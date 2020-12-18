Виртус Энтелла
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Порденоне
5' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
5' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
0:1
6' ПенальтиДьяв Давиде
27' Желтая карточкаКоста Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
6'
0:1
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.23
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.15
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.08
|4.
|Поли Фабрицио
|1
|0.08
|5.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|6.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|7 (2)
|0.54
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.15
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.08
|4.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.08
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.08
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.08
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|3
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|4.
|Кьоза Марко
|3
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|6.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|7.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|8.
|Коста Филиппо
|2
|0
|9.
|Тоскано Марко
|2
|0
|10.
|Петрович Томи
|2
|0
|11.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|12.
|Брешанини Марко
|2
|0
|13.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|15.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|16.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|17.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|18.
|Брунори Маттео
|1
|0
|19.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|20.
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|4
|0
|2.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|3.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|4.
|Кало Джакомо
|3
|0
|5.
|Фаласко Никола
|2
|0
|6.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|7.
|Маньино Лука
|2
|0
|8.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|9.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|10.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|11.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|12.
|Берра Филиппо
|1
|0
|13.
|Барисон Альберто
|1
|0
|14.
|Бутич Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|Порденоне
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =8 -10Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне
Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 15
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 18
|14
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 20
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Козенца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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