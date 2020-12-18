Виртус Энтелла
0:1
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Порденоне
5' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
5' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
0:1
6' ПенальтиДьяв Давиде
27' Желтая карточкаКоста Филиппо
54' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
68' Желтая карточкаФаласко Никола
76' Желтая карточкаМаньино Лука
78' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
83' Желтая карточкаДьяв Давиде
90' Желтая карточкаПавич Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
6'
0:1
27'
54'
68'
76'
78'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.23
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.15
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.08
|4.
|Поли Фабрицио
|1
|0.08
|5.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|6.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|7 (2)
|0.54
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.15
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.08
|4.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.08
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.08
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.08
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|3
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|4.
|Кьоза Марко
|3
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|6.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|7.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0
|8.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|9.
|Коста Филиппо
|2
|0
|10.
|Тоскано Марко
|2
|0
|11.
|Петрович Томи
|2
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|13.
|Брешанини Марко
|2
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|15.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|16.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|17.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|18.
|Павич Маркус
|1
|0
|19.
|Брунори Маттео
|1
|0
|20.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|21.
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|5
|0
|2.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|3.
|Фаласко Никола
|3
|0
|4.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|5.
|Кало Джакомо
|3
|0
|6.
|Маньино Лука
|3
|0
|7.
|Скавоне Мануэль
|2
|0
|8.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|9.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|10.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|11.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|12.
|Берра Филиппо
|1
|0
|13.
|Барисон Альберто
|1
|0
|14.
|Бутич Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|Порденоне
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =8 -10Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне
Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 15
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 18
|14
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 20
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Козенца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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