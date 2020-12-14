Реджина
1:2
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Венеция
1:0
11' ГолЛафферти Кайл
38' Желтая карточкаЛафферти Кайл
41' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
56' Желтая карточкаРоландо Габриэле
59' Желтая карточкаКремонези Микеле
72' Желтая карточкаЛьотти Даниэле
1:1
76' ГолАраму Маттиа
81' Желтая карточкаВакка Антонио
1:2
83' ГолБокалон Риккардо
83' Желтая карточкаБокалон Риккардо
85' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
87' Желтая карточкаБелломо Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
-
21 Васич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Domenico Toscano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
11'
38'
56'
59'
72'
76'
1:1
81'
83'
83'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
27 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|3
|0.25
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.17
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.17
|4.
|Лафферти Кайл
|1
|0.08
|5.
|Денис Херман
|1
|0.08
|6.
|Шитум Марио
|1
|0.08
|7.
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|8.
|Белломо Никола
|0
|0
|9.
|Фати Рикардо
|0
|0
|10.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|11.
|Бьянки Николо
|0
|0
|12.
|Васич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|8
|0.67
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.33
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.25
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.08
|5.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.08
|6.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|7.
|Карлссон Отар
|1
|0.08
|8.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|9.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|10.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|11.
|Джонсон Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|4
|1
|3.
|Белломо Никола
|5
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|7.
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|8.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|9.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|10.
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|11.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|12.
|Льотти Даниэле
|2
|0
|13.
|Шитум Марио
|1
|0
|14.
|Бьянки Николо
|1
|0
|15.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|16.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|5.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|6.
|Капелло Алессандро
|2
|0
|7.
|Мале Юссеф
|2
|0
|8.
|Фьордилино Антонио
|2
|0
|9.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|10.
|Бокалон Риккардо
|1
|0
|11.
|Форте Франческо
|1
|0
|12.
|Араму Маттиа
|1
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|15.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|16.
|Тогордо Антони
|1
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|Венеция
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза
Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 13
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|6.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 14
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|9.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Реджана
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|19.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|12.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|2.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Порденоне
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Козенца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров