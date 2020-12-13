4' Желтая карточкаПолетанович Марко
8' Желтая карточкаВдовик Бартломей
1:0
18' ГолНевулис Анджей
2:0
38' ГолСапала Игор
45' Желтая карточкаКун Патрик
3:0
53' ПенальтиШварц Петр
54' Желтая карточкаРоманчук Тарас
3:1
70' ГолМакушевски Мацей
73' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
4:1
77' ПенальтиШварц Петр
4:2
90' ГолИмас Хесус
90' Желтая карточкаТудор Фран
90' Желтая карточкаШварц Петр
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
18'
1:0
38'
2:0
45'
53'
3:0
54'
70'
73'
77'
4:1
90'
4:2
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.38
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.38
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.31
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.31
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.23
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.15
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.08
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.08
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.08
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.08
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.08
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|8 (1)
|0.62
|2.
|Имас Хесус
|7
|0.54
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.23
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.08
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.08
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.08
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кун Патрик
|4
|0
|2.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|3.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|4.
|Сапала Игор
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|2
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|7.
|Тудор Фран
|2
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|9.
|Невулис Анджей
|1
|0
|10.
|Шварц Петр
|1
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|4
|0
|2.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|3.
|Рунье Иван
|2
|0
|4.
|Романчук Тарас
|2
|0
|5.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|6.
|Черных Фёдор
|1
|0
|7.
|Собчак Шимон
|1
|0
|8.
|Камара Хуан
|1
|0
|9.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|10.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|11.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|12.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|13.
|Бида Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|Ягеллония
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков
Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Лех
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 17
|17
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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