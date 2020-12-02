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  3. Норвегия
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
11' Желтая карточка
Адеоти Жордан
0:1
21' Гол
Скарсем Олаус
34' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
41' Вторая желтая карточка
Дюрестам Микаэль
42' Желтая карточка
Скарсем Олаус
1:1
85' Гол
Sebastian Jarl
89' Желтая карточка
Солтведт Йоахим
89' Желтая карточка
Томассен Йоахим
90'+5
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
21
Адеоти
Жордан
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
7
Хальворсен
Уле
Йорген
14
Хейнтс
Тобиас
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
16
Фуру
Ивар
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
10
Каллудра
Лиридон
6
Andreas
Hopmark
17
Скарсем
Олаус
18
Аскар
Армин
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
Сарпсборг-08
3-4-3
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

11'
Адеоти Жордан
 
21'
0:1
Скарсем Олаус
(Каллудра Лиридон)
34'
Дюрестам Микаэль
 
41'
Дюрестам Микаэль
 
42'
 
Скарсем Олаус
46'
Хеберг-Ветти Геуте
Адеоти Жордан
 
58'
 
Dan Peter Ulvestad
Скарсем Олаус
58'
 
Paal Erik Ulvestad
Диоп Амиду
66'
 
Sondre Soerli
Кастрати Фламур
72'
Mohamed Ofkir
Хейнтс Тобиас
 
82'
Солтведт Йоахим
Magnar Oedegaard
 
82'
Sebastian Jarl
Салетрос Антон
 
85'
Sebastian Jarl
1:1
85'
 
Коли Алиу
Каллудра Лиридон
89'
Солтведт Йоахим
 
89'
Томассен Йоахим
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.22
2. Хальворсен Уле Йорген 5 (1) 0.19
3. Исмаила Кулибали 4 0.15
4. Линнсет Йонатан 3 0.11
5. Солтведт Йоахим 3 0.11
6. Ларсен Йорген 2 0.07
7. Хейнтс Тобиас 2 0.07
8. Дюрестам Микаэль 2 0.07
9. Утвик Бьерн 2 0.07
10. Салетрос Антон 1 0.04
11. Mohamed Ofkir 1 0.04
12. Sebastian Jarl 1 0.04
13. Молинс Гильермо 0 0
14. Томассен Йоахим 0 0
15. Несс Николай 0 0
16. Боянг Сулайман 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 23 (6) 0.85
2. Бюэ Бендик 6 0.22
3. Каллудра Лиридон 4 0.15
4. Скарсем Олаус 3 0.11
5. Dan Peter Ulvestad 3 0.11
6. Мумбанья Фарис 2 0.07
7. Аскар Армин 2 0.07
8. Christoffer Aasbak 1 0.04
9. Bent Soermo 1 0.04
10. Christophe Psyche 1 0.04
11. Коли Алиу 1 0.04
12. Sondre Soerli 1 0.04
13. Oskar Siira Sivertsen 1 0.04
14. Andreas Hopmark 1 (1) 0.04
15. Erlend Sivertsen 0 0
16. Paal Erik Ulvestad 0 0
17. Serigne Mbaye 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Томассен Йоахим 5 0
3. Дюрестам Микаэль 3 1
4. Хальворсен Уле Йорген 4 0
5. Боянг Сулайман 4 0
6. Исмаила Кулибали 4 0
7. Линнсет Йонатан 3 0
8. Ларсен Йорген 3 0
9. Адеоти Жордан 2 0
10. Magnar Oedegaard 2 0
11. Alexander Jakobsen 2 0
12. Салетрос Антон 2 0
13. Конте Бубакар 2 0
14. Молинс Гильермо 1 0
15. Хорн Йорген 1 0
16. Фальк Аслак 1 0
17. Нильссон Давид 1 0
18. Несс Николай 1 0
19. Солтведт Йоахим 1 0
20. Mohamed Ofkir 1 0
21. Хейнтс Тобиас 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Christophe Psyche 3 1
2. Диоп Амиду 4 0
3. Мумбанья Фарис 4 0
4. Каллудра Лиридон 3 0
5. Кастрати Фламур 3 0
6. Christoffer Aasbak 3 0
7. Дианье Кевин 3 0
8. Andreas Hopmark 2 0
9. Коли Алиу 2 0
10. Erlend Sivertsen 2 0
11. Paal Erik Ulvestad 2 0
12. Скарсем Олаус 2 0
13. Аскар Армин 2 0
14. Dan Peter Ulvestad 1 0
15. Пеллегрино Амаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 12.5% (4) 21.88% (7) 9.38% (3) 25% (8) 12.5% (4) 18.75% (6)
 Кристиансунд 10% (5) 16% (8) 12% (6) 12% (6) 26% (13) 24% (12)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 1:0 27 14 8 5 44 - 30 50
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 27 12 6 9 50 - 45 42
8. Хёугесунн 27 10 5 12 34 - 44 35
9. Стабек 0:1 27 8 10 9 32 - 38 34
10. Саннефьёрд 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 27 8 7 12 36 - 46 31
12. Сарпсборг-08 27 8 6 13 32 - 37 30
13. Старт 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 27 6 3 18 22 - 44 21
16. Олесунн 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 1:0 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 0:1 14 5 4 5 16 - 15 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
5. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 0:1 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Скарсем Олаус получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Дюрестам Микаэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    34'
    Дюрестам Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Скарсем Олаус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Адеоти Жордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 6.80 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.44 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Сарпсборг-08» – «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сарпсборг-08» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сарпсборг-08» – «Кристиансунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 9.70 1.03 1.75 2.01 3.10 1.33 1.10 6.25 1.86 1.94 1.64 2.26 1.08 7.00 1.19 4.40 1.09 6.50 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 16.00
10.00 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.10 1.73 1.37 2.95 1.15 4.90 1.02 11.00
3.10 1.37 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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