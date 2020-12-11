  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Подбескидзе
0:5
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
17' Желтая карточка
Рогинич Марко
0:1
38' Гол
Сверчок Якуб
0:2
41' Пенальти
Сверчок Якуб
0:3
60' Гол
Малярчик Петр
64' Желтая карточка
Кочиш Гергё
79' Желтая карточка
Башлай Дмитрий
0:4
83' Гол
Милевски Себастиан
90' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
0:5
90' Гол
Алвеш Тьягу
90'+4
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
3
Комор
Александер
20
Башлай
Дмитрий
8
Данеляк
Кароль
50
Ситек
Максимилиан
21
Кочиш
Гергё
7
Фигель
Рафал
11
Серпина
Лукаш
9
Билиньски
Камил
95
Рогинич
Марко
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
21
Бадья
Херард
6
Храпек
Михал
16
Стечик
Доминик
70
Сверчок
Якуб
Подбескидзе
4-4-2
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.38
2. Новак Томаш 1 0.08
3. Уббинк Корнелис 1 0.08
4. Жуховски Михал 1 0.08
5. Данеляк Кароль 1 0.08
6. Комор Александер 1 0.08
7. Мажец Матеуш 1 0.08
8. Ситек Максимилиан 1 0.08
9. Серпина Лукаш 0 0
10. Кочиш Гергё 0 0
11. Ярох Бартош 0 0
12. Рогинич Марко 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 6 (2) 0.46
2. Жиро Михал 3 (2) 0.23
3. Алвеш Тьягу 2 0.15
4. Малярчик Петр 2 0.15
5. Милевски Себастиан 2 0.15
6. Червински Якуб 1 0.08
7. Стечик Доминик 1 0.08
8. Бадья Херард 0 0
9. Голубек Якуб 0 0
10. Кончковски Мартин 0 0
11. Храпек Михал 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 4 0
2. Билиньски Камил 3 0
3. Башлай Дмитрий 3 0
4. Комор Александер 1 1
5. Кочиш Гергё 2 0
6. Мартин Иван II 2 0
7. Гах Кацпер 2 0
8. Новак Томаш 1 0
9. Серпина Лукаш 1 0
10. Модельски Филип 1 0
11. Жуховски Михал 1 0
12. Рундич Милан 1 0
13. Фигель Рафал 1 0
14. Ярох Бартош 1 0
15. Уббинк Корнелис 1 0
16. Мажец Матеуш 1 0
17. Ситек Максимилиан 1 0
18. Ласковски Филип 1 0
19. Мрочко Шимон 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Киркесков Миккель 2 0
3. Сверчок Якуб 2 0
4. Жиро Михал 2 0
5. Храпек Михал 2 0
6. Червински Якуб 2 0
7. Соколовски Патрик 2 0
8. Йодловец Томаш 1 0
9. Голубек Якуб 1 0
10. Бадья Херард 1 0
11. Малярчик Петр 1 0
12. Кончковски Мартин 1 0
13. Гук Томаш 1 0
14. Вида Кристофер 1 0
15. Милевски Себастиан 1 0
16. Стечик Доминик 1 0
17. Пырка Аркадиуш 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Пяст 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин
Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе
Пяст Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск
Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Пяст 3:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Подбескидзе Экстракласса Пяст 3:0 Подбескидзе Экстракласса
Подбескидзе 1:0 Пяст Кубок Пяст 1:2 Подбескидзе Кубок Подбескидзе 2:4 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Подбескидзе Экстракласса Пяст 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Пяст Экстракласса Подбескидзе 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Пяст First League Пяст 2:1 Подбескидзе First League Пяст 0:0 Подбескидзе Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
4. Шлёнск 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Погонь Щецин Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Заглембе Любин 0:1 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
7. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Заглембе Любин 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Шлёнск 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 8 9
5. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
6. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
7. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
10. Заглембе Любин 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сверчок Якуб из команды Пяст забивает с точки!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сверчок Якуб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Рогинич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 2.95 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 12.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.74 1.84
  4.19 3.61 1.89

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.18 8.60 1.05 1.87 1.87 2.75 1.42 2.90 1.38 1.72 2.12 1.52 2.55 1.82 1.92 1.14 5.10 1.08 5.55 1.03 9.40 1.02 11.00 0.00 18.00
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
4.06 1.26 3.25 1.34 2.80 1.44 2.21 1.70 3.92 1.25 3.31 1.33 2.70 1.48 2.02 1.86 1.58 2.47 1.33 3.39 1.83 2.05 1.52 2.58 1.37 3.09 1.23 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.35 3.05 1.96 1.84 1.02 11.00 1.13 5.50
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68
2.99 1.38 2.48 1.55 1.96 1.91 1.58 2.42 1.40 2.92 1.25 3.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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