста повреждение получил. Пауза в игре.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Валентина Писарро Гомеса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Паулиста.
  • 2'
    "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-черного цвета, в красной футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 3.65 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.60 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.68 2.08
  4.96 3.51 1.79

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 8.70 1.05 3.50 1.40 2.18 1.68 2.17 1.74 1.65 2.22 1.76 2.14 1.31 3.35 1.22 4.20 1.16 5.55 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.83 1.44 1.98 1.92 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 12.00
3.42 1.34 2.63 1.52 2.31 1.66 1.99 1.89 1.72 2.19 1.57 2.50 1.40 3.09 1.42 3.00 1.34 3.41 1.37 3.27 1.14 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90 1.12 6.10
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.65 2.32 1.39 3.14 1.13 6.50 1.45 2.85 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.95 1.37 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Севилья

Исход игры
Валенсия
16.7% (25)
Ничья
44% (66)
Севилья
39.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
45.89% (67)
Меньше
54.11% (79)
Обе команды забьют
Да
83.56% (122)
Нет
16.44% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (55)
1:2 Севилья
22.7% (34)
0:1 Севилья
12% (18)
2:1 Валенсия
12% (18)
2:2 Ничья
6% (9)
1:0 Валенсия
1.3% (2)
0:2 Севилья
1.3% (2)
2:3 Севилья
1.3% (2)
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