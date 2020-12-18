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  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Порденоне
0'
5' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
5' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
0:1
6' Пенальти
Дьяв Давиде
27' Желтая карточка
Коста Филиппо
50'
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
27
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
8
Крими
Марко
99
Скенетти
Андреа
77
Петрович
Томи
19
Брунори
Маттео
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
11
Мусёлик
Себастьян
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

5'
Сеттембрини Андреа
 
5'
Паолуччи Андреа
 
6'
0:1
Дьяв Давиде
27'
Коста Филиппо
 
46'
Поли Фабрицио
Пеллиццер Микеле
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.23
2. Де Лука Джузеппе 2 0.15
3. Коста Филиппо 1 0.08
4. Поли Фабрицио 1 0.08
5. Паолуччи Андреа 0 0
6. Куррарино Микеле 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 7 (2) 0.54
2. Мусёлик Себастьян 2 0.15
3. Чиурриа Патрик 1 0.08
4. Скавоне Мануэль 1 0.08
5. Берра Филиппо 1 0.08
6. Барисон Альберто 1 0.08
7. Фаласко Никола 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 3 1
3. Пеллиццер Микеле 3 0
4. Кьоза Марко 3 0
5. Копполаро Мауро 3 0
6. Сеттембрини Андреа 3 0
7. Поли Фабрицио 2 0
8. Коста Филиппо 2 0
9. Тоскано Марко 2 0
10. Петрович Томи 2 0
11. Маццокко Давиде 2 0
12. Брешанини Марко 2 0
13. Де Лука Джузеппе 1 0
14. Скенетти Андреа 1 0
15. Де Коль Филиппо 1 0
16. Манкосу Маттео 1 0
17. Морозини Леонардо 1 0
18. Брунори Маттео 1 0
19. Куррарино Микеле 1 0
20. Куцупиас Илиас 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 4 0
2. Кампорезе Микеле 3 0
3. Фольякко Алессандро 3 0
4. Кало Джакомо 3 0
5. Фаласко Никола 2 0
6. Мусёлик Себастьян 2 0
7. Маньино Лука 2 0
8. Бассоли Алессандро 1 0
9. Мисурака Джанвито 1 0
10. Гавацци Давиде 1 0
11. Скавоне Мануэль 1 0
12. Берра Филиппо 1 0
13. Барисон Альберто 1 0
14. Бутич Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2)
 Порденоне 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне
Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Серия B Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 7 4 1 22 - 13 25
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 12 5 6 1 27 - 15 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9. Кьево Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Брешия Заявка 12 3 5 4 18 - 18 14
13. Пиза Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
14. Виченца Виртус Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15. Козенца Заявка 12 2 6 4 10 - 10 12
16. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи Заявка 12 1 3 8 9 - 20 6
20. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне 1:0 Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Порденоне 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Козенца Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Порденоне
8.43
4.69
2.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 4.20 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.80 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.08 2.31
  10.12 4.72 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 6.60 1.09 3.50 1.27 2.31 1.65 1.88 1.93 1.55 2.35 1.32 3.20 1.14 5.20 1.08 7.00 1.02 11.00 1.01 13.00 1.04 9.00 0.00 22.00
7.40 1.05 6.35 1.09 2.99 1.37 2.31 1.61 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.70 1.05 7.20
3.30 1.36 2.95 1.43 2.38 1.62 1.85 2.03 1.61 2.41 1.41 3.02 1.34 3.42 1.56 2.51 1.28 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.76 2.14 2.00 3.05 1.08 6.60 1.02 11.00
2.59 1.50 1.73 2.11 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.50
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.13 1.47 2.73 1.20 4.74 1.52 2.59 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Виртус Энтелла 0:1 Порденоне онлайн

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