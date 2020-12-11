Кьево
3:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Реджина
1:0
25' ГолМарджиотта Франческо
29' Желтая карточкаБелломо Никола
37' Желтая карточкаПальмьеро Лука
45' Желтая карточкаДель Прато Энрико
56' Желтая карточкаЛафферти Кайл
2:0
57' ГолМарджиотта Франческо
64' Желтая карточкаРивас Ригоберто
69' Желтая карточкаКоттали Маттео
3:0
76' ГолРиджионе Микеле
90' Вторая желтая карточкаКоттали Маттео
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Васич НиколаНападающий
- Нападающий
-
11 Мастоур АкимНападающий
-
Главный тренер: Domenico Toscano
Ход матча
25'
29'
37'
56'
57'
64'
69'
76'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.4
|2.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.3
|3.
|Джорджевич Филип
|2
|0.2
|4.
|Канотто Луиджи
|1
|0.1
|5.
|Могос Василе
|1
|0.1
|6.
|Риджионе Микеле
|1
|0.1
|7.
|Фабро Микаэль
|1
|0.1
|8.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.1
|9.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|10.
|Оби Джоэл
|0
|0
|11.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|3
|0.27
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.18
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.18
|4.
|Денис Херман
|1
|0.09
|5.
|Шитум Марио
|1
|0.09
|6.
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.09
|7.
|Белломо Никола
|0
|0
|8.
|Фати Рикардо
|0
|0
|9.
|Бьянки Николо
|0
|0
|10.
|Васич Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коттали Маттео
|2
|1
|2.
|Пальмьеро Лука
|3
|0
|3.
|Оби Джоэл
|1
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|5.
|Могос Василе
|2
|0
|6.
|Леверб Максим
|2
|0
|7.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|8.
|Гарритано Лука
|1
|0
|9.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|10.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|11.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|4
|1
|3.
|Менез Жереми
|3
|1
|4.
|Белломо Никола
|4
|0
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|7.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|9.
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|10.
|Лафферти Кайл
|1
|0
|11.
|Шитум Марио
|1
|0
|12.
|Роландо Габриэле
|1
|0
|13.
|Бьянки Николо
|1
|0
|14.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|15.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|16.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Реджина
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево
Реджина Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина
Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина
Последние игры между собой
Кьево: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|10.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|11.
|Реджана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 25
|10
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 13
|8
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|13.
|Пиза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|4.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Порденоне
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Салернитана
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
Победитель
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