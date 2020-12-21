Салернитана
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Аречи
Виртус Энтелла
7' Желтая карточкаБонини Федерико
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.38
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.23
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.23
|4.
|Андерсон Андре
|1
|0.08
|5.
|Капецци Леонардо
|1
|0.08
|6.
|Богдан Лука
|1
|0.08
|7.
|Касасола Тиаго
|1
|0.08
|8.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|10.
|Белек Вид
|0
|0
|11.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.21
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.14
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.07
|4.
|Поли Фабрицио
|1
|0.07
|5.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|6.
|Куррарино Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|4.
|Айя Рамзи
|3
|0
|5.
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|6.
|Андерсон Андре
|3
|0
|7.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0
|9.
|Богдан Лука
|2
|0
|10.
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0
|12.
|Джурич Милан
|1
|0
|13.
|Весели Фредерик
|1
|0
|14.
|Мильорини Марко
|1
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|17.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|3
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|4.
|Кьоза Марко
|3
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|6.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|7.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0
|8.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|9.
|Коста Филиппо
|2
|0
|10.
|Тоскано Марко
|2
|0
|11.
|Петрович Томи
|2
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|13.
|Брешанини Марко
|2
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|15.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|16.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|17.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|18.
|Павич Маркус
|1
|0
|19.
|Брунори Маттео
|1
|0
|20.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|21.
|Бонини Федерико
|1
|0
|22.
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|Виртус Энтелла
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла
Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =8 -10Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 11
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|14.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Реджина
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|19.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|14
|0
|6
|8
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|6.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 12
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров