Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: PGE Арена
Висла Плоцк
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
15
Сайеф
Кеннет
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.58
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.25
|3.
|Конрадо
|2
|0.17
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.17
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.08
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.17
|2.
|Урига Алан
|2
|0.17
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.17
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.08
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.08
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.08
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|8.
|Коцыля Давид
|1
|0.08
|9.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|10.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|11.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|6
|2
|2.
|Маковский Томаш
|3
|1
|3.
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Копац Бартош
|2
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Аломерович Златан
|1
|0
|9.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|10.
|Конрадо
|1
|0
|11.
|Фила Карол
|1
|0
|12.
|Хайдари Омран
|1
|0
|13.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|14.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0
|4.
|Михальски Дамян
|3
|0
|5.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|6.
|Урига Алан
|2
|0
|7.
|Обрадович Милан
|1
|0
|8.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|9.
|Томасик Пётр
|1
|0
|10.
|Лесняк Филип
|1
|0
|11.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|12.
|Расак Дамиан
|1
|0
|13.
|Коцыля Давид
|1
|0
|14.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|Висла Плоцк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск
Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Лех
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 17
|17
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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