Вильярреал
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Атлетик Б
13' Undefined phrase: football_event_Унай Симон
0:1
19' ГолУильямс Иньяки
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
19'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|8 (4)
|0.53
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.33
|3.
|Торрес Пау II
|2
|0.13
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.07
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Чуквезе Саму
|1
|0.07
|7.
|Ниньо Фер
|1
|0.07
|8.
|Марио Гаспар
|0
|0
|9.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|10.
|Пино Йереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.13
|2.
|Капа Андер
|2
|0.13
|3.
|Беренгер Алекс
|2
|0.13
|4.
|Муньяин Икер
|2
|0.13
|5.
|Лопес Унаи
|2
|0.13
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.13
|7.
|Нуньес Унай
|1
|0.07
|8.
|Сансет Ойян
|1
|0.07
|9.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.07
|10.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.07
|11.
|Юри Берчиче
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
|13.
|Гарсия Дани
|0
|0
|14.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|5.
|Марио Гаспар
|2
|0
|6.
|Коклен Франсис
|2
|0
|7.
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|8.
|Морено Херард
|2
|0
|9.
|Пино Йереми
|2
|0
|10.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|11.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|12.
|Ниньо Фер
|1
|0
|13.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|4
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Лопес Унаи
|4
|0
|5.
|Весга Микель
|3
|0
|6.
|Капа Андер
|2
|0
|7.
|Гарсия Дани
|2
|0
|8.
|Кодро Кенан
|2
|0
|9.
|Нуньес Унай
|2
|0
|10.
|Морсильо Хон
|2
|0
|11.
|Муньяин Икер
|1
|0
|12.
|Юри Берчиче
|1
|0
|13.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|14.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|1
|0
|16.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|0
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|Атлетик Б
|6.25% (1)
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|50% (8)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Эльче
Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вильярреал 1:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетик Б Примера Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|4.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Барселона
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Атлетик Б
Исход игры
Вильярреал
85.4% (123)
Ничья
11.1% (16)
Атлетик Б
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.82% (75)
Меньше
47.18% (67)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.5% (67)
1:0 Вильярреал
24.3% (35)
2:0 Вильярреал
11.8% (17)
1:1 Ничья
9.7% (14)
1:2 Атлетик Б
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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