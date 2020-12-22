  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вильярреал
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Атлетик Б
0'
13' Undefined phrase: football_event_
Унай Симон
0:1
19' Гол
Уильямс Иньяки
28'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
8
Фойт
Хуан
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Вильярреал
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Унай Симон
19'
0:1
Уильямс Иньяки
(Юри Берчиче)
24'
Пенья Рубен
Марио Гаспар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 8 (4) 0.53
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.33
3. Торрес Пау II 2 0.13
4. Парехо Даниэль 1 0.07
5. Тригерос Мануэль 1 0.07
6. Чуквезе Саму 1 0.07
7. Ниньо Фер 1 0.07
8. Марио Гаспар 0 0
9. Педраса Альфонсо 0 0
10. Пино Йереми 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.13
2. Капа Андер 2 0.13
3. Беренгер Алекс 2 0.13
4. Муньяин Икер 2 0.13
5. Лопес Унаи 2 0.13
6. Вильялибре Асьер 2 0.13
7. Нуньес Унай 1 0.07
8. Сансет Ойян 1 0.07
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.07
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.07
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Кубо Такефуса 1 1
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 2 0
7. Тригерос Мануэль 2 0
8. Морено Херард 2 0
9. Пино Йереми 2 0
10. Парехо Даниэль 1 0
11. Гомес Мойсес 1 0
12. Ниньо Фер 1 0
13. Торрес Пау II 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 4 1
2. Иньиго Мартинес 5 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Нуньес Унай 2 0
10. Морсильо Хон 2 0
11. Муньяин Икер 1 0
12. Юри Берчиче 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Беренгер Алекс 1 0
16. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 31.58% (6) 15.79% (3) 10.53% (2) 0 31.58% (6) 10.53% (2)
 Атлетик Б 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 50% (8)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Эльче
Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетик Б Ла Лига Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетик Б Примера Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
4. Вильярреал 0:1 Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
5. Барселона 1:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Атлетик Б 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 17 20
9. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
10. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
11. Хетафе Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид 0:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 22 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона 1:0 Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал 0:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 6 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал 0:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11. Барселона 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
13. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Вальядолид 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 85.4% (123)
X 11.1% (16)
Атлетик Б 3.5% (5)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетик Б
4.46
3.40
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.20 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.32 3.90
  4.46 3.40 1.90

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 5.10 1.16 2.45 1.55 1.80 2.00 1.83 2.04 1.47 2.65 1.20 4.44 1.15 5.30 1.06 7.80 1.05 8.60 1.01 15.50 1.01 15.50 0.00 23.00
8.00 1.08 6.65 1.11 2.76 1.46 2.07 1.77 1.63 2.42 1.28 3.72 1.21 4.55 1.08 8.90 1.06 9.80 1.00 19.25
2.96 1.43 2.58 1.54 2.20 1.72 3.21 1.37 2.45 1.59 2.14 1.76 1.83 2.06 1.61 2.40 1.48 2.75 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.97 1.82 1.31 3.35 1.16 5.10 1.08 8.00
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 7.70 1.06 9.10
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.90 1.88 2.00 1.55 2.55 1.22 4.47 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.66 1.49 2.52 1.17 4.70
3.30 1.33 2.19 1.68 1.50 2.59 1.18 4.90 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.05 1.24
Где смотреть матч Вильярреал 0:1 Атлетик Б онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Атлетик Б

Исход игры
Вильярреал
85.4% (123)
Ничья
11.1% (16)
Атлетик Б
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.82% (75)
Меньше
47.18% (67)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.5% (67)
1:0 Вильярреал
24.3% (35)
2:0 Вильярреал
11.8% (17)
1:1 Ничья
9.7% (14)
1:2 Атлетик Б
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный