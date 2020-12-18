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  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Салернитана
0' 15'
22
Барди
Франческо
2
Сальви
Алессандро
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
93
Дзампано
Франческо
8
Майелло
Раффаэле
17
Карраро
Марко
7
Роден
Маркус
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
20
Купиш
Томаш
15
Касасола
Тиаго
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
3
Лопес
Вальтер
11
Джурич
Милан
32
Джаннетти
Никколо
Фрозиноне
3-5-2
Салернитана
3-5-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.38
2. Пажишек Пётр 3 (1) 0.23
3. Роден Маркус 2 0.15
4. Чано Камилло 2 0.15
5. Дзампано Франческо 1 0.08
6. Сальви Алессандро 1 0.08
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.08
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 5 (1) 0.42
2. Купиш Томаш 3 0.25
3. Джурич Милан 3 (1) 0.25
4. Андерсон Андре 1 0.08
5. Капецци Леонардо 1 0.08
6. Богдан Лука 1 0.08
7. Касасола Тиаго 1 0.08
8. Лопес Вальтер 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
10. Белек Вид 0 0
11. Ди Таккио Франческо 0 0
12. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Сальви Алессандро 1 0
7. Капуано Марко 1 0
8. Роден Маркус 1 0
9. Пажишек Пётр 1 0
10. Курадо Маркос 1 0
11. Шиминьски Пшемыслав 1 0
12. Новакович Андрия 1 0
13. Болока Даниэль 1 0
14. Трибуцци Алессио 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 5 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 4 0
4. Тутино Дженнаро 3 0
5. Андерсон Андре 3 0
6. Лопес Вальтер 2 0
7. Айя Рамзи 2 0
8. Джаннетти Никколо 2 0
9. Богдан Лука 2 0
10. Дьомбер Норберт 2 0
11. Купиш Томаш 1 0
12. Джурич Милан 1 0
13. Весели Фредерик 1 0
14. Мильорини Марко 1 0
15. Скьявоне Андреа 1 0
16. Чичерелли Эмануэле 1 0
17. Адамонис Марюс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3)
 Салернитана 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана
Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Фрозиноне 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Фрозиноне Серия B
Салернитана 1:3 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:3 Салернитана Серия B Фрозиноне 2:0 Салернитана Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:2 Салернитана Про Прима Дивизионе Фрозиноне 0:0 Салернитана Коппа Италия Лега Про Салернитана 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 3:2 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 7 4 1 22 - 13 25
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 12 5 6 1 27 - 15 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9. Кьево Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Брешия Заявка 12 3 5 4 18 - 18 14
13. Пиза Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
14. Виченца Виртус Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15. Козенца Заявка 12 2 6 4 10 - 10 12
16. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи Заявка 12 1 3 8 9 - 20 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Козенца Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Салернитана
2.09
3.30
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.30 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.10 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.10 4.20
  2.09 3.07 4.14

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 6.30 1.10 2.80 1.40 2.15 1.70 1.82 1.98 1.63 2.26 1.30 3.35 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
7.10 1.06 6.05 1.10 2.86 1.40 2.19 1.68 1.68 2.31 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
3.11 1.40 2.58 1.53 2.19 1.72 1.84 2.04 1.64 2.35 1.47 2.79 1.47 2.80 1.26 4.07 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.21 1.31 3.30 1.07 7.30
2.56 1.51 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
2.62 1.51 2.15 1.74 1.66 2.27 1.42 2.92 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.81
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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