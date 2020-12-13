3' Желтая карточкаПолетанович Марко
8' Желтая карточкаВдовик Бартломей
1:0
17' ГолНевулис Анджей
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
17'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.38
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.38
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.31
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0.23
|5.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.15
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.15
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.08
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.08
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.08
|10.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.08
|11.
|Тудор Фран
|0
|0
|12.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|13.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|14.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|8 (1)
|0.62
|2.
|Имас Хесус
|6
|0.46
|3.
|Макушевски Мацей
|2
|0.15
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.08
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.08
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.08
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|3
|0
|3.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|4.
|Сапала Игор
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|2
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|7.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|8.
|Невулис Анджей
|1
|0
|9.
|Полетанович Марко
|1
|0
|10.
|Иви Лопес
|1
|0
|11.
|Тудор Фран
|1
|0
|12.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|4
|0
|2.
|Рунье Иван
|2
|0
|3.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|4.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|5.
|Черных Фёдор
|1
|0
|6.
|Собчак Шимон
|1
|0
|7.
|Камара Хуан
|1
|0
|8.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|9.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|10.
|Романчук Тарас
|1
|0
|11.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|12.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|13.
|Бида Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|Ягеллония
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков
Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Лех
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 17
|17
|9.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 22
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|13.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 12
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров