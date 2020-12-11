  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:2
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
7' Желтая карточка
Кремонези Микеле
11' Желтая карточка
Фраттези Давиде
35' Желтая карточка
Фоссати Марко
0:1
63' Гол
Аугусто Карлос
84' Желтая карточка
Феррарини Габриэле
0:2
90' Гол
Мота Дани
90' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
90'+4
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
6
Кремонези
Микеле
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
20
Ди
Мариано
Франческо
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
19
Скалья
Филиппо
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
16
Фраттези
Давиде
5
Фоссати
Марко
20
Барилла
Антонино
24
Марич
Мирко
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Венеция
4-3-3
Монца
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.73
2. Араму Маттиа 3 (1) 0.27
3. Фьордилино Антонио 3 0.27
4. Мале Юссеф 1 0.09
5. Чеккарони Пьетро 1 0.09
6. Карлссон Отар 1 0.09
7. Ди Мариано Франческо 0 0
8. Капелло Алессандро 0 0
9. Маццокки Паскуале 0 0
10. Джонсон Деннис 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.18
2. Боатенг Кевин-Принс 2 (2) 0.18
3. Марич Мирко 2 0.18
4. Мота Дани 2 0.18
5. Фраттези Давиде 1 0.09
6. Аугусто Карлос 1 0.09
7. Сампиризи Марио 0 0
8. Барберис Андреа 0 0
9. Мачин Хосе 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 4 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 2 0
5. Мале Юссеф 2 0
6. Фьордилино Антонио 2 0
7. Молинаро Кристиан 1 0
8. Кремонези Микеле 1 0
9. Ди Мариано Франческо 1 0
10. Форте Франческо 1 0
11. Араму Маттиа 1 0
12. Маццокки Паскуале 1 0
13. Феличоли Джанфилиппо 1 0
14. Тогордо Антони 1 0
15. Феррарини Габриэле 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 5 0
2. Фоссати Марко 3 0
3. Барилла Антонино 1 1
4. Боатенг Кевин-Принс 2 0
5. Армеллино Марко 2 0
6. Барберис Андреа 2 0
7. Палетта Габриэль 1 0
8. Гюткьяр Кристиан 1 0
9. Сампиризи Марио 1 0
10. Марич Мирко 1 0
11. Мота Дани 1 0
12. Фраттези Давиде 1 0
13. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 13.33% (2) 33.33% (5) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3)
 Монца 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция
Монца Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца
Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца

Последние игры между собой

Венеция: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Монца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Монца 1:2 Венеция Лега Про Монца 1:2 Венеция Лега Про Венеция 0:1 Монца Лега Про Монца 2:1 Венеция Серия C1 A
Венеция 3:0 Монца Серия C1 A Венеция 4:1 Монца Серия C1 A Монца 0:0 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне Заявка 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи Заявка 10 5 4 1 16 - 11 19
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Читтаделла Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
9. Кьево Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Порденоне Заявка 10 2 7 1 11 - 10 13
11. Реджана Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Брешия Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Реджина Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 15 - 25 10
15. Виченца Виртус Заявка 9 1 6 2 13 - 14 9
16. Козенца Заявка 10 1 6 3 7 - 9 9
17. Кремонезе Заявка 10 1 5 4 9 - 13 8
18. Пескара Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи Заявка 10 1 2 7 6 - 14 5
20. Виртус Энтелла Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Реджана Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Читтаделла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Кьево Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Брешия Заявка 5 1 3 1 9 - 7 6
13. Пиза Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Кремонезе Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
19. Козенца Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
20. Виртус Энтелла Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
4. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Порденоне Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Эмполи Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Салернитана Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Виченца Виртус Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Кремонези Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 2.30 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.20 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.15 3.24
  27.19 4.77 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.75 1.42 7.50 1.06 1.92 1.82 2.41 1.57 2.03 1.82 1.15 5.00 1.40 2.85 1.10 6.25 1.11 6.00 1.01 12.60 1.02 12.50 1.01 12.00 0.00 19.00
7.60 1.05 6.70 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.50 1.00 11.00
2.48 1.56 2.11 1.78 1.70 2.20 1.48 2.69 1.75 2.15 1.47 2.75 1.19 4.69 1.32 3.39 1.46 2.74 1.32 3.38 1.47 2.85 1.28 3.86 1.11 7.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.55 1.78 2.03 1.04 9.00 1.09 6.50 1.02 11.00
2.62 1.49 1.79 2.02 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.27 3.86 1.13 5.89 1.23 4.09 1.16 5.08 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.49 1.62 2.21 1.27 3.80
3.64 1.28 2.48 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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