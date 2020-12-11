Подбескидзе
0:5
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Пяст
17' Желтая карточкаРогинич Марко
0:1
38' ГолСверчок Якуб
0:2
41' ПенальтиСверчок Якуб
0:3
60' ГолМалярчик Петр
64' Желтая карточкаКочиш Гергё
79' Желтая карточкаБашлай Дмитрий
0:4
83' ГолМилевски Себастиан
90' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
0:5
90' ГолАлвеш Тьягу
21
Кочиш
Гергё
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гах КацперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
17'
38'
0:1
41'
0:2
60'
0:3
64'
79'
83'
90'
90'
0:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.38
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.08
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.08
|4.
|Жуховски Михал
|1
|0.08
|5.
|Данеляк Кароль
|1
|0.08
|6.
|Комор Александер
|1
|0.08
|7.
|Мажец Матеуш
|1
|0.08
|8.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.08
|9.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|10.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|11.
|Ярох Бартош
|0
|0
|12.
|Рогинич Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|6 (2)
|0.46
|2.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.23
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.15
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.15
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.15
|6.
|Червински Якуб
|1
|0.08
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0.08
|8.
|Бадья Херард
|0
|0
|9.
|Голубек Якуб
|0
|0
|10.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|11.
|Храпек Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|4
|0
|2.
|Билиньски Камил
|3
|0
|3.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|4.
|Комор Александер
|1
|1
|5.
|Кочиш Гергё
|2
|0
|6.
|Мартин Иван II
|2
|0
|7.
|Гах Кацпер
|2
|0
|8.
|Новак Томаш
|1
|0
|9.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|10.
|Модельски Филип
|1
|0
|11.
|Жуховски Михал
|1
|0
|12.
|Рундич Милан
|1
|0
|13.
|Фигель Рафал
|1
|0
|14.
|Ярох Бартош
|1
|0
|15.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|16.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|17.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|18.
|Ласковски Филип
|1
|0
|19.
|Мрочко Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|4.
|Жиро Михал
|2
|0
|5.
|Храпек Михал
|2
|0
|6.
|Червински Якуб
|2
|0
|7.
|Соколовски Патрик
|2
|0
|8.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|9.
|Голубек Якуб
|1
|0
|10.
|Бадья Херард
|1
|0
|11.
|Малярчик Петр
|1
|0
|12.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|13.
|Гук Томаш
|1
|0
|14.
|Вида Кристофер
|1
|0
|15.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|16.
|Стечик Доминик
|1
|0
|17.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Пяст
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин
Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе
Пяст Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск
Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Подбескидзе 1:0 Пяст Кубок Пяст 1:2 Подбескидзе Кубок Подбескидзе 2:4 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Подбескидзе Экстракласса Пяст 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Пяст Экстракласса Подбескидзе 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Пяст First League Пяст 2:1 Подбескидзе First League Пяст 0:0 Подбескидзе Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|4.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Заглембе Любин
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|7.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Заглембе Любин
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 8
|9
|5.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|6.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|10.
|Заглембе Любин
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров