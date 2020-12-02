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  3. Норвегия
Викинг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Бранн
0'
1:0
17' Гол
Бериша Ветон
2:0
66' Гол
Ylldren Ibrahimaj
90'+4
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Опдаль
Хокон
18
Ole
Blomberg
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
9
Странд
Петтер
27
Свеннсен
Сандер
16
Тейлор
Роберт
5
Грогор
Томас
11
Daouda
Bamba
Викинг
4-3-3
Бранн
4-2-3-1

Ход матча

17'
Бериша Ветон
(Бютюки Зюмер)
1:0
36'
Even Oestensen
Бютюки Зюмер
 
52'
Белл Джо
Kristoffer Loekberg
 
61'
 
Хауген Фредрик
Свеннсен Сандер
61'
 
Твейта Йон-Хельге
Ole Blomberg
66'
Ylldren Ibrahimaj
(Торстейнбё Фредерик)
2:0
82'
 
Расмуссен Матиас
Тейлор Роберт
82'
 
Соренсен Гилли
Грогор Томас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 13 (5) 0.48
2. Бютюки Зюмер 9 0.33
3. Ylldren Ibrahimaj 7 0.26
4. Торстейнбё Фредерик 4 0.15
5. Viljar Vevatne 3 0.11
6. Перейра Адриан 2 0.07
7. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.07
8. Белл Джо 2 0.07
9. Kristoffer Loekberg 2 0.07
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Sebastian Soeraas Sebulonsen 1 0.04
12. Хёйланд Томми 1 0.04
13. Фридйонссон Самуэль 1 0.04
14. Even Oestensen 1 0.04
15. Johnny Furdal 0 0
16. Jefferson De Souza 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daouda Bamba 10 0.37
2. Кумсан Джилберт 8 0.3
3. Тейлор Роберт 5 0.19
4. Странд Петтер 3 0.11
5. Бармен Кристоффер 2 (1) 0.07
6. Daniel A. Pedersen 2 0.07
7. Хауген Фредрик 1 0.04
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
9. Свеннсен Сандер 1 0.04
10. Грогор Томас 1 0.04
11. Erland Hustad 1 0.04
12. Тенисте Тайо 0 0
13. Форрен Вегард 0 0
14. Кристиансен Рубен 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 6 0
2. Хёйланд Томми 5 0
3. Viljar Vevatne 4 0
4. Kristoffer Loekberg 4 0
5. Ylldren Ibrahimaj 4 0
6. Белл Джо 4 0
7. Торстейнбё Фредерик 3 0
8. Even Oestensen 3 0
9. Бериша Ветон 2 0
10. Бютюки Зюмер 2 0
11. Henrik Heggheim 2 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Странд Петтер 3 0
7. Акоста Бисмарк 3 0
8. Тейлор Роберт 3 0
9. Ole Kolskogen 3 0
10. Аамада Али 2 0
11. Кристиансен Рубен 2 0
12. Daouda Bamba 2 0
13. Erland Hustad 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Хауген Фредрик 1 0
16. Фьолусон Йон Гудни 1 0
17. Твейта Йон-Хельге 1 0
18. Опдаль Хокон 1 0
19. Грогор Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.2% (5) 12.24% (6) 16.33% (8) 14.29% (7) 30.61% (15) 16.33% (8)
 Бранн 22.86% (8) 5.71% (2) 14.29% (5) 20% (7) 22.86% (8) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг
Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг
Бранн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн
Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Викинг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн 3:0 Викинг Типпелиген Бранн 1:5 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Товарищеские матчи
Викинг 2:4 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 1:0 27 14 8 5 44 - 30 50
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 27 12 6 9 50 - 45 42
8. Хёугесунн 27 10 5 12 34 - 44 35
9. Стабек 0:1 27 8 10 9 32 - 38 34
10. Саннефьёрд 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 27 8 7 12 36 - 46 31
12. Сарпсборг-08 27 8 6 13 32 - 37 30
13. Старт 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 27 6 3 18 22 - 44 21
16. Олесунн 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 1:0 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 0:1 14 5 4 5 16 - 15 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
5. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 0:1 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Бютюки Зюмер уходит с поля. Even Oestensen выходит вместо него
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 12.50 59.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 17.00 65.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.68 3.32
  1.33 4.72 11.48

Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
20.00 0.00 15.00 1.01 3.75 1.25 5.20 1.13 2.08 1.70 2.44 1.55 2.07 1.76 1.18 4.50 1.49 2.50 1.01 12.60 1.16 4.60 1.02 11.00 1.05 8.70 1.04 9.20 0.00 15.00
10.50 1.01 5.75 1.09 4.95 1.14 2.82 1.41 2.32 1.61 1.86 2.04 1.49 2.62 1.34 3.14 1.16 4.70 1.12 5.20 1.03 8.60
7.11 1.11 2.71 1.49 2.18 1.74 1.74 2.17 1.75 2.16 1.47 2.79 1.20 4.89 1.58 2.46 1.77 2.12 1.59 2.44 1.85 2.03 1.66 2.31 1.53 2.59 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.90 1.38 1.60 2.04 1.31 3.20 1.07 7.50
3.64 1.28 2.75 1.45 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
3.62 1.30 2.92 1.42 2.08 1.79 1.31 3.50 1.17 5.26 1.55 2.51 1.36 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.58 1.73 2.03 1.41 2.70
5.70 1.14 4.65 1.19 2.31 1.61 1.72 2.12 1.43 2.83 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Где смотреть матч Викинг 2:0 Бранн онлайн

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