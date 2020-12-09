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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.47
2. Порту Кристиан 4 0.27
3. Исак Александр 3 0.2
4. Виллиан Жозе 3 0.2
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.13
6. Лопес Роберто III 2 0.13
7. Сильва Давид 1 0.07
8. Мерино Микель 1 0.07
9. Монреаль Начо 1 0.07
10. Барренечеа Андер 1 0.07
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 7 0.58
2. Фелиш Жоау 5 (1) 0.42
3. Льоренте Маркос 4 0.33
4. Карраско Янник 2 0.17
5. Коста Диего 2 (1) 0.17
6. Корреа Анхель 1 0.08
7. Лемар Тома 1 0.08
8. Торрейра Лукас 1 0.08
9. Триппьер Киран 0 0
10. Эрмосо Марио 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 3 1
2. Сильва Давид 4 0
3. Муньос Айхен 4 0
4. Ариц Элустондо 3 0
5. Барренечеа Андер 3 0
6. Субименди Мартин 3 0
7. Мерино Микель 2 0
8. Исак Александр 2 0
9. Янузай Аднан 1 0
10. Сальдуа Хосеба 1 0
11. Горосабел Андони 1 0
12. Гуриди Хон 1 0
13. Субельдия Игор 1 0
14. Оярсабаль Микель 1 0
15. Гевара Андер 1 0
16. Модибо Саньян 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Савич Стефан 3 0
3. Суарес Луис 2 0
4. Эррера Эктор 2 0
5. Ньигес Сауль 2 0
6. Корреа Анхель 2 0
7. Эрмосо Марио 2 0
8. Льоренте Маркос 2 0
9. Фелиш Жоау 2 0
10. Коста Диего 1 0
11. Лемар Тома 1 0
12. Карраско Янник 1 0
13. Хименес Хосе 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Витоло Виктор 1 0
16. Фелипе Аугусто IV 1 0
17. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 28% (7) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 24% (6)
 Атлетико М 13.04% (3) 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Ла Лига Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
18. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
18. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Реал Сосьедад 4.5% (2)
    X 29.5% (13)
    Атлетико М 65.9% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетико М
    3.40
    3.32
    2.47
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.20 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.32 2.47
      3.38 3.23 2.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.06 6.30 1.12 2.80 1.45 2.14 1.78 1.81 2.08 1.62 2.40 1.29 3.65 1.21 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00 23.00
    6.95 1.06 5.85 1.11 2.74 1.43 2.08 1.75 1.67 2.48 1.28 3.64 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30 1.00 19.00
    8.34 1.10 2.96 1.44 2.58 1.56 2.18 1.75 1.83 2.09 1.63 2.40 1.47 2.87 1.22 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.61 2.31 1.30 3.55 1.07 8.40
    2.50 1.53 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.65 1.53 2.17 1.77 1.67 2.32 1.44 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.51 2.44 1.18 4.50
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.23
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    4.5% (2)
    Ничья
    29.5% (13)
    Атлетико М
    65.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    50% (22)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    0:1 Атлетико М
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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