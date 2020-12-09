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Валенсия
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.36
2. Вальехо Ману 4 0.29
3. Макси Гомес 4 0.29
4. Васс Даниэль 1 0.07
5. Габриэль Паулиста 1 0.07
6. Лато Тони 1 0.07
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
8. Дьякаби Муктар 1 0.07
9. Муса Юнус 1 0.07
10. Гильямон Уго 1 0.07
11. Ли Кан Ин 0 0
12. Гамейро Кевин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.33
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.17
3. Окампос Лукас 2 (2) 0.17
4. Де Йонг Люк 2 0.17
5. Ракитич Иван 1 0.08
6. Эскудеро Серхио 1 0.08
7. Кунде Жюль 1 0.08
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Макси Гомес 4 0
3. Корреа Тьерри 2 1
4. Габриэль Паулиста 3 0
5. Рачич Урош 3 0
6. Васс Даниэль 2 0
7. Гайя Хосе 2 0
8. Лато Тони 1 0
9. Кондогбия Жоффрей 1 0
10. Черышев Денис 1 0
11. Хауме Доменек 1 0
12. Джейсон 1 0
13. Гуэдеш Гонсалу 1 0
14. Солер Карлос 1 0
15. Санчес Алехандро 1 0
16. Эскьердо Висенте 1 0
17. Муса Юнус 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Гудель Неманья 4 0
3. Хордан Хоан 2 1
4. Навас Хесус 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Окампос Лукас 2 0
8. Кунде Жюль 2 0
9. Эскудеро Серхио 1 0
10. Де Йонг Люк 1 0
11. Васкес Франко 1 0
12. Акунья Маркос 1 0
13. Рекик Карим 1 0
14. Торрес Оливер 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 30% (6) 20% (4)
 Севилья 23.08% (3) 0 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 46.15% (6)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия
Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья
Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера
Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
18. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
18. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Валенсия 22.9% (11)
    X 45.8% (22)
    Севилья 31.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Севилья
    4.40
    3.55
    1.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.55 1.92
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.55 1.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.40 1.04 6.90 1.08 3.05 1.36 2.35 1.64 1.96 1.91 1.73 2.18 1.36 3.05 1.25 3.90 1.10 7.10 1.07 7.30 1.01 13.00 0.00 21.00
    9.10 1.07 7.50 1.09 3.05 1.39 2.31 1.63 1.73 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.40 1.08 8.30 1.01 16.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.08 1.35 3.15 1.10 7.20
    2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
    3.38 1.32 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч Валенсия - Севилья

    Исход игры
    Валенсия
    22.9% (11)
    Ничья
    45.8% (22)
    Севилья
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (18)
    2:1 Валенсия
    18.8% (9)
    1:2 Севилья
    16.7% (8)
    0:1 Севилья
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
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