Венеция
0:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Монца
7' Желтая карточкаКремонези Микеле
11' Желтая карточкаФраттези Давиде
35' Желтая карточкаФоссати Марко
0:1
63' ГолАугусто Карлос
84' Желтая карточкаФеррарини Габриэле
0:2
90' ГолМота Дани
90' Желтая карточкаФьордилино Антонио
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Марич
Мирко
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
11'
35'
63'
90'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|8
|0.73
|2.
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.27
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.27
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.09
|5.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.09
|6.
|Карлссон Отар
|1
|0.09
|7.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|8.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|9.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|10.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.18
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|2 (2)
|0.18
|3.
|Марич Мирко
|2
|0.18
|4.
|Мота Дани
|2
|0.18
|5.
|Фраттези Давиде
|1
|0.09
|6.
|Аугусто Карлос
|1
|0.09
|7.
|Сампиризи Марио
|0
|0
|8.
|Барберис Андреа
|0
|0
|9.
|Мачин Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|4
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Капелло Алессандро
|2
|0
|5.
|Мале Юссеф
|2
|0
|6.
|Фьордилино Антонио
|2
|0
|7.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|8.
|Кремонези Микеле
|1
|0
|9.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|10.
|Форте Франческо
|1
|0
|11.
|Араму Маттиа
|1
|0
|12.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|13.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|14.
|Тогордо Антони
|1
|0
|15.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|5
|0
|2.
|Фоссати Марко
|3
|0
|3.
|Барилла Антонино
|1
|1
|4.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|5.
|Армеллино Марко
|2
|0
|6.
|Барберис Андреа
|2
|0
|7.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|8.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|9.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|10.
|Марич Мирко
|1
|0
|11.
|Мота Дани
|1
|0
|12.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|13.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Монца
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция
Монца Последние 20 матчей: +7 =8 -5Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца
Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца
Последние игры между собой
Венеция: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Монца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|Кьево
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|11.
|Реджана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 25
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 13
|8
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Кьево
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|13.
|Пиза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Порденоне
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Салернитана
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров