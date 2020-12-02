Викинг
1:0
Перерыв
Стадион: SR-Bank Arena
Бранн
1:0
17' ГолБериша Ветон
14
Бериша
Ветон
18
Ole
Blomberg
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
-
13 Кроу МайклВратарь
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|13 (5)
|0.48
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.33
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|6
|0.22
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|4
|0.15
|5.
|Viljar Vevatne
|3
|0.11
|6.
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|7.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.07
|8.
|Белл Джо
|2
|0.07
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.07
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|1
|0.04
|12.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|13.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|14.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|15.
|Johnny Furdal
|0
|0
|16.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daouda Bamba
|10
|0.37
|2.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.3
|3.
|Тейлор Роберт
|5
|0.19
|4.
|Странд Петтер
|3
|0.11
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.07
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|9.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|10.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|11.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|12.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|13.
|Форрен Вегард
|0
|0
|14.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|6
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|4.
|Kristoffer Loekberg
|4
|0
|5.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0
|6.
|Белл Джо
|4
|0
|7.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|8.
|Even Oestensen
|3
|0
|9.
|Бериша Ветон
|2
|0
|10.
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|11.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Странд Петтер
|3
|0
|7.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|8.
|Тейлор Роберт
|3
|0
|9.
|Ole Kolskogen
|3
|0
|10.
|Аамада Али
|2
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|12.
|Daouda Bamba
|2
|0
|13.
|Erland Hustad
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|17.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|18.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|19.
|Грогор Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|10.64% (5)
|10.64% (5)
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|29.79% (14)
|17.02% (8)
|Бранн
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|20% (7)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг
Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг
Бранн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн
Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Викинг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Викинг 2:4 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:1
|27
|23
|3
|1
|91 - 30
|72
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|26
|13
|8
|5
|43 - 30
|47
|4.
|Кристиансунд
|1:0
|27
|12
|10
|5
|50 - 36
|46
|5.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|1:0
|27
|12
|6
|9
|49 - 45
|42
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|10
|5
|12
|33 - 43
|35
|9.
|Стабек
|26
|8
|10
|8
|32 - 37
|34
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|26
|9
|4
|13
|28 - 40
|31
|11.
|Бранн
|0:1
|27
|8
|7
|12
|36 - 45
|31
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1
|27
|8
|5
|14
|31 - 37
|29
|13.
|Старт
|1:1
|27
|6
|8
|13
|32 - 50
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|0:0
|27
|6
|3
|18
|21 - 43
|21
|16.
|Олесунн
|0:1
|27
|2
|5
|20
|28 - 76
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:1
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|1:0
|14
|7
|3
|4
|31 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|1:0
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|9.
|Старт
|1:1
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|10.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|14
|6
|1
|7
|19 - 14
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|1:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|0:1
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|0:0
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:1
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Кристиансунд
|1:0
|14
|6
|6
|2
|21 - 16
|24
|3.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|4.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Волеренга
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Стабек
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|15.
|Старт
|1:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|0:1
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров