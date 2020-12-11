Заглембе Любин
2:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Шлёнск
0:1
23' ГолЭкспозито Эрик
32' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
34' Желтая карточкаТамаш Марк
45' Желтая карточкаПореба Лукаш
54' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
60' Желтая карточкаШромник Михал
1:1
61' ПенальтиДражич Деян
2:1
90' ГолКрук Камиль
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
23'
34'
45'
60'
61'
1:1
72'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.23
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.15
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.15
|4.
|Балич Саша
|2
|0.15
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.15
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.08
|7.
|Живец Саша
|1
|0.08
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.08
|9.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.08
|10.
|Мраз Самуэл
|1
|0.08
|11.
|Шиш Патрик
|1
|0.08
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.08
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.38
|2.
|Экспозито Эрик
|3
|0.23
|3.
|Целебан Пётр
|2
|0.15
|4.
|Павловски Бартоломей
|2
|0.15
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.15
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.08
|7.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.08
|8.
|Голла Войцех
|1
|0.08
|9.
|Скалет Матье
|1
|0.08
|10.
|Цилла Марсель
|1
|0.08
|11.
|Штиглец Дино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|2.
|Балич Саша
|3
|0
|3.
|Сирк Рок
|3
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|3
|0
|5.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|7.
|Дражич Деян
|2
|0
|8.
|Шиш Патрик
|2
|0
|9.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|10.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|11.
|Йончи Доминик
|1
|0
|12.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Целебан Пётр
|3
|0
|3.
|Тамаш Марк
|3
|0
|4.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|6.
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|7.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|8.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|9.
|Шромник Михал
|1
|0
|10.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|11.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|12.
|Цилла Марсель
|1
|0
|13.
|Левкот Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Шлёнск
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|0
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже
Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|5.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров