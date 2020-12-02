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  3. Норвегия
Старт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Будё-Глимт
0'
1:0
17' Гол
Шульц Эрик
24' Желтая карточка
Берг Патрик
25' Желтая карточка
Jesper Daland
1:1
26' Пенальти
Юнкер Каспер
29' Желтая карточка
Эль-Макрини Мохамед
32' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
75' Желтая карточка
Доймеланд Йонас
90'+4
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
30
Боланьос
Кристиан
4
Эль-Макрини
Мохамед
23
Erlend
Segberg
11
Шульц
Эрик
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
2
Лоде
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
20
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
Старт
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

17'
Шульц Эрик
(Боланьос Кристиан)
1:0
24'
 
Берг Патрик
25'
Jesper Daland
 
26'
1:1
Юнкер Каспер
29'
Эль-Макрини Мохамед
 
32'
 
Сампстед Альфонс
59'
 
Фет Сондре
Ветлесен Уго
59'
 
Конрадсен Мортен
Сампстед Альфонс
68'
Скаанес Каспер
Боланьос Кристиан
 
74'
Mathias Bringaker
Erlend Segberg
 
75'
Доймеланд Йонас
 
78'
 
Runar Hauge
Сольбаккен Ола
78'
 
Хаген Элиас
Лоде Мариус
83'
 
Хейбротен Мариус
Амундсен Исак

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 9 0.33
2. Mathias Bringaker 4 0.15
3. Kevin Kabran 3 0.11
4. Боланьос Кристиан 2 (1) 0.07
5. Erlend Segberg 2 0.07
6. Скаанес Каспер 2 0.07
7. Jesper Daland 1 0.04
8. Kristoffer Toennessen 1 0.04
9. Isaac Twum 1 0.04
10. Эль-Макрини Мохамед 1 0.04
11. Сколевик Стеффен 1 0.04
12. Марковик Эман 1 0.04
13. Mikael Ugland 1 0.04
14. Бёруфсен Эспен 0 0
15. Martin Ramsland 0 0
16. Eirik Wichne 0 0
17. Sander Sjoekvist 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 21 (3) 0.78
2. Синкернагель Филип 16 (3) 0.59
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.52
4. Салтнес Ульрик 11 0.41
5. Бонифасе Виктор 6 0.22
6. Берг Патрик 4 0.15
7. Фет Сондре 3 0.11
8. Сольбаккен Ола 3 0.11
9. Моберг Вегар 3 0.11
10. Sammy Skytte 2 0.07
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.04
12. Хейбротен Мариус 1 0.04
13. Ветлесен Уго 1 0.04
14. Конрадсен Мортен 1 0.04
15. Лоде Мариус 1 0.04
16. Тунекти Себастьян 1 0.04
17. Сампстед Альфонс 0 0
18. Хаген Элиас 0 0
19. Хайкин Никита 0 0
20. Моэ Бреде 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Эль-Макрини Мохамед 5 1
2. Kevin Kabran 5 0
3. Eirik Wichne 5 0
4. Шульц Эрик 4 0
5. Martin Ramsland 3 0
6. Erlend Segberg 3 0
7. Jesper Daland 3 0
8. Марковик Эман 3 0
9. Mikael Ugland 3 0
10. Доймеланд Йонас 2 0
11. Скаанес Каспер 2 0
12. Берган Вегар 2 0
13. Isaac Twum 2 0
14. Аремю Афииз 2 0
15. Йоргенсен Йоаким 1 0
16. Бёруфсен Эспен 1 0
17. Сколевик Стеффен 1 0
18. Mathias Bringaker 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Берг Патрик 3 0
7. Салтнес Ульрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0
15. Сампстед Альфонс 1 0
16. Ветлесен Уго 1 0
17. Сольбаккен Ола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 3.45% (1) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 24.14% (7)
 Будё-Глимт 10.11% (9) 21.35% (19) 19.1% (17) 20.22% (18) 13.48% (12) 15.73% (14)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Викинг 4:1 Старт Одд 1:2 Старт Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт
Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде

Последние игры между собой

Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Будё-Глимт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт 6:0 Старт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Старт Товарищеские матчи Старт 2:1 Будё-Глимт Кубок Будё-Глимт 1:2 Старт Типпелиген
Старт 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Старт 0:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 2:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 3:2 Старт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Старт Типпелиген Старт 1:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Старт Товарищеские матчи Будё-Глимт 5:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 5:0 Старт Первый дивизион Старт 3:0 Будё-Глимт Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 1:0 27 14 8 5 44 - 30 50
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 27 12 6 9 50 - 45 42
8. Хёугесунн 27 10 5 12 34 - 44 35
9. Стабек 0:1 27 8 10 9 32 - 38 34
10. Саннефьёрд 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 27 8 7 12 36 - 46 31
12. Сарпсборг-08 27 8 6 13 32 - 37 30
13. Старт 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 27 6 3 18 22 - 44 21
16. Олесунн 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 1:0 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 0:1 14 5 4 5 16 - 15 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
5. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 0:1 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
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