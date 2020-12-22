Уэска
1:1
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Леванте
30' Желтая карточкаВезу Рубен
1:0
31' ПенальтиОнтиверос Хавьер
39' Желтая карточкаРобер Пьер
1:1
53' ГолМелеро Гонсало
69' Желтая карточкаЛопес Педро
80' Желтая карточкаИнсуа Пабло
90' Желтая карточкаРочина Рубен
19
Лопес
Педро
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
30'
31'
1:0
39'
53'
1:1
69'
77'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.2
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.13
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.13
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.07
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.07
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.07
|7.
|Рико Микель
|1
|0.07
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.07
|10.
|Галан Хави
|0
|0
|11.
|Лопес Педро
|0
|0
|12.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|4 (1)
|0.29
|2.
|Моралес Луис
|4
|0.29
|3.
|Мелеро Гонсало
|3
|0.21
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.14
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.07
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.07
|7.
|Везу Рубен
|1
|0.07
|8.
|Клерк Карлос
|0
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|10.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|5
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|3.
|Лопес Педро
|2
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|5.
|Маффео Пабло
|2
|0
|6.
|Галан Хави
|2
|0
|7.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|8.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|9.
|Москера Педро
|1
|0
|10.
|Феррейро Давид
|1
|0
|11.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|12.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|14.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Постиго Серхио
|2
|0
|3.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|4.
|Рочина Рубен
|2
|0
|5.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|6.
|Клерк Карлос
|2
|0
|7.
|Робер Пьер
|2
|0
|8.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|10.
|Сон
|1
|0
|11.
|Рохер Марти
|1
|0
|12.
|Радоя Неманья
|1
|0
|13.
|Малса Микаэль
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|16.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|17.
|Барди Энис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Леванте
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|0
|25% (4)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +5 =10 -5Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска
Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе
Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка
Последние игры между собой
Уэска: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|4.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Барселона
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 1:1 Леванте
Исход игры
Уэска
31.5% (47)
Ничья
51% (76)
Леванте
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
21.92% (32)
Меньше
78.08% (114)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (69)
1:0 Уэска
22.1% (33)
1:2 Леванте
10.1% (15)
2:1 Уэска
6% (9)
0:1 Леванте
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Леванте
2% (3)
2:0 Уэска
2% (3)
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