  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
1:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
11' Гол
Лафферти Кайл
38' Желтая карточка
Лафферти Кайл
41' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
56' Желтая карточка
Роландо Габриэле
59' Желтая карточка
Кремонези Микеле
72' Желтая карточка
Льотти Даниэле
1:1
76' Гол
Араму Маттиа
81' Желтая карточка
Вакка Антонио
1:2
83' Гол
Бокалон Риккардо
83' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
85' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
87' Желтая карточка
Белломо Никола
90'+9
12
Плиццари
Алессандро
24
Дель
Прато
Энрико
3
Ционек
Тьяго
94
Льотти
Даниэле
14
Роландо
Габриэле
20
Де
Розе
Франческо
8
Кризетиг
Лоренцо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
99
Ривас
Ригоберто
18
Лафферти
Кайл
7
Менез
Жереми
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
6
Кремонези
Микеле
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
29
Мале
Юссеф
17
Джонсон
Деннис
11
Форте
Франческо
9
Капелло
Алессандро
Реджина
3-4-1-2
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 3 0.25
2. Менез Жереми 2 0.17
3. Кризетиг Лоренцо 2 0.17
4. Лафферти Кайл 1 0.08
5. Денис Херман 1 0.08
6. Шитум Марио 1 0.08
7. Фолоруншо Майкл 1 0.08
8. Белломо Никола 0 0
9. Фати Рикардо 0 0
10. Де Розе Франческо 0 0
11. Бьянки Николо 0 0
12. Васич Никола 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.67
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.33
3. Фьордилино Антонио 3 0.25
4. Мале Юссеф 1 0.08
5. Бокалон Риккардо 1 0.08
6. Чеккарони Пьетро 1 0.08
7. Карлссон Отар 1 0.08
8. Ди Мариано Франческо 0 0
9. Капелло Алессандро 0 0
10. Маццокки Паскуале 0 0
11. Джонсон Деннис 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Фолоруншо Майкл 5 1
2. Кризетиг Лоренцо 4 1
3. Белломо Никола 5 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Ди Кьяра Джанлука 3 0
7. Дель Прато Энрико 3 0
8. Лафферти Кайл 2 0
9. Ционек Тьяго 2 0
10. Лояконо Джузеппе 2 0
11. Роландо Габриэле 2 0
12. Льотти Даниэле 2 0
13. Шитум Марио 1 0
14. Бьянки Николо 1 0
15. Плиццари Алессандро 1 0
16. Ривас Ригоберто 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Кремонези Микеле 2 0
5. Ди Мариано Франческо 2 0
6. Капелло Алессандро 2 0
7. Мале Юссеф 2 0
8. Фьордилино Антонио 2 0
9. Молинаро Кристиан 1 0
10. Бокалон Риккардо 1 0
11. Форте Франческо 1 0
12. Араму Маттиа 1 0
13. Чеккарони Пьетро 1 0
14. Маццокки Паскуале 1 0
15. Феличоли Джанфилиппо 1 0
16. Тогордо Антони 1 0
17. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 18.18% (2)
 Венеция 0 11.76% (2) 29.41% (5) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза
Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 4 1 21 - 13 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
3. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
4. Салернитана Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
5. Фрозиноне Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
6. Лечче Заявка 11 5 5 1 26 - 14 20
7. Читтаделла Заявка 10 5 2 3 18 - 10 17
8. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
9. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Реджана Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Виченца Виртус Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 11 2 1 8 10 - 22 7
19. Асколи Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла Заявка 11 0 5 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
8. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Реджана Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Пиза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
2. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
6. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Виченца Виртус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
13. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 1.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 3.35 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.10 2.51
  7.14 1.42 4.87

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.04 6.90 1.08 2.55 1.47 2.33 1.60 1.93 1.87 1.27 3.55 1.37 2.95 1.04 9.00 1.09 6.60 1.05 8.50 1.01 13.50 1.03 10.00 0.00 21.00
7.40 1.05 6.75 1.08 3.10 1.35 2.38 1.58 1.81 2.10 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 5.95 1.07 6.80
2.15 1.75 1.76 2.15 1.35 3.32 1.24 4.26 1.48 2.75 1.27 3.91 1.27 3.93 1.54 2.57 1.43 2.94 1.10 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.77 2.10 1.92 3.15 1.10 6.60 1.01 12.60
2.62 1.49 1.78 2.04 1.38 3.04 1.11 6.45 1.08 7.80
2.73 1.47 2.24 1.68 1.74 2.14 1.47 2.75 1.16 5.38 1.48 2.72 1.19 4.90 1.14 6.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.50 1.62 2.21 1.22 3.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.61 2.31 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.40 1.27
Где смотреть матч Реджина 1:2 Венеция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный