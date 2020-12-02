Сарпсборг-08
0:1
Перерыв
Стадион: Сарпсборг
Кристиансунд
11' Желтая карточкаАдеоти Жордан
0:1
21' ГолСкарсем Олаус
34' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
41' Вторая желтая карточкаДюрестам Микаэль
43' Желтая карточкаСкарсем Олаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскар АрминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дианье КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
25 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
11'
21'
34'
41'
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.22
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|5 (1)
|0.19
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.15
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.11
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.11
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.07
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|9.
|Утвик Бьерн
|2
|0.07
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|11.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|14.
|Несс Николай
|0
|0
|15.
|Боянг Сулайман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|0.85
|2.
|Бюэ Бендик
|6
|0.22
|3.
|Каллудра Лиридон
|4
|0.15
|4.
|Скарсем Олаус
|3
|0.11
|5.
|Dan Peter Ulvestad
|3
|0.11
|6.
|Мумбанья Фарис
|2
|0.07
|7.
|Аскар Армин
|2
|0.07
|8.
|Christoffer Aasbak
|1
|0.04
|9.
|Bent Soermo
|1
|0.04
|10.
|Christophe Psyche
|1
|0.04
|11.
|Коли Алиу
|1
|0.04
|12.
|Sondre Soerli
|1
|0.04
|13.
|Oskar Siira Sivertsen
|1
|0.04
|14.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.04
|15.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|16.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|17.
|Serigne Mbaye
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Дюрестам Микаэль
|3
|1
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|4.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|5.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|6.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|9.
|Адеоти Жордан
|2
|0
|10.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|11.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|12.
|Салетрос Антон
|2
|0
|13.
|Конте Бубакар
|2
|0
|14.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|15.
|Хорн Йорген
|1
|0
|16.
|Фальк Аслак
|1
|0
|17.
|Нильссон Давид
|1
|0
|18.
|Несс Николай
|1
|0
|19.
|Mohamed Ofkir
|1
|0
|20.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christophe Psyche
|3
|1
|2.
|Диоп Амиду
|4
|0
|3.
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|4.
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|5.
|Кастрати Фламур
|3
|0
|6.
|Christoffer Aasbak
|3
|0
|7.
|Дианье Кевин
|3
|0
|8.
|Andreas Hopmark
|2
|0
|9.
|Коли Алиу
|2
|0
|10.
|Erlend Sivertsen
|2
|0
|11.
|Paal Erik Ulvestad
|2
|0
|12.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|13.
|Аскар Армин
|2
|0
|14.
|Dan Peter Ulvestad
|1
|0
|15.
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|Кристиансунд
|10.2% (5)
|14.29% (7)
|12.24% (6)
|12.24% (6)
|26.53% (13)
|24.49% (12)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =5 -8Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:1
|27
|23
|3
|1
|91 - 30
|72
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|26
|13
|8
|5
|43 - 30
|47
|4.
|Кристиансунд
|1:0
|27
|12
|10
|5
|50 - 36
|46
|5.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|1:0
|27
|12
|6
|9
|49 - 45
|42
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|10
|5
|12
|33 - 43
|35
|9.
|Стабек
|26
|8
|10
|8
|32 - 37
|34
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|26
|9
|4
|13
|28 - 40
|31
|11.
|Бранн
|0:1
|27
|8
|7
|12
|36 - 45
|31
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1
|27
|8
|5
|14
|31 - 37
|29
|13.
|Старт
|1:1
|27
|6
|8
|13
|32 - 50
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|0:0
|27
|6
|3
|18
|21 - 43
|21
|16.
|Олесунн
|0:1
|27
|2
|5
|20
|28 - 76
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:1
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|1:0
|14
|7
|3
|4
|31 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|1:0
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|9.
|Старт
|1:1
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|10.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|14
|6
|1
|7
|19 - 14
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|1:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|0:1
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|0:0
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:1
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Кристиансунд
|1:0
|14
|6
|6
|2
|21 - 16
|24
|3.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|4.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Волеренга
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Стабек
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|15.
|Старт
|1:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|0:1
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
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