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  3. Испания
Вальядолид
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Барселона
0'
0:1
21' Гол
Ленгле Клеман
27'
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
22
Начо
Мартинес
40
Жота
Серран
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
16
Андре
Маркос
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
2
Дест
Серджино
8
Пьянич
Миралем
21
Де
Йонг
Френки
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
16
Гонсалес
Педро
9
Брайтвайт Мартин
Вальядолид
4-4-2
Барселона
3-4-2-1

Ход матча

21'
0:1
Ленгле Клеман
(Месси Лионель)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.2
2. Вайссман Шон 2 0.13
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.13
4. Оскар Плано 1 0.07
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.07
6. Мичел Мигель 1 0.07
7. Жота Серран 1 0.07
8. Бруно Гонсалес 1 0.07
9. Вилья Тони 1 0.07
10. Карнеро Рауль 1 0.07
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.07
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 6 (2) 0.43
2. Фати Ансу 4 0.29
3. Гризманн Антуан 3 0.21
4. Коутиньо Филиппе 2 0.14
5. Альба Жорди 1 0.07
6. Роберто Серхи 1 0.07
7. Де Йонг Френки 1 0.07
8. Брайтвайт Мартин 1 0.07
9. Дембеле Усман 1 0.07
10. Араухо Рональд 1 0.07
11. Гонсалес Педро 1 0.07
12. Тринкан Франсишку 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 4 0
2. Алькарас Рубен 3 0
3. Сан Эметерио Феде 3 0
4. Хоакин Фернандес 3 0
5. Начо Мартинес 1 1
6. Роке Меса 2 0
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Карнеро Рауль 2 0
9. Орельяна Фабиан 1 0
10. Масип Хорди 1 0
11. Мичел Мигель 1 0
12. Эрвиас Пабло 1 0
13. Жота Серран 1 0
14. Янко Саиди 1 0
15. Вилья Тони 1 0
16. Гвардиола Серхи 1 0
17. Рубио Вальдо 1 0
18. Эль-Ямик Джавад 1 0
19. Вайссман Шон 1 0
20. Перес Кике 1 0
21. Андре Маркос 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 5 1
2. Альба Жорди 4 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Брайтвайт Мартин 1 0
8. Гризманн Антуан 1 0
9. Роберто Серхи 1 0
10. Де Йонг Френки 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)
 Барселона 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус
Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид 0:1 Барселона Ла Лига Барселона 5:1 Вальядолид Ла Лига Барселона 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера
Вальядолид 1:0 Барселона Примера Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
4. Вильярреал 0:1 Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
5. Барселона 1:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Атлетик Б 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 17 20
9. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
10. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
11. Хетафе Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид 0:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 22 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона 1:0 Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал 0:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 6 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал 0:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11. Барселона 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
13. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Вальядолид 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 26'
    Альба не позволил Эрвиасу пройти вперёд по правому флангу.
  • 24'
    Жота на фланге пробил мячом в лицо Ленгле.
  • 23'
    "Вальядолид" перешёл на чужую половину поля, но надолго там задержаться не смог.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЛЕНГЛЕ!!! Месси исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит из штрафной площади и оказался у Месси. Лионель слева навесил к воротам, где Ленгле в упор точно пробил головой.
  • Опасный момент
    21'
    Месси слева с линии штрафной площади пробил в ближнюю "девятку". Масип в прыжке спас ворота.
  • Фол, нарушение
    20'
    Мичел у центрального круга ударил по ногам Де Йонга.
  • 19'
    Без опасных ударов проходит стартовый отрезок матча. Мяч всё чаще начинает подолгу застревать в центре поля.
  • 18'
    Оскара на правом фланге встретили два соперника и аккуратно отобрали мяч.
  • 16'
    Де Йонг слева в штрафной площади получил пас от Брайтвайта, но передача Френки в центр получилась на соперника.
  • 14'
    Эрвиас по правому флангу не решился идти вперёд и покатил мяч на свою половину поля.
  • Угловой
    12'
    Альба заработал первый угловой удар в матче. Месси разыграл "стандарт" с партнёрами, но доставить мяч к воротам не смог.
  • 11'
    Масип вовремя выдвинулся на Альбу и смог опередить Хорди, который слева выбегал к воротам.
  • Фол, нарушение
    10'
    Алькарас в центре поля сыграл рукой.
  • 9'
    Месси с восемнадцати метров пробил немного левее ворот.
  • 8'
    Андре слева с острого угла пробил по воротам. Тер Штеген поймал мяч.
  • 7'
    Дест справа попытался убежать к воротам, но проиграл забег Санчесу и до мяча не добрался.
  • 6'
    Дест справа навесил к воротам. Мяч срикошетил от защитника "Вальядолида" и полетел в руки Масипу.
  • 5'
    Алькаракс со штрафного с двадцати девяти метров пробил немного левее ворот.
  • Травма, повреждение
    4'
    Вайсманн неудачно подкатился под Ленгле на чужой половине поля и получил травму. Медики оказывают помощь Шону.
  • 3'
    Андре попытался по центру убежать к чужим воротам, но проиграл забег Араухо.
  • 2'
    "Вальядолид" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Барселона" - в розовых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Хосе Сорилья"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 6.70 4.40 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 6.40 5.45 1.46
  16.90 8.81 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 14.50 1.02 3.90 1.25 3.05 1.37 2.00 1.80 2.18 1.73 1.58 2.35 1.94 1.92 1.40 2.90 1.18 4.75 1.14 5.55 1.15 5.10 1.12 6.00 1.04 9.50 1.03 10.00
14.00 1.02 5.90 1.14 4.95 1.18 2.82 1.44 2.18 1.70 1.76 2.18 1.44 2.83 1.32 3.45 1.14 5.90 1.12 6.50 1.04 11.50
5.92 1.16 2.73 1.49 3.52 1.32 3.04 1.41 2.35 1.64 2.01 1.87 1.79 2.10 1.57 2.50 1.46 2.84 1.28 3.95 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 1.29 3.60
4.20 1.23 2.88 1.42 1.73 2.11 1.32 3.38 1.20 4.55
4.06 1.26 3.39 1.34 2.72 1.49 1.99 1.88 2.26 1.68 1.85 2.02 1.43 2.92 1.29 3.74 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.66 1.65 2.26 1.41 3.25
5.70 1.14 4.30 1.22 2.15 1.70 1.61 2.31 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.65 1.40
Где смотреть матч Вальядолид 0:1 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Барселона

Исход игры
Вальядолид
0% (0)
Ничья
5.5% (8)
Барселона
94.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.86% (79)
Меньше
45.14% (65)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.9% (48)
0:2 Барселона
30.8% (45)
1:3 Барселона
12.3% (18)
0:1 Барселона
8.9% (13)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:3 Барселона
4.1% (6)
1:4 Барселона
2.7% (4)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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