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  3. Норвегия
Сарпсборг-08
0:1
Перерыв

Стадион:
Кристиансунд
0'
11' Желтая карточка
Адеоти Жордан
0:1
21' Гол
Скарсем Олаус
34' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
41' Вторая желтая карточка
Дюрестам Микаэль
43' Желтая карточка
Скарсем Олаус
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
21
Адеоти
Жордан
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
7
Хальворсен
Уле
Йорген
14
Хейнтс
Тобиас
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
16
Фуру
Ивар
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
10
Каллудра
Лиридон
6
Andreas
Hopmark
17
Скарсем
Олаус
18
Аскар
Армин
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
Сарпсборг-08
3-4-3
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

11'
Адеоти Жордан
 
21'
0:1
Скарсем Олаус
(Каллудра Лиридон)
34'
Дюрестам Микаэль
 
41'
Дюрестам Микаэль
 
43'
 
Скарсем Олаус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.22
2. Хальворсен Уле Йорген 5 (1) 0.19
3. Исмаила Кулибали 4 0.15
4. Линнсет Йонатан 3 0.11
5. Солтведт Йоахим 3 0.11
6. Ларсен Йорген 2 0.07
7. Хейнтс Тобиас 2 0.07
8. Дюрестам Микаэль 2 0.07
9. Утвик Бьерн 2 0.07
10. Салетрос Антон 1 0.04
11. Mohamed Ofkir 1 0.04
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
14. Несс Николай 0 0
15. Боянг Сулайман 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 23 (6) 0.85
2. Бюэ Бендик 6 0.22
3. Каллудра Лиридон 4 0.15
4. Скарсем Олаус 3 0.11
5. Dan Peter Ulvestad 3 0.11
6. Мумбанья Фарис 2 0.07
7. Аскар Армин 2 0.07
8. Christoffer Aasbak 1 0.04
9. Bent Soermo 1 0.04
10. Christophe Psyche 1 0.04
11. Коли Алиу 1 0.04
12. Sondre Soerli 1 0.04
13. Oskar Siira Sivertsen 1 0.04
14. Andreas Hopmark 1 (1) 0.04
15. Erlend Sivertsen 0 0
16. Paal Erik Ulvestad 0 0
17. Serigne Mbaye 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Дюрестам Микаэль 3 1
3. Хальворсен Уле Йорген 4 0
4. Томассен Йоахим 4 0
5. Боянг Сулайман 4 0
6. Исмаила Кулибали 4 0
7. Линнсет Йонатан 3 0
8. Ларсен Йорген 3 0
9. Адеоти Жордан 2 0
10. Magnar Oedegaard 2 0
11. Alexander Jakobsen 2 0
12. Салетрос Антон 2 0
13. Конте Бубакар 2 0
14. Молинс Гильермо 1 0
15. Хорн Йорген 1 0
16. Фальк Аслак 1 0
17. Нильссон Давид 1 0
18. Несс Николай 1 0
19. Mohamed Ofkir 1 0
20. Хейнтс Тобиас 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Christophe Psyche 3 1
2. Диоп Амиду 4 0
3. Мумбанья Фарис 4 0
4. Каллудра Лиридон 3 0
5. Кастрати Фламур 3 0
6. Christoffer Aasbak 3 0
7. Дианье Кевин 3 0
8. Andreas Hopmark 2 0
9. Коли Алиу 2 0
10. Erlend Sivertsen 2 0
11. Paal Erik Ulvestad 2 0
12. Скарсем Олаус 2 0
13. Аскар Армин 2 0
14. Dan Peter Ulvestad 1 0
15. Пеллегрино Амаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 25.81% (8) 12.9% (4) 16.13% (5)
 Кристиансунд 10.2% (5) 14.29% (7) 12.24% (6) 12.24% (6) 26.53% (13) 24.49% (12)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 26 13 8 5 43 - 30 47
4. Кристиансунд 1:0 27 12 10 5 50 - 36 46
5. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 1:0 27 12 6 9 49 - 45 42
8. Хёугесунн 0:0 27 10 5 12 33 - 43 35
9. Стабек 26 8 10 8 32 - 37 34
10. Саннефьёрд 1:0 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 0:1 27 8 7 12 36 - 45 31
12. Сарпсборг-08 0:1 27 8 5 14 31 - 37 29
13. Старт 1:1 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 0:0 27 6 3 18 21 - 43 21
16. Олесунн 0:1 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 1:0 14 7 3 4 31 - 20 24
7. Кристиансунд 1:0 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 0:0 14 6 3 5 21 - 21 21
9. Старт 1:1 14 5 5 4 21 - 19 20
10. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 0:1 14 6 1 7 19 - 14 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 1:0 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 0:1 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 0:0 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 0:1 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Кристиансунд 1:0 14 6 6 2 21 - 16 24
3. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
4. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
5. Волеренга 13 5 3 5 15 - 17 18
6. Викинг 1:0 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 1:0 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 0:1 14 5 3 6 18 - 27 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 0:0 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 0:1 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 0:0 14 2 3 9 9 - 25 9
15. Старт 1:1 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 0:1 13 1 2 10 13 - 41 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Скарсем Олаус получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Дюрестам Микаэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    34'
    Дюрестам Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Скарсем Олаус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Адеоти Жордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Кристиансунд
8.20
4.05
2.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.30 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 4.05 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.44 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Сарпсборг-08» – «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сарпсборг-08» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сарпсборг-08» – «Кристиансунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 9.70 1.03 5.30 1.13 3.10 1.33 1.57 1.70 1.86 1.94 1.64 2.26 1.33 3.15 1.19 4.40 1.09 6.50 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 16.00
10.00 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.10 1.73 1.37 2.95 1.15 4.90 1.02 11.00
3.10 1.37 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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