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  3. Испания
Уэска
1:1
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
30' Желтая карточка
Везу Рубен
1:0
31' Пенальти
Онтиверос Хавьер
39' Желтая карточка
Робер Пьер
1:1
53' Гол
Мелеро Гонсало
69' Желтая карточка
Лопес Педро
80' Желтая карточка
Инсуа Пабло
90' Желтая карточка
Рочина Рубен
90'+4
1
Фернандес
Альваро
III
19
Лопес
Педро
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
24
Гарсия
Борха
I
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
4
Робер
Пьер
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
17
Вукчевич
Никола
12
Малса
Микаэль
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
22
Мелеро
Гонсало
Уэска
4-3-3
Леванте
4-4-2

Ход матча

30'
 
Везу Рубен
31'
Онтиверос Хавьер
1:0
39'
 
Робер Пьер
53'
1:1
Мелеро Гонсало
58'
 
Гомес Даниэль
Малса Микаэль
69'
Лопес Педро
 
70'
Гомес Серхио
Феррейро Давид
 
76'
 
Моралес Луис
Де Фрутос Хорхе
76'
 
Леон Серхио
Рохер Марти
77'
 
Сон
Коке Хорхе II
77'
 
Радоя Неманья
Мелеро Гонсало
80'
Мир Рафа
Окадзаки Синджи
 
80'
Карлос Хуан Реал
Гарсия Борха I
 
80'
Инсуа Пабло
 
86'
Эскрих Даниэль
Онтиверос Хавьер
 
86'
Думбия Идрисса
Рико Микель
 
90'
 
Рочина Рубен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.2
2. Рамирес Сандро 2 0.13
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.13
4. Феррейро Давид 1 0.07
5. Окадзаки Синджи 1 0.07
6. Сиовас Димитрис 1 0.07
7. Рико Микель 1 0.07
8. Маффео Пабло 1 0.07
9. Гарсия Борха I 1 0.07
10. Галан Хави 0 0
11. Лопес Педро 0 0
12. Карлос Хуан Реал 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 4 (1) 0.29
2. Моралес Луис 4 0.29
3. Мелеро Гонсало 3 0.21
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.14
5. Кампанья Хосе 1 (1) 0.07
6. Гомес Даниэль 1 0.07
7. Везу Рубен 1 0.07
8. Клерк Карлос 0 0
9. Мирамон Хорхе 0 0
10. Барди Энис 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 5 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Лопес Педро 2 0
4. Сиовас Димитрис 2 0
5. Маффео Пабло 2 0
6. Галан Хави 2 0
7. Думбия Идрисса 2 0
8. Окадзаки Синджи 1 0
9. Москера Педро 1 0
10. Феррейро Давид 1 0
11. Рамирес Сандро 1 0
12. Нвакали Келечи 1 0
13. Сеоане Хайме 1 0
14. Онтиверос Хавьер 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Постиго Серхио 2 0
3. Гомес Даниэль 2 0
4. Рочина Рубен 2 0
5. Вукчевич Никола 2 0
6. Клерк Карлос 2 0
7. Робер Пьер 2 0
8. Кампанья Хосе 1 0
9. Дуарте Оскар 1 0
10. Сон 1 0
11. Рохер Марти 1 0
12. Радоя Неманья 1 0
13. Малса Микаэль 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Антонио Гарсия 1 0
16. Мелеро Гонсало 1 0
17. Барди Энис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Леванте 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 0 25% (4)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска
Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе
Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка

Последние игры между собой

Уэска: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Леванте 1:1 Уэска Товарищеские матчи Леванте 2:2 Уэска Примера Уэска 2:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Уэска Сегунда
Уэска 0:2 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Уэска Кубок Короля Леванте 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
4. Вильярреал 0:1 Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
5. Барселона 1:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Атлетик Б 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 17 20
9. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
10. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
11. Хетафе Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид 0:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 22 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона 1:0 Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал 0:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 6 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал 0:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11. Барселона 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
13. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Вальядолид 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Уэска 31.5% (47)
X 51% (76)
Леванте 17.4% (26)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 1.02 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.38 3.02
  4.69 1.47 6.43

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.07 7.30 1.08 4.44 1.20 2.65 1.51 2.12 1.77 1.01 15.00 1.73 2.18 1.42 2.85 1.09 7.20 1.12 6.20 1.14 5.55 1.02 11.50 1.01 13.00 0.00 19.50
8.60 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.05 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 10.75
2.95 1.43 3.68 1.29 3.07 1.39 2.23 1.68 1.55 2.54 1.32 3.49 1.83 2.05 1.55 2.55 1.40 3.05 1.27 3.96 1.12 7.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.86 1.94 1.27 3.70 1.11 6.30 1.04 10.00
2.83 1.43 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
2.18 1.74 1.79 2.10 1.39 3.13 1.27 3.98 1.31 3.56 1.17 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.44 1.66 2.10 1.28 3.60
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.18
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Уэска 1:1 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 1:1 Леванте

Исход игры
Уэска
31.5% (47)
Ничья
51% (76)
Леванте
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
21.92% (32)
Меньше
78.08% (114)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (69)
1:0 Уэска
22.1% (33)
1:2 Леванте
10.1% (15)
2:1 Уэска
6% (9)
0:1 Леванте
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Леванте
2% (3)
2:0 Уэска
2% (3)
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