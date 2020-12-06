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Будё-Глимт
5:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Стабек
0'
1:0
3' Гол
Синкернагель Филип
2:0
12' Пенальти
Юнкер Каспер
3:0
19' Гол
Салтнес Ульрик
44' Желтая карточка
Strula Ottesen
4:0
51' Гол
Синкернагель Филип
61' Желтая карточка
Nicolas Pignatel Jenssen
5:0
68' Гол
Фет Сондре
5:1
90' Гол
Kosuke Kinoshita
5:2
90' Гол
Kosuke Kinoshita
90'+5
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
12
Сандберг
Маркус
15
Strula
Ottesen
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
6
Касси
Люк
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
Будё-Глимт
4-3-3
Стабек
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 22 (4) 0.79
2. Синкернагель Филип 18 (3) 0.64
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.5
4. Салтнес Ульрик 12 0.43
5. Бонифасе Виктор 6 0.21
6. Фет Сондре 4 0.14
7. Берг Патрик 4 0.14
8. Сольбаккен Ола 3 0.11
9. Моберг Вегар 3 0.11
10. Sammy Skytte 2 0.07
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.04
12. Хейбротен Мариус 1 0.04
13. Конрадсен Мортен 1 0.04
14. Лоде Мариус 1 0.04
15. Тунекти Себастьян 1 0.04
16. Сампстед Альфонс 0 0
17. Хаген Элиас 0 0
18. Хайкин Никита 0 0
19. Моэ Бреде 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 5 0.18
2. Oliver Edvardsen 5 0.18
3. Бохинен Эмиль 5 (2) 0.18
4. Kosuke Kinoshita 5 0.18
5. Kornelius Hansen 4 0.14
6. Касси Люк 3 0.11
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.11
8. Матс Солхеим 2 0.07
9. Антонссон Маркус 1 0.04
10. Матсен Даррен 1 0.04
11. Magnus Lundal 1 0.04
12. Йонассен Эмиль 0 0
13. Tortol Lumanza Lembi 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
17. Strula Ottesen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Берг Патрик 3 0
7. Салтнес Ульрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Сампстед Альфонс 1 0
15. Сольбаккен Ола 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 5 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 4 0
5. Yaw-Ihle Amankwah 2 0
6. Йонассен Эмиль 2 0
7. Sammy Skytte 2 0
8. Ботхейм Эрик 2 0
9. Nicolas Pignatel Jenssen 2 0
10. Oliver Edvardsen 2 0
11. Матсен Даррен 1 0
12. Сандберг Маркус 1 0
13. Kosuke Kinoshita 1 0
14. Tortol Lumanza Lembi 1 0
15. Kaloyan Kostadinov 1 0
16. Peder Vogt 1 0
17. Strula Ottesen 1 0
18. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 11.7% (11) 21.28% (20) 18.09% (17) 20.21% (19) 13.83% (13) 14.89% (14)
 Стабек 11.43% (4) 8.57% (3) 22.86% (8) 14.29% (5) 11.43% (4) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт
Стабек Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек
Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Стабек 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген
Стабек 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 6:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Стабек Кубок НМ Стабек 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:1 Стабек Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 28 24 3 1 96 - 32 75
2. Мольде 1:0 27 18 2 7 66 - 31 56
3. Волеренга 27 13 9 5 44 - 31 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 28 10 6 12 36 - 46 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 27 9 5 13 30 - 42 32
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 28 8 7 13 33 - 38 31
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 0:1 28 2 5 21 28 - 77 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 12 34
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 0:1 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 1:0 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 0:1 14 1 2 11 13 - 42 5
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 17.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.30 9.40

Самый высокий коэффициент на матч «Будё-Глимт» – «Стабек» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Будё-Глимт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стабек» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Будё-Глимт» – «Стабек», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.40 1.09 3.40 1.30 2.83 1.43 2.09 1.82 1.67 2.21 1.45 2.67 1.23 3.80 1.17 4.33 1.06 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.38 1.32 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 5.50 1.15 2.50 1.53 1.88 1.92 1.50 2.59 1.20 4.60
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