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Лехия Гданьск
0:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
65' Гол
Лагатор Душан
66' Желтая карточка
Томасик Пётр
71' Желтая карточка
Сайеф Кеннет
83' Желтая карточка
Петшак Рафаль
86' Желтая карточка
Арак Якуб
90'+5
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
5
Копац
Бартош
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
80
Крюэзиу
Эгзон
8
Хайдари
Омран
7
Гаёс
Мацей
15
Сайеф
Кеннет
17
Жуковски
Матеуш
9
Зволински
Лукаш
1
Каминьски
Кжиштоф
24
Гарсия
Анхель
18
Урига
Алан
3
Обрадович
Милан
7
Томасик
Пётр
94
Лагатор
Душан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
6
Расак
Дамиан
9
Коцыля
Давид
26
Шеридан
Силлиан
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.54
2. Зволински Лукаш 3 0.23
3. Конрадо 2 0.15
4. Налепа Михал 2 0.15
5. Хайдари Омран 1 0.08
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.15
2. Урига Алан 2 0.15
3. Расак Дамиан 2 0.15
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.08
5. Жезничак Якуб 1 0.08
6. Ертсен Торгиль 1 0.08
7. Лагатор Душан 1 0.08
8. Михальски Дамян 1 0.08
9. Коцыля Давид 1 0.08
10. Шеридан Силлиан 0 0
11. Збозень Дамьян 0 0
12. Томасик Пётр 0 0
13. Павляк Александр 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 6 2
2. Маковский Томаш 3 1
3. Кубицки Ярослав 4 0
4. Сайеф Кеннет 3 0
5. Куцяк Душан 2 0
6. Копац Бартош 2 0
7. Сопочко Матеуш 2 0
8. Аломерович Златан 1 0
9. Зволински Лукаш 1 0
10. Конрадо 1 0
11. Петшак Рафаль 1 0
12. Арак Якуб 1 0
13. Фила Карол 1 0
14. Хайдари Омран 1 0
15. Жуковски Матеуш 1 0
16. Калузиньски Якуб 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 4 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Лагатор Душан 3 0
4. Михальски Дамян 3 0
5. Збозень Дамьян 2 0
6. Томасик Пётр 2 0
7. Урига Алан 2 0
8. Обрадович Милан 1 0
9. Шеридан Силлиан 1 0
10. Лесняк Филип 1 0
11. Гарсия Анхель 1 0
12. Расак Дамиан 1 0
13. Коцыля Давид 1 0
14. Левандовски Матеуш II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3)
 Висла Плоцк 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск
Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
4. Погонь Щецин Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Лех Заявка 12 4 5 3 23 - 17 17
9. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
10. Лехия Гданьск Заявка 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Плоцк Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
12. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
10. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
11. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.10 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.50 3.62
  36.71 5.02 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Висла Плоцк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.42 1.52 7.60 1.07 1.67 2.12 2.50 1.53 2.04 1.78 1.08 7.00 1.74 1.99 1.40 2.80 1.02 11.00 1.11 5.90 1.02 11.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
3.64 1.30 3.04 1.41 2.44 1.59 1.88 2.00 1.54 2.58 1.30 3.63 1.49 2.72 1.32 3.52 1.24 4.31 1.68 2.29 1.48 2.78 1.50 2.72 1.33 3.46 1.13 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.30 1.88 1.93 1.12 5.55 1.11 5.90
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83
1.19 4.84 1.45 2.82 1.16 5.31 1.12 6.52 1.43 3.01
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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