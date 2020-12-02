  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Старт
1:1
Перерыв

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
17' Гол
Шульц Эрик
24' Желтая карточка
Берг Патрик
25' Желтая карточка
Jesper Daland
1:1
26' Пенальти
Юнкер Каспер
29' Желтая карточка
Эль-Макрини Мохамед
32' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
4
Эль-Макрини
Мохамед
23
Erlend
Segberg
30
Боланьос
Кристиан
11
Шульц
Эрик
7
Kevin
Kabran
8
Марковик
Эман
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
6
Амундсен
Исак
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
20
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
Старт
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

17'
Шульц Эрик
(Боланьос Кристиан)
1:0
24'
 
Берг Патрик
25'
Jesper Daland
 
26'
1:1
Юнкер Каспер
29'
Эль-Макрини Мохамед
 
32'
 
Сампстед Альфонс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 9 0.33
2. Mathias Bringaker 4 0.15
3. Kevin Kabran 3 0.11
4. Боланьос Кристиан 2 (1) 0.07
5. Erlend Segberg 2 0.07
6. Скаанес Каспер 2 0.07
7. Jesper Daland 1 0.04
8. Kristoffer Toennessen 1 0.04
9. Isaac Twum 1 0.04
10. Эль-Макрини Мохамед 1 0.04
11. Сколевик Стеффен 1 0.04
12. Марковик Эман 1 0.04
13. Mikael Ugland 1 0.04
14. Бёруфсен Эспен 0 0
15. Martin Ramsland 0 0
16. Eirik Wichne 0 0
17. Sander Sjoekvist 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 21 (3) 0.78
2. Синкернагель Филип 16 (3) 0.59
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.52
4. Салтнес Ульрик 11 0.41
5. Бонифасе Виктор 6 0.22
6. Берг Патрик 4 0.15
7. Фет Сондре 3 0.11
8. Сольбаккен Ола 3 0.11
9. Моберг Вегар 3 0.11
10. Sammy Skytte 2 0.07
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.04
12. Хейбротен Мариус 1 0.04
13. Ветлесен Уго 1 0.04
14. Конрадсен Мортен 1 0.04
15. Лоде Мариус 1 0.04
16. Тунекти Себастьян 1 0.04
17. Сампстед Альфонс 0 0
18. Хаген Элиас 0 0
19. Хайкин Никита 0 0
20. Моэ Бреде 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Эль-Макрини Мохамед 5 1
2. Kevin Kabran 5 0
3. Eirik Wichne 5 0
4. Шульц Эрик 4 0
5. Martin Ramsland 3 0
6. Erlend Segberg 3 0
7. Jesper Daland 3 0
8. Марковик Эман 3 0
9. Mikael Ugland 3 0
10. Скаанес Каспер 2 0
11. Берган Вегар 2 0
12. Isaac Twum 2 0
13. Аремю Афииз 2 0
14. Доймеланд Йонас 1 0
15. Йоргенсен Йоаким 1 0
16. Бёруфсен Эспен 1 0
17. Сколевик Стеффен 1 0
18. Mathias Bringaker 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Берг Патрик 3 0
7. Салтнес Ульрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0
15. Сампстед Альфонс 1 0
16. Ветлесен Уго 1 0
17. Сольбаккен Ола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 3.57% (1) 25% (7) 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 25% (7)
 Будё-Глимт 10.23% (9) 20.45% (18) 19.32% (17) 20.45% (18) 13.64% (12) 15.91% (14)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Викинг 4:1 Старт Одд 1:2 Старт Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт
Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде

Последние игры между собой

Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Будё-Глимт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт 6:0 Старт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Старт Товарищеские матчи Старт 2:1 Будё-Глимт Кубок Будё-Глимт 1:2 Старт Типпелиген
Старт 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Старт 0:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 2:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 3:2 Старт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Старт Типпелиген Старт 1:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Старт Товарищеские матчи Будё-Глимт 5:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 5:0 Старт Первый дивизион Старт 3:0 Будё-Глимт Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 26 13 8 5 43 - 30 47
4. Кристиансунд 1:0 27 12 10 5 50 - 36 46
5. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 1:0 27 12 6 9 49 - 45 42
8. Хёугесунн 0:0 27 10 5 12 33 - 43 35
9. Стабек 26 8 10 8 32 - 37 34
10. Саннефьёрд 1:0 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 0:1 27 8 7 12 36 - 45 31
12. Сарпсборг-08 0:1 27 8 5 14 31 - 37 29
13. Старт 1:1 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 0:0 27 6 3 18 21 - 43 21
16. Олесунн 0:1 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 1:0 14 7 3 4 31 - 20 24
7. Кристиансунд 1:0 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 0:0 14 6 3 5 21 - 21 21
9. Старт 1:1 14 5 5 4 21 - 19 20
10. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 0:1 14 6 1 7 19 - 14 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 1:0 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 0:1 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 0:0 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 0:1 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Кристиансунд 1:0 14 6 6 2 21 - 16 24
3. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
4. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
5. Волеренга 13 5 3 5 15 - 17 18
6. Викинг 1:0 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 1:0 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 0:1 14 5 3 6 18 - 27 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 0:0 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 0:1 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 0:0 14 2 3 9 9 - 25 9
15. Старт 1:1 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 0:1 13 1 2 10 13 - 41 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Будё-Глимт
3.88
4.33
2.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.95 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 4.33 1.78

Самый высокий коэффициент на матч «Старт» – «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Старт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Старт» – «Будё-Глимт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.65 1.07 5.90 1.10 3.20 1.33 2.62 1.49 1.97 1.92 1.57 2.40 1.39 2.90 1.19 4.33 1.14 4.85 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.86 1.94 1.39 3.00 1.26 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.85 1.13 5.15 1.17 2.40 1.57 1.79 2.02 1.46 2.72 1.19 4.70
Где смотреть матч Старт 1:1 Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный