Вальядолид
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Хосе Сорилья
Барселона
0:1
21' ГолЛенгле Клеман
11
Эрвиас
Пабло
40
Жота
Серран
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.2
|2.
|Вайссман Шон
|2
|0.13
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.13
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.07
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.07
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.07
|7.
|Жота Серран
|1
|0.07
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.07
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.07
|10.
|Карнеро Рауль
|1
|0.07
|11.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.07
|12.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|13.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.43
|2.
|Фати Ансу
|4
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.21
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.14
|5.
|Альба Жорди
|1
|0.07
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0.07
|7.
|Де Йонг Френки
|1
|0.07
|8.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.07
|9.
|Дембеле Усман
|1
|0.07
|10.
|Араухо Рональд
|1
|0.07
|11.
|Гонсалес Педро
|1
|0.07
|12.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|4
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|3
|0
|3.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|4.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|5.
|Начо Мартинес
|1
|1
|6.
|Роке Меса
|2
|0
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|9.
|Орельяна Фабиан
|1
|0
|10.
|Масип Хорди
|1
|0
|11.
|Мичел Мигель
|1
|0
|12.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|13.
|Жота Серран
|1
|0
|14.
|Янко Саиди
|1
|0
|15.
|Вилья Тони
|1
|0
|16.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|17.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|18.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|19.
|Вайссман Шон
|1
|0
|20.
|Перес Кике
|1
|0
|21.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|5
|1
|2.
|Альба Жорди
|4
|0
|3.
|Месси Лионель
|3
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|5.
|Пике Херард
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|8.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|9.
|Роберто Серхи
|1
|0
|10.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|11.
|Аленья Карлес
|1
|0
|12.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|13.
|Дест Серджино
|1
|0
|14.
|Мингеса Оскар
|1
|0
|15.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|16.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Барселона
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =6 -9Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус
Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид 1:0 Барселона Примера Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|4.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Барселона
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Барселона
Исход игры
Вальядолид
0% (0)
Ничья
5.5% (8)
Барселона
94.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.86% (79)
Меньше
45.14% (65)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.9% (48)
0:2 Барселона
30.8% (45)
1:3 Барселона
12.3% (18)
0:1 Барселона
8.9% (13)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:3 Барселона
4.1% (6)
1:4 Барселона
2.7% (4)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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