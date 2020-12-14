Лехия Гданьск
0:1
Конец матча
Стадион: PGE Арена
Висла Плоцк
0:1
65' ГолЛагатор Душан
66' Желтая карточкаТомасик Пётр
71' Желтая карточкаСайеф Кеннет
83' Желтая карточкаПетшак Рафаль
86' Желтая карточкаАрак Якуб
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
15
Сайеф
Кеннет
18
Урига
Алан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
46'
65'
0:1
66'
71'
81'
83'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.54
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.23
|3.
|Конрадо
|2
|0.15
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.15
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.08
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.15
|2.
|Урига Алан
|2
|0.15
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.15
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.08
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.08
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.08
|7.
|Лагатор Душан
|1
|0.08
|8.
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|9.
|Коцыля Давид
|1
|0.08
|10.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|11.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|12.
|Томасик Пётр
|0
|0
|13.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|6
|2
|2.
|Маковский Томаш
|3
|1
|3.
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|4.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|5.
|Куцяк Душан
|2
|0
|6.
|Копац Бартош
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Аломерович Златан
|1
|0
|9.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|10.
|Конрадо
|1
|0
|11.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|12.
|Арак Якуб
|1
|0
|13.
|Фила Карол
|1
|0
|14.
|Хайдари Омран
|1
|0
|15.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|16.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0
|4.
|Михальски Дамян
|3
|0
|5.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|6.
|Томасик Пётр
|2
|0
|7.
|Урига Алан
|2
|0
|8.
|Обрадович Милан
|1
|0
|9.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|10.
|Лесняк Филип
|1
|0
|11.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|12.
|Расак Дамиан
|1
|0
|13.
|Коцыля Давид
|1
|0
|14.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|Висла Плоцк
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск
Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Лех
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 17
|17
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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