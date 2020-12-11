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Кьево
 
Позже

Стадион:
Реджина
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
89
Джильотти
Гийом
27
Коттали
Маттео
18
Канотто
Луиджи
24
Вивиани
Маттиа
14
Пальмьеро
Лука
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
93
Марджиотта
Франческо
12
Плиццари
Алессандро
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
24
Дель
Прато
Энрико
14
Роландо
Габриэле
15
Бьянки
Николо
20
Де
Розе
Франческо
8
Кризетиг
Лоренцо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Белломо
Никола
11
Ривас
Ригоберто
Кьево
4-4-2
Реджина
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.44
2. Джорджевич Филип 2 0.22
3. Фабро Микаэль 1 0.11
4. Канотто Луиджи 1 0.11
5. Марджиотта Франческо 1 0.11
6. Могос Василе 1 0.11
7. Леверб Максим 1 (1) 0.11
8. Пальмьеро Лука 0 0
9. Оби Джоэл 0 0
10. Де Лука Мануэль 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 3 0.3
2. Менез Жереми 2 0.2
3. Кризетиг Лоренцо 2 0.2
4. Денис Херман 1 0.1
5. Шитум Марио 1 0.1
6. Фолоруншо Майкл 1 0.1
7. Белломо Никола 0 0
8. Фати Рикардо 0 0
9. Бьянки Николо 0 0
10. Васич Никола 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Вивиани Маттиа 1 1
3. Пальмьеро Лука 2 0
4. Могос Василе 2 0
5. Леверб Максим 2 0
6. Риджионе Микеле 1 0
7. Гарритано Лука 1 0
8. Фабро Микаэль 1 0
9. Коттали Маттео 1 0
10. Шемпер Адриан 1 0
11. Де Лука Мануэль 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Фолоруншо Майкл 5 1
2. Кризетиг Лоренцо 4 1
3. Менез Жереми 3 1
4. Росси Марко II 4 0
5. Белломо Никола 3 0
6. Ционек Тьяго 2 0
7. Ди Кьяра Джанлука 2 0
8. Лояконо Джузеппе 2 0
9. Дель Прато Энрико 2 0
10. Шитум Марио 1 0
11. Роландо Габриэле 1 0
12. Бьянки Николо 1 0
13. Льотти Даниэле 1 0
14. Плиццари Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Реджина 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево
Реджина Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина
Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина

Последние игры между собой

Кьево: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кьево 4:1 Реджина Кубок Кьево 0:1 Реджина Кубок Реджина 0:1 Кьево Серия A Кьево 2:1 Реджина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне Заявка 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи Заявка 10 5 4 1 16 - 11 19
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Читтаделла Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
9. Кьево Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Порденоне Заявка 10 2 7 1 11 - 10 13
11. Реджана Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Брешия Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Реджина Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 15 - 25 10
15. Виченца Виртус Заявка 9 1 6 2 13 - 14 9
16. Козенца Заявка 10 1 6 3 7 - 9 9
17. Кремонезе Заявка 10 1 5 4 9 - 13 8
18. Пескара Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи Заявка 10 1 2 7 6 - 14 5
20. Виртус Энтелла Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Реджана Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Читтаделла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Кьево Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Брешия Заявка 5 1 3 1 9 - 7 6
13. Пиза Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Кремонезе Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
19. Козенца Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
20. Виртус Энтелла Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
4. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Порденоне Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Эмполи Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Салернитана Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Виченца Виртус Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Реджина
2.04
3.30
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.30 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.25 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.24 4.10
  2.04 3.25 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 6.50 1.09 2.90 1.38 2.23 1.66 1.87 1.93 1.67 2.21 1.32 3.20 1.22 3.95 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 22.00 0.00 21.00
7.10 1.06 6.10 1.10 2.90 1.39 2.22 1.66 1.70 2.27 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50
3.15 1.39 2.76 1.49 2.34 1.65 1.93 1.95 1.70 2.24 1.53 2.62 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.12 1.33 3.15 1.08 6.90
2.56 1.51 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.76 1.48 2.26 1.68 1.76 2.15 1.48 2.75 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.82
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Кьево - Реджина онлайн

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