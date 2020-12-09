Реал Сосьедад
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.47
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.27
|3.
|Исак Александр
|3
|0.2
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.2
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.13
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.07
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.07
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.07
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.07
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|7
|0.58
|2.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.42
|3.
|Льоренте Маркос
|4
|0.33
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.17
|5.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.17
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0.08
|7.
|Лемар Тома
|1
|0.08
|8.
|Торрейра Лукас
|1
|0.08
|9.
|Триппьер Киран
|0
|0
|10.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|3
|1
|2.
|Сильва Давид
|4
|0
|3.
|Муньос Айхен
|4
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0
|6.
|Субименди Мартин
|3
|0
|7.
|Мерино Микель
|2
|0
|8.
|Исак Александр
|2
|0
|9.
|Янузай Аднан
|1
|0
|10.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|11.
|Горосабел Андони
|1
|0
|12.
|Гуриди Хон
|1
|0
|13.
|Субельдия Игор
|1
|0
|14.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|15.
|Гевара Андер
|1
|0
|16.
|Модибо Саньян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|4
|0
|2.
|Савич Стефан
|3
|0
|3.
|Суарес Луис
|2
|0
|4.
|Эррера Эктор
|2
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|6.
|Корреа Анхель
|2
|0
|7.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|10.
|Коста Диего
|1
|0
|11.
|Лемар Тома
|1
|0
|12.
|Карраско Янник
|1
|0
|13.
|Хименес Хосе
|1
|0
|14.
|Парти Томас
|1
|0
|15.
|Витоло Виктор
|1
|0
|16.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|17.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|Атлетико М
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =5 -3Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
Исход игры
Реал Сосьедад
4.5% (2)
Ничья
29.5% (13)
Атлетико М
65.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
85.71% (36)
Нет
14.29% (6)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
50% (22)
1:1 Ничья
25% (11)
0:1 Атлетико М
9.1% (4)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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