0:1
9' ГолКьяртанссон Видар
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Скарет БрагеЗащитник
- Защитник
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
9'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oliver Edvardsen
|5
|0.19
|2.
|Бохинен Эмиль
|5 (2)
|0.19
|3.
|Ветлесен Уго
|4
|0.15
|4.
|Kornelius Hansen
|4
|0.15
|5.
|Касси Люк
|3
|0.11
|6.
|Kosuke Kinoshita
|3
|0.11
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.11
|8.
|Матс Солхеим
|2
|0.07
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.04
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.04
|11.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|12.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|13.
|Антонссон Маркус
|0
|0
|14.
|Сандберг Маркус
|0
|0
|15.
|Галль Ромен
|0
|0
|16.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|17.
|Sammy Skytte
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|8 (2)
|0.3
|2.
|Кьяртанссон Видар
|7
|0.26
|3.
|Вильяльмссон Маттиас
|6 (2)
|0.22
|4.
|Доннум Арон
|5 (1)
|0.19
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0.15
|6.
|Benjamin Stokke
|3
|0.11
|7.
|Osame Sahraoui
|2
|0.07
|8.
|Шала Херолинд
|2
|0.07
|9.
|Несберг Иван
|2
|0.07
|10.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|12.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|15.
|Хольм Один Тьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матс Солхеим
|5
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|4
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Yaw-Ihle Amankwah
|2
|0
|6.
|Йонассен Эмиль
|2
|0
|7.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|8.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0
|10.
|Сандберг Маркус
|1
|0
|11.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|12.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
|14.
|Nicolas Pignatel Jenssen
|1
|0
|15.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|16.
|Peder Vogt
|1
|0
|17.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|2.
|Доннум Арон
|5
|0
|3.
|Шала Херолинд
|3
|1
|4.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|5.
|Хорн Майер
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|25% (8)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Волеренга
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|7.14% (3)
|21.43% (9)
|28.57% (12)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг
Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга
Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга
Последние игры между собой
Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Волеренга: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|27
|23
|3
|1
|91 - 30
|72
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|0:0
|27
|13
|9
|5
|43 - 30
|48
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|27
|12
|6
|9
|50 - 45
|42
|8.
|Хёугесунн
|27
|10
|5
|12
|34 - 44
|35
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|8
|11
|8
|32 - 37
|35
|10.
|Саннефьёрд
|26
|9
|4
|13
|28 - 40
|31
|11.
|Бранн
|27
|8
|7
|12
|36 - 46
|31
|12.
|Сарпсборг-08
|27
|8
|6
|13
|32 - 37
|30
|13.
|Старт
|27
|6
|8
|13
|32 - 50
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|27
|6
|3
|18
|22 - 44
|21
|16.
|Олесунн
|27
|2
|5
|20
|28 - 76
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|0:0
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|0:0
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|5.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|6.
|Викинг
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Саннефьёрд
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Стабек
|0:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
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