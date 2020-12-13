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Ракув
3:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
4' Желтая карточка
Полетанович Марко
8' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
1:0
18' Гол
Невулис Анджей
2:0
38' Гол
Сапала Игор
45' Желтая карточка
Кун Патрик
3:0
53' Пенальти
Шварц Петр
54' Желтая карточка
Романчук Тарас
3:1
70' Гол
Макушевски Мацей
73' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
4:1
77' Пенальти
Шварц Петр
4:2
90' Гол
Имас Хесус
90' Желтая карточка
Тудор Фран
90' Желтая карточка
Шварц Петр
90'+7
1
Пиндрох
Бранислав
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
77
Цебуля
Марчин
20
Полетанович
Марко
21
Гутковский
Владислав
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
19
Бедварссон
Бедвар
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
Ракув
3-4-2-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.38
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.38
3. Тиянич Давид 4 0.31
4. Шварц Петр 4 (4) 0.31
5. Цебуля Марчин 3 0.23
6. Петрашек Томаш 2 0.15
7. Невулис Анджей 1 0.08
8. Кун Патрик 1 0.08
9. Завада Оскар 1 0.08
10. Сапала Игор 1 0.08
11. Шелонговски Даниэль 1 0.08
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 8 (1) 0.62
2. Имас Хесус 7 0.54
3. Макушевски Мацей 3 0.23
4. Поспишил Мартин 1 0.08
5. Романчук Тарас 1 0.08
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.08
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Черных Фёдор 0 0
10. Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Кун Патрик 4 0
2. Вилюш Мацей 2 1
3. Петрашек Томаш 3 0
4. Сапала Игор 3 0
5. Цебуля Марчин 2 0
6. Гутковский Владислав 2 0
7. Тудор Фран 2 0
8. Пёнтковски Камиль 2 0
9. Невулис Анджей 1 0
10. Шварц Петр 1 0
11. Полетанович Марко 1 0
12. Иви Лопес 1 0
13. Шелонговски Даниэль 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Борысюк Ариэль 2 0
3. Рунье Иван 2 0
4. Романчук Тарас 2 0
5. Вдовик Бартломей 2 0
6. Черных Фёдор 1 0
7. Собчак Шимон 1 0
8. Камара Хуан 1 0
9. Поспишил Мартин 1 0
10. Стейнбор Павел 1 0
11. Бедварссон Бедвар 1 0
12. Арсенич Зоран 1 0
13. Бида Бартош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4)
 Ягеллония 14.29% (3) 28.57% (6) 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков
Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ракув 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
4. Погонь Щецин Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Лех Заявка 12 4 5 3 23 - 17 17
9. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
12. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
8. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
9. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
10. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
13. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Поспишил Мартин уходит с поля. Феррейроа Фернан выходит вместо него
  • 82'
    [team] делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Шварц Петр из команды Ракув забивает с точки!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Невулис Анджей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Bartlomiej Wdowik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Полетанович Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 7.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.50 6.05

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.50 0.00 11.50 1.02 5.00 1.15 3.75 1.28 2.75 1.42 2.11 1.73 1.86 1.94 1.70 2.15 1.35 3.05 1.23 3.55 1.32 3.20 1.06 7.00 1.08 7.00 1.01 13.00
12.50 1.00 11.00 1.00 4.35 1.15 3.54 1.26 2.25 1.57 1.80 2.01 1.54 2.64 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.50 1.04 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.31 1.61 1.95 1.80 1.18 4.30 1.15 5.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.30 2.00 1.76 1.49 2.50 1.28 3.30
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Ракув 3:2 Ягеллония онлайн

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