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  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
0:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
5' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
5' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
0:1
6' Пенальти
Дьяв Давиде
27' Желтая карточка
Коста Филиппо
54' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
68' Желтая карточка
Фаласко Никола
76' Желтая карточка
Маньино Лука
78' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
83' Желтая карточка
Дьяв Давиде
90' Желтая карточка
Павич Маркус
90'+5
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
27
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
8
Крими
Марко
99
Скенетти
Андреа
77
Петрович
Томи
19
Брунори
Маттео
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
11
Мусёлик
Себастьян
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.23
2. Де Лука Джузеппе 2 0.15
3. Коста Филиппо 1 0.08
4. Поли Фабрицио 1 0.08
5. Паолуччи Андреа 0 0
6. Куррарино Микеле 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 7 (2) 0.54
2. Мусёлик Себастьян 2 0.15
3. Чиурриа Патрик 1 0.08
4. Скавоне Мануэль 1 0.08
5. Берра Филиппо 1 0.08
6. Барисон Альберто 1 0.08
7. Фаласко Никола 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 3 1
3. Пеллиццер Микеле 3 0
4. Кьоза Марко 3 0
5. Копполаро Мауро 3 0
6. Сеттембрини Андреа 3 0
7. Де Лука Джузеппе 2 0
8. Поли Фабрицио 2 0
9. Коста Филиппо 2 0
10. Тоскано Марко 2 0
11. Петрович Томи 2 0
12. Маццокко Давиде 2 0
13. Брешанини Марко 2 0
14. Скенетти Андреа 1 0
15. Де Коль Филиппо 1 0
16. Манкосу Маттео 1 0
17. Морозини Леонардо 1 0
18. Павич Маркус 1 0
19. Брунори Маттео 1 0
20. Куррарино Микеле 1 0
21. Куцупиас Илиас 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 5 0
2. Кампорезе Микеле 3 0
3. Фаласко Никола 3 0
4. Фольякко Алессандро 3 0
5. Кало Джакомо 3 0
6. Маньино Лука 3 0
7. Скавоне Мануэль 2 0
8. Мусёлик Себастьян 2 0
9. Бассоли Алессандро 1 0
10. Мисурака Джанвито 1 0
11. Гавацци Давиде 1 0
12. Берра Филиппо 1 0
13. Барисон Альберто 1 0
14. Бутич Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2)
 Порденоне 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне
Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Серия B Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 7 4 1 22 - 13 25
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 12 5 6 1 27 - 15 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9. Кьево Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Брешия Заявка 12 3 5 4 18 - 18 14
13. Пиза Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
14. Виченца Виртус Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15. Козенца Заявка 12 2 6 4 10 - 10 12
16. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи Заявка 12 1 3 8 9 - 20 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Козенца Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 40.00 4.90 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.00 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.08 2.31
  37.30 6.07 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 6.60 1.09 2.48 1.50 2.31 1.65 1.88 1.93 1.30 3.30 1.32 3.20 1.05 8.50 1.08 7.00 1.02 11.00 1.01 13.00 1.04 9.00 0.00 22.00
7.40 1.05 6.35 1.09 2.99 1.37 2.31 1.61 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.70 1.05 7.20
1.54 2.57 1.32 3.56 1.53 2.61 1.35 3.30 1.61 2.41 1.41 3.02 1.34 3.42 1.56 2.51 1.28 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.76 2.14 2.00 3.05 1.08 6.60 1.02 11.00
2.59 1.50 1.73 2.11 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.50
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.13 1.47 2.73 1.20 4.74 1.52 2.59 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Виртус Энтелла 0:1 Порденоне онлайн

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