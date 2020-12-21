  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Салернитана
2:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
6' Желтая карточка
Бонини Федерико
0:1
38' Гол
Манкосу Маттео
1:1
47' Гол
Тутино Дженнаро
57' Желтая карточка
Скьявоне Андреа
65' Желтая карточка
Поли Фабрицио
2:1
66' Пенальти
Джурич Милан
74' Желтая карточка
Клеур Габриэль
78' Желтая карточка
Весели Фредерик
90' Желтая карточка
Петрович Томи
90'+7
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
3
Лопес
Вальтер
20
Купиш
Томаш
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Андерсон
Андре
7
Гондо
Седрик
9
Тутино
Дженнаро
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
13
Поли
Фабрицио
6
Бонини
Федерико
95
Павич
Маркус
27
Сеттембрини
Андреа
10
Ниццетто
Лука
80
Куцупиас
Илиас
14
Кардозелли
Кассио
20
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
Салернитана
4-4-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 6 (1) 0.46
2. Джурич Милан 4 (2) 0.31
3. Купиш Томаш 3 0.23
4. Андерсон Андре 1 0.08
5. Капецци Леонардо 1 0.08
6. Богдан Лука 1 0.08
7. Касасола Тиаго 1 0.08
8. Лопес Вальтер 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
10. Белек Вид 0 0
11. Ди Таккио Франческо 0 0
12. Скьявоне Андреа 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 4 (3) 0.29
2. Де Лука Джузеппе 2 0.14
3. Коста Филиппо 1 0.07
4. Поли Фабрицио 1 0.07
5. Паолуччи Андреа 0 0
6. Куррарино Микеле 0 0
7. Куцупиас Илиас 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 5 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 4 0
4. Айя Рамзи 3 0
5. Тутино Дженнаро 3 0
6. Андерсон Андре 3 0
7. Лопес Вальтер 2 0
8. Джаннетти Никколо 2 0
9. Весели Фредерик 2 0
10. Скьявоне Андреа 2 0
11. Богдан Лука 2 0
12. Дьомбер Норберт 2 0
13. Купиш Томаш 1 0
14. Джурич Милан 1 0
15. Мильорини Марко 1 0
16. Чичерелли Эмануэле 1 0
17. Адамонис Марюс 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 3 1
3. Пеллиццер Микеле 3 0
4. Поли Фабрицио 3 0
5. Кьоза Марко 3 0
6. Копполаро Мауро 3 0
7. Сеттембрини Андреа 3 0
8. Петрович Томи 3 0
9. Де Лука Джузеппе 2 0
10. Коста Филиппо 2 0
11. Тоскано Марко 2 0
12. Маццокко Давиде 2 0
13. Брешанини Марко 2 0
14. Скенетти Андреа 1 0
15. Де Коль Филиппо 1 0
16. Манкосу Маттео 1 0
17. Морозини Леонардо 1 0
18. Павич Маркус 1 0
19. Брунори Маттео 1 0
20. Клеур Габриэль 1 0
21. Куррарино Микеле 1 0
22. Бонини Федерико 1 0
23. Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Виртус Энтелла 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла
Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:0 Салернитана Кубок Салернитана 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:2 Салернитана Серия B Виртус Энтелла 0:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Виртус Энтелла Серия B Салернитана 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
3. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
4. Читтаделла Заявка 12 7 2 3 24 - 11 23
5. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 5 2 18 - 10 23
6. Венеция Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
8. Монца Заявка 13 5 5 3 18 - 12 20
9. Кьево Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
10. Брешия Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Пиза Заявка 13 4 5 4 19 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус Заявка 12 3 6 3 18 - 20 15
14. Реджана Заявка 11 4 2 5 15 - 19 14
15. Козенца Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Пескара Заявка 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Реджина Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
19. Асколи Заявка 13 1 3 9 10 - 22 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
6. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
7. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Пескара Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
17. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
15. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 7 0 2 5 7 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Манкосу Маттео бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Бонини Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.80 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.78 5.40
  2.36 2.17 6.20

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 7.70 1.06 4.30 1.18 2.55 1.52 2.06 1.76 2.95 1.37 1.41 2.75 1.76 2.00 1.11 5.80 1.10 6.25 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
8.60 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.00 11.25
2.56 1.54 2.08 1.81 1.81 2.07 3.33 1.35 2.23 1.70 2.72 1.49 2.23 1.70 1.74 2.17 1.48 2.77 1.58 2.48 1.33 3.43 1.10 7.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.72 2.12 1.03 10.00 1.08 6.90 1.02 11.00
2.83 1.43 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50
1.25 4.08 1.13 6.33 1.29 3.71 1.51 2.64 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Салернитана 2:1 Виртус Энтелла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный