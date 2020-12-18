Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Бенито Стирпе
Салернитана
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.38
|2.
|Пажишек Пётр
|3 (1)
|0.23
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.15
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.15
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.08
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.08
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.08
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.42
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.25
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.25
|4.
|Андерсон Андре
|1
|0.08
|5.
|Капецци Леонардо
|1
|0.08
|6.
|Богдан Лука
|1
|0.08
|7.
|Касасола Тиаго
|1
|0.08
|8.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|10.
|Белек Вид
|0
|0
|11.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|3
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|7.
|Капуано Марко
|1
|0
|8.
|Роден Маркус
|1
|0
|9.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|10.
|Курадо Маркос
|1
|0
|11.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|12.
|Новакович Андрия
|1
|0
|13.
|Болока Даниэль
|1
|0
|14.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|5.
|Андерсон Андре
|3
|0
|6.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|7.
|Айя Рамзи
|2
|0
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0
|9.
|Богдан Лука
|2
|0
|10.
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0
|12.
|Джурич Милан
|1
|0
|13.
|Весели Фредерик
|1
|0
|14.
|Мильорини Марко
|1
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|17.
|Адамонис Марюс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
|Салернитана
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +10 =2 -8Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана
Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Салернитана 1:3 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:3 Салернитана Серия B Фрозиноне 2:0 Салернитана Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:2 Салернитана Про Прима Дивизионе Фрозиноне 0:0 Салернитана Коппа Италия Лега Про Салернитана 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 3:2 Фрозиноне Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 15
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 18
|14
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 20
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Козенца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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