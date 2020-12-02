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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стабек
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Волеренга
12
Сандберг
Маркус
15
Strula
Ottesen
27
Nicolas
Pignatel
Jenssen
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
6
Касси
Люк
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
10
Вильяльмссон
Маттиас
8
Леквен
Магнус
7
Бьёрдаль
Хенрик
11
Финне
Бор
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
Стабек
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Кьяртанссон Видар
(Вильяльмссон Маттиас)
65'
Антонссон Маркус
(Oliver Edvardsen)
1:1
66'
Матсен Даррен
Kaloyan Kostadinov
 
66'
Tortol Lumanza Lembi
Касси Люк
 
67'
 
Шала Херолинд
Вильяльмссон Маттиас
73'
 
Хорн Майер
Адекугбе Сэм
81'
 
Хольм Один Тьяго
Финне Бор
82'
Kornelius Hansen
Oliver Edvardsen
 
87'
Ботхейм Эрик
Антонссон Маркус
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Edvardsen 5 0.19
2. Бохинен Эмиль 5 (2) 0.19
3. Ветлесен Уго 4 0.15
4. Kornelius Hansen 4 0.15
5. Касси Люк 3 0.11
6. Kosuke Kinoshita 3 0.11
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.11
8. Матс Солхеим 2 0.07
9. Антонссон Маркус 1 0.04
10. Матсен Даррен 1 0.04
11. Magnus Lundal 1 0.04
12. Йонассен Эмиль 0 0
13. Tortol Lumanza Lembi 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
17. Sammy Skytte 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.3
2. Кьяртанссон Видар 8 0.3
3. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.22
4. Доннум Арон 5 (1) 0.19
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.15
6. Benjamin Stokke 3 0.11
7. Osame Sahraoui 2 0.07
8. Шала Херолинд 2 0.07
9. Несберг Иван 2 0.07
10. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Хольм Один Тьяго 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 5 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Yaw-Ihle Amankwah 2 0
6. Йонассен Эмиль 2 0
7. Ботхейм Эрик 2 0
8. Oliver Edvardsen 2 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Сандберг Маркус 1 0
11. Kosuke Kinoshita 1 0
12. Tortol Lumanza Lembi 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
14. Nicolas Pignatel Jenssen 1 0
15. Kaloyan Kostadinov 1 0
16. Peder Vogt 1 0
17. Kornelius Hansen 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 12.12% (4) 9.09% (3) 24.24% (8) 15.15% (5) 12.12% (4) 27.27% (9)
 Волеренга 16.28% (7) 13.95% (6) 13.95% (6) 6.98% (3) 20.93% (9) 27.91% (12)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг
Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга
Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга

Последние игры между собой

Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Волеренга: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Волеренга 2:2 Стабек Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген
Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 27 23 3 1 91 - 30 72
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 27 13 9 5 44 - 31 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 27 12 6 9 50 - 45 42
8. Хёугесунн 27 10 5 12 34 - 44 35
9. Стабек 27 8 11 8 33 - 38 35
10. Саннефьёрд 26 9 4 13 28 - 40 31
11. Бранн 27 8 7 12 36 - 46 31
12. Сарпсборг-08 27 8 6 13 32 - 37 30
13. Старт 27 6 8 13 32 - 50 26
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 27 6 3 18 22 - 44 21
16. Олесунн 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Стабек 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.62 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.82 2.07
  5.84 1.51 4.65

Самый высокий коэффициент на матч «Стабек» – «Волеренга» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стабек» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волеренга» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стабек» – «Волеренга», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 9.80 1.03 3.15 1.33 3.10 1.33 1.76 2.00 1.86 1.94 1.64 2.17 1.11 5.80 1.19 4.10 1.07 7.50 1.06 8.30 1.03 10.00 0.00 14.50 1.02 11.00
11.00 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.50
2.71 1.50 2.25 1.69 1.79 2.10 1.52 2.64 1.57 2.49 1.34 3.38 1.43 2.92 1.48 2.75 1.68 2.26 1.51 2.66 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.18 1.68 1.45 2.62 1.15 4.90 1.03 10.00 1.03 10.00
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
3.29 1.35 2.72 1.48 2.13 1.75 1.68 2.23 1.27 3.87 1.14 5.99 1.32 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00
4.65 1.20 3.10 1.37 1.82 1.99 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
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