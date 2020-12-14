  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Висла Плоцк
0' 2'
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
5
Копац
Бартош
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
80
Крюэзиу
Эгзон
7
Гаёс
Мацей
8
Хайдари
Омран
15
Сайеф
Кеннет
17
Жуковски
Матеуш
9
Зволински
Лукаш
1
Каминьски
Кжиштоф
24
Гарсия
Анхель
18
Урига
Алан
3
Обрадович
Милан
7
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
6
Расак
Дамиан
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
94
Лагатор
Душан
26
Шеридан
Силлиан
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.58
2. Зволински Лукаш 3 0.25
3. Конрадо 2 0.17
4. Налепа Михал 2 0.17
5. Хайдари Омран 1 0.08
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.17
2. Урига Алан 2 0.17
3. Расак Дамиан 2 0.17
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.08
5. Жезничак Якуб 1 0.08
6. Ертсен Торгиль 1 0.08
7. Михальски Дамян 1 0.08
8. Коцыля Давид 1 0.08
9. Шеридан Силлиан 0 0
10. Збозень Дамьян 0 0
11. Павляк Александр 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 6 2
2. Маковский Томаш 3 1
3. Кубицки Ярослав 4 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Копац Бартош 2 0
6. Сайеф Кеннет 2 0
7. Сопочко Матеуш 2 0
8. Аломерович Златан 1 0
9. Зволински Лукаш 1 0
10. Конрадо 1 0
11. Фила Карол 1 0
12. Хайдари Омран 1 0
13. Жуковски Матеуш 1 0
14. Калузиньски Якуб 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 4 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Лагатор Душан 3 0
4. Михальски Дамян 3 0
5. Збозень Дамьян 2 0
6. Урига Алан 2 0
7. Обрадович Милан 1 0
8. Шеридан Силлиан 1 0
9. Томасик Пётр 1 0
10. Лесняк Филип 1 0
11. Гарсия Анхель 1 0
12. Расак Дамиан 1 0
13. Коцыля Давид 1 0
14. Левандовски Матеуш II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3)
 Висла Плоцк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск
Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
4. Погонь Щецин Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Лех Заявка 12 4 5 3 23 - 17 17
9. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
12. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
8. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
9. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
10. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
13. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Висла Плоцк
2.11
3.80
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.80 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.40 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.54 3.62
  2.11 3.54 3.68

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Висла Плоцк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.04 1.78 1.79 2.02 1.74 1.99 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 5.90 1.09 6.70 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
10.00 1.01 9.10 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.01 10.75
3.60 1.31 2.73 1.50 2.16 1.75 1.88 2.01 1.68 2.29 1.48 2.78 1.50 2.72 1.33 3.46 1.13 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.88 1.93 1.39 2.85 1.11 5.90
3.12 1.36 1.97 1.84 1.44 2.79
3.07 1.41 2.52 1.57 1.96 1.93 1.59 2.47 1.43 3.01
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный