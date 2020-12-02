Старт
1:1
Конец матча
Стадион: Сёр Арена Зрители: 600
Будё-Глимт
1:0
17' ГолШульц Эрик
24' Желтая карточкаБерг Патрик
25' Желтая карточкаJesper Daland
1:1
26' ПенальтиЮнкер Каспер
29' Желтая карточкаЭль-Макрини Мохамед
32' Желтая карточкаСампстед Альфонс
75' Желтая карточкаДоймеланд Йонас
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
17'
1:0
24'
25'
26'
1:1
32'
75'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|9
|0.33
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.15
|3.
|Kevin Kabran
|3
|0.11
|4.
|Боланьос Кристиан
|2 (1)
|0.07
|5.
|Erlend Segberg
|2
|0.07
|6.
|Скаанес Каспер
|2
|0.07
|7.
|Jesper Daland
|1
|0.04
|8.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.04
|9.
|Isaac Twum
|1
|0.04
|10.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0.04
|11.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|12.
|Марковик Эман
|1
|0.04
|13.
|Mikael Ugland
|1
|0.04
|14.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|15.
|Martin Ramsland
|0
|0
|16.
|Eirik Wichne
|0
|0
|17.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|21 (3)
|0.78
|2.
|Синкернагель Филип
|16 (3)
|0.59
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.52
|4.
|Салтнес Ульрик
|11
|0.41
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.22
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.15
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.11
|8.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.11
|9.
|Моберг Вегар
|3
|0.11
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.07
|11.
|Бьёркан Фредрик Андре
|1
|0.04
|12.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|13.
|Ветлесен Уго
|1
|0.04
|14.
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|15.
|Лоде Мариус
|1
|0.04
|16.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|17.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|18.
|Хаген Элиас
|0
|0
|19.
|Хайкин Никита
|0
|0
|20.
|Моэ Бреде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Макрини Мохамед
|5
|1
|2.
|Kevin Kabran
|5
|0
|3.
|Eirik Wichne
|5
|0
|4.
|Шульц Эрик
|4
|0
|5.
|Martin Ramsland
|3
|0
|6.
|Erlend Segberg
|3
|0
|7.
|Jesper Daland
|3
|0
|8.
|Марковик Эман
|3
|0
|9.
|Mikael Ugland
|3
|0
|10.
|Доймеланд Йонас
|2
|0
|11.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|12.
|Берган Вегар
|2
|0
|13.
|Isaac Twum
|2
|0
|14.
|Аремю Афииз
|2
|0
|15.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|16.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|17.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|18.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонифасе Виктор
|5
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|1
|3.
|Фет Сондре
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Берг Патрик
|3
|0
|7.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|11.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|12.
|Фооснес Александер
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
|15.
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|16.
|Ветлесен Уго
|1
|0
|17.
|Сольбаккен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|3.45% (1)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|Будё-Глимт
|10.11% (9)
|21.35% (19)
|19.1% (17)
|20.22% (18)
|13.48% (12)
|15.73% (14)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +6 =4 -10Викинг 4:1 Старт Одд 1:2 Старт Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт
Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде
Последние игры между собой
Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Будё-Глимт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Старт 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Старт 0:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 2:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 3:2 Старт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Старт Типпелиген Старт 1:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Старт Товарищеские матчи Будё-Глимт 5:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 6:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Старт 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 5:0 Старт Первый дивизион Старт 3:0 Будё-Глимт Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|27
|23
|3
|1
|91 - 30
|72
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|1:0
|27
|14
|8
|5
|44 - 30
|50
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|27
|12
|6
|9
|50 - 45
|42
|8.
|Хёугесунн
|27
|10
|5
|12
|34 - 44
|35
|9.
|Стабек
|0:1
|27
|8
|10
|9
|32 - 38
|34
|10.
|Саннефьёрд
|26
|9
|4
|13
|28 - 40
|31
|11.
|Бранн
|27
|8
|7
|12
|36 - 46
|31
|12.
|Сарпсборг-08
|27
|8
|6
|13
|32 - 37
|30
|13.
|Старт
|27
|6
|8
|13
|32 - 50
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|27
|6
|3
|18
|22 - 44
|21
|16.
|Олесунн
|27
|2
|5
|20
|28 - 76
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|1:0
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|0:1
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|5.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|6.
|Викинг
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Саннефьёрд
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Стабек
|0:1
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Старт» – «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Старт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Старт» – «Будё-Глимт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров