Месси слева с линии штрафной площади пробил в ближнюю "девятку". Масип в прыжке спас ворота.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛЕНГЛЕ!!! Месси исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит из штрафной площади и оказался у Месси. Лионель слева навесил к воротам, где Ленгле в упор точно пробил головой.

"Вальядолид" перешёл на чужую половину поля, но надолго там задержаться не смог.

Жота на фланге пробил мячом в лицо Ленгле.

Альба не позволил Эрвиасу пройти вперёд по правому флангу.

20' Мичел у центрального круга ударил по ногам Де Йонга.

19' Без опасных ударов проходит стартовый отрезок матча. Мяч всё чаще начинает подолгу застревать в центре поля.

18' Оскара на правом фланге встретили два соперника и аккуратно отобрали мяч.

16' Де Йонг слева в штрафной площади получил пас от Брайтвайта, но передача Френки в центр получилась на соперника.

14' Эрвиас по правому флангу не решился идти вперёд и покатил мяч на свою половину поля.

12' Альба заработал первый угловой удар в матче. Месси разыграл "стандарт" с партнёрами, но доставить мяч к воротам не смог.

11' Масип вовремя выдвинулся на Альбу и смог опередить Хорди, который слева выбегал к воротам.

10' Алькарас в центре поля сыграл рукой.

9' Месси с восемнадцати метров пробил немного левее ворот.

8' Андре слева с острого угла пробил по воротам. Тер Штеген поймал мяч.

7' Дест справа попытался убежать к воротам, но проиграл забег Санчесу и до мяча не добрался.

6' Дест справа навесил к воротам. Мяч срикошетил от защитника "Вальядолида" и полетел в руки Масипу.

5' Алькаракс со штрафного с двадцати девяти метров пробил немного левее ворот.

4' Вайсманн неудачно подкатился под Ленгле на чужой половине поля и получил травму. Медики оказывают помощь Шону.

3' Андре попытался по центру убежать к чужим воротам, но проиграл забег Араухо.

2' "Вальядолид" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Барселона" - в розовых футболках и чёрных трусах.