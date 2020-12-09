Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.36
|2.
|Вальехо Ману
|4
|0.29
|3.
|Макси Гомес
|4
|0.29
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.07
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|6.
|Лато Тони
|1
|0.07
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.07
|8.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.07
|9.
|Муса Юнус
|1
|0.07
|10.
|Гильямон Уго
|1
|0.07
|11.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|12.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|13.
|Черышев Денис
|0
|0
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.33
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.17
|3.
|Окампос Лукас
|2 (2)
|0.17
|4.
|Де Йонг Люк
|2
|0.17
|5.
|Ракитич Иван
|1
|0.08
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.08
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0.08
|8.
|Навас Хесус
|0
|0
|9.
|Фернандо Режес
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Макси Гомес
|4
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|4.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|5.
|Рачич Урош
|3
|0
|6.
|Васс Даниэль
|2
|0
|7.
|Гайя Хосе
|2
|0
|8.
|Лато Тони
|1
|0
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|10.
|Черышев Денис
|1
|0
|11.
|Хауме Доменек
|1
|0
|12.
|Джейсон
|1
|0
|13.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|14.
|Солер Карлос
|1
|0
|15.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|16.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|17.
|Муса Юнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Гудель Неманья
|4
|0
|3.
|Хордан Хоан
|2
|1
|4.
|Навас Хесус
|3
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|6.
|Ракитич Иван
|2
|0
|7.
|Окампос Лукас
|2
|0
|8.
|Кунде Жюль
|2
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|10.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|11.
|Васкес Франко
|1
|0
|12.
|Акунья Маркос
|1
|0
|13.
|Рекик Карим
|1
|0
|14.
|Торрес Оливер
|1
|0
|15.
|Сусо Хесус
|1
|0
|16.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|30% (6)
|20% (4)
|Севилья
|23.08% (3)
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|46.15% (6)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия
Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +11 =3 -6Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья
Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
Исход игры
Валенсия
22.9% (11)
Ничья
45.8% (22)
Севилья
31.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (18)
2:1 Валенсия
18.8% (9)
1:2 Севилья
16.7% (8)
0:1 Севилья
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
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