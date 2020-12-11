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Заглембе Любин
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
23' Гол
Экспозито Эрик
31'
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
77
Бартолевски
Матеуш
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
22
Шромник
Михал
2
Котуньо
Гильермо
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
28
Собота
Вальдемар
10
Павловски
Бартоломей
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
Заглембе Любин
4-1-4-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Экспозито Эрик

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.23
2. Гулдан Любомир 2 0.15
3. Ходына Кацпер 2 0.15
4. Балич Саша 2 0.15
5. Сирк Рок 2 0.15
6. Стажиньски Филип 1 (1) 0.08
7. Живец Саша 1 0.08
8. Бохар Дамьян 1 0.08
9. Мраз Самуэл 1 0.08
10. Шиш Патрик 1 0.08
11. Дражич Деян 0 0
12. Пореба Лукаш 0 0
13. Зубровски Якуб 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.38
2. Экспозито Эрик 2 0.15
3. Целебан Пётр 2 0.15
4. Павловски Бартоломей 2 0.15
5. Пясецки Фабиан 2 0.15
6. Прашелик Матеуш 1 0.08
7. Собота Вальдемар 1 (1) 0.08
8. Голла Войцех 1 0.08
9. Скалет Матье 1 0.08
10. Цилла Марсель 1 0.08
11. Штиглец Дино 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Шимич Лоренцо 4 0
2. Балич Саша 3 0
3. Сирк Рок 3 0
4. Зубровски Якуб 3 0
5. Гулдан Любомир 2 0
6. Вуйцицки Якуб 2 0
7. Дражич Деян 2 0
8. Шиш Патрик 2 0
9. Башкиров Евгений 1 0
10. Йончи Доминик 1 0
11. Пореба Лукаш 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Целебан Пётр 3 0
3. Пуэрто Исраэль 2 0
4. Тамаш Марк 2 0
5. Пясецки Фабиан 2 0
6. Путноцки Матуш 1 0
7. Собота Вальдемар 1 0
8. Мончиньски Кжиштоф 1 0
9. Мусонда Лубамба 1 0
10. Палашевски Мацей 1 0
11. Цилла Марсель 1 0
12. Левкот Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 0 25% (4) 25% (4)
 Шлёнск 22.22% (4) 22.22% (4) 0 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже
Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
4. Шлёнск 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Погонь Щецин Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Заглембе Любин 0:1 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
7. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Заглембе Любин 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Шлёнск 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 8 9
5. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
6. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
7. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
10. Заглембе Любин 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Шлёнск
5.00
3.75
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.45 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.75 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.46 2.62
  2.56 3.19 2.93

Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 8.30 1.06 7.20 1.07 2.65 1.49 2.17 1.69 2.62 1.45 1.70 2.15 1.49 2.65 1.52 2.42 1.13 5.30 1.17 4.70 1.02 11.50 1.04 9.00 0.00 18.50
9.30 1.02 8.30 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
3.36 1.32 2.94 1.41 2.52 1.55 2.04 1.84 1.77 2.10 1.58 2.41 1.39 3.00 1.35 3.37 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.87 1.94 1.70 2.08 1.11 5.90 1.10 6.25
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79
2.58 1.51 2.12 1.75 1.64 2.29 1.40 2.92 1.29 3.54
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.45 1.69 2.10 1.28 3.45
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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