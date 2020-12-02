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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стабек
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Волеренга
0'
0:1
9' Гол
Кьяртанссон Видар
12'
12
Сандберг
Маркус
15
Strula
Ottesen
27
Nicolas
Pignatel
Jenssen
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
6
Касси
Люк
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
10
Вильяльмссон
Маттиас
8
Леквен
Магнус
7
Бьёрдаль
Хенрик
26
Osame
Sahraoui
24
Кьяртанссон
Видар
11
Финне
Бор
Стабек
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Кьяртанссон Видар
(Вильяльмссон Маттиас)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Edvardsen 5 0.19
2. Бохинен Эмиль 5 (2) 0.19
3. Ветлесен Уго 4 0.15
4. Kornelius Hansen 4 0.15
5. Касси Люк 3 0.11
6. Kosuke Kinoshita 3 0.11
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.11
8. Матс Солхеим 2 0.07
9. Матсен Даррен 1 0.04
10. Magnus Lundal 1 0.04
11. Йонассен Эмиль 0 0
12. Tortol Lumanza Lembi 0 0
13. Антонссон Маркус 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
17. Sammy Skytte 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.3
2. Кьяртанссон Видар 7 0.26
3. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.22
4. Доннум Арон 5 (1) 0.19
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.15
6. Benjamin Stokke 3 0.11
7. Osame Sahraoui 2 0.07
8. Шала Херолинд 2 0.07
9. Несберг Иван 2 0.07
10. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Хольм Один Тьяго 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 5 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Yaw-Ihle Amankwah 2 0
6. Йонассен Эмиль 2 0
7. Ботхейм Эрик 2 0
8. Oliver Edvardsen 2 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Сандберг Маркус 1 0
11. Kosuke Kinoshita 1 0
12. Tortol Lumanza Lembi 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
14. Nicolas Pignatel Jenssen 1 0
15. Kaloyan Kostadinov 1 0
16. Peder Vogt 1 0
17. Kornelius Hansen 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 12.5% (4) 9.38% (3) 25% (8) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9)
 Волеренга 14.29% (6) 14.29% (6) 14.29% (6) 7.14% (3) 21.43% (9) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг
Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга
Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга

Последние игры между собой

Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Волеренга: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Волеренга 2:2 Стабек Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген
Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 0:0 27 13 9 5 43 - 30 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 27 12 6 9 50 - 45 42
8. Хёугесунн 27 10 5 12 34 - 44 35
9. Стабек 0:0 27 8 11 8 32 - 37 35
10. Саннефьёрд 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 27 8 7 12 36 - 46 31
12. Сарпсборг-08 27 8 6 13 32 - 37 30
13. Старт 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 27 6 3 18 22 - 44 21
16. Олесунн 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 0:0 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 0:0 14 5 5 4 16 - 14 20
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 0:0 14 5 4 5 15 - 17 19
5. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 0:0 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Волеренга
3.85
3.82
2.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.65 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.70 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.82 2.07
  3.63 3.64 2.02

Самый высокий коэффициент на матч «Стабек» – «Волеренга» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стабек» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волеренга» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стабек» – «Волеренга», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.10 1.33 2.15 1.70 1.86 1.94 1.64 2.17 1.40 2.80 1.19 4.10 1.16 5.10 1.06 8.30 1.05 9.50 0.00 14.50
11.00 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.50
4.51 1.22 2.53 1.56 2.12 1.77 1.90 1.98 1.66 2.30 1.52 2.62 1.45 2.84 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.50 2.60 1.15 4.90
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
3.29 1.35 2.72 1.48 2.13 1.75 1.68 2.23 1.48 2.71 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00
4.65 1.20 3.10 1.37 1.82 1.99 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
Где смотреть матч Стабек 0:1 Волеренга онлайн

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