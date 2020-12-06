Будё-Глимт
5:2
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 600
Стабек
1:0
3' ГолСинкернагель Филип
2:0
12' ПенальтиЮнкер Каспер
3:0
19' ГолСалтнес Ульрик
44' Желтая карточкаStrula Ottesen
4:0
51' ГолСинкернагель Филип
61' Желтая карточкаNicolas Pignatel Jenssen
5:0
68' ГолФет Сондре
5:1
90' ГолKosuke Kinoshita
5:2
90' ГолKosuke Kinoshita
19
Фет
Сондре
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
3'
12'
2:0
19'
3:0
44'
51'
68'
5:0
90'
90'
5:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|22 (4)
|0.79
|2.
|Синкернагель Филип
|18 (3)
|0.64
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.5
|4.
|Салтнес Ульрик
|12
|0.43
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.21
|6.
|Фет Сондре
|4
|0.14
|7.
|Берг Патрик
|4
|0.14
|8.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.11
|9.
|Моберг Вегар
|3
|0.11
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.07
|11.
|Бьёркан Фредрик Андре
|1
|0.04
|12.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|13.
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|14.
|Лоде Мариус
|1
|0.04
|15.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|16.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|17.
|Хаген Элиас
|0
|0
|18.
|Хайкин Никита
|0
|0
|19.
|Моэ Бреде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|5
|0.18
|2.
|Oliver Edvardsen
|5
|0.18
|3.
|Бохинен Эмиль
|5 (2)
|0.18
|4.
|Kosuke Kinoshita
|5
|0.18
|5.
|Kornelius Hansen
|4
|0.14
|6.
|Касси Люк
|3
|0.11
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.11
|8.
|Матс Солхеим
|2
|0.07
|9.
|Антонссон Маркус
|1
|0.04
|10.
|Матсен Даррен
|1
|0.04
|11.
|Magnus Lundal
|1
|0.04
|12.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|13.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|14.
|Сандберг Маркус
|0
|0
|15.
|Галль Ромен
|0
|0
|16.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|17.
|Strula Ottesen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонифасе Виктор
|5
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|1
|3.
|Фет Сондре
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Берг Патрик
|3
|0
|7.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|11.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|12.
|Фооснес Александер
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|15.
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матс Солхеим
|5
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|4
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|4
|0
|5.
|Yaw-Ihle Amankwah
|2
|0
|6.
|Йонассен Эмиль
|2
|0
|7.
|Sammy Skytte
|2
|0
|8.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|9.
|Nicolas Pignatel Jenssen
|2
|0
|10.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|11.
|Матсен Даррен
|1
|0
|12.
|Сандберг Маркус
|1
|0
|13.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|14.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|15.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|16.
|Peder Vogt
|1
|0
|17.
|Strula Ottesen
|1
|0
|18.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|11.7% (11)
|21.28% (20)
|18.09% (17)
|20.21% (19)
|13.83% (13)
|14.89% (14)
|Стабек
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +15 =3 -2Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт
Стабек Последние 20 матчей: +5 =9 -6Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек
Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Стабек 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 6:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Стабек Кубок НМ Стабек 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:1 Стабек Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|28
|24
|3
|1
|96 - 32
|75
|2.
|Мольде
|1:0
|27
|18
|2
|7
|66 - 31
|56
|3.
|Волеренга
|27
|13
|9
|5
|44 - 31
|48
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|7.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|8.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|36 - 46
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|27
|9
|5
|13
|30 - 42
|32
|11.
|Бранн
|28
|8
|8
|12
|37 - 47
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|28
|8
|7
|13
|33 - 38
|31
|13.
|Старт
|28
|6
|8
|14
|32 - 51
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|5
|10
|12
|34 - 51
|25
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|0:1
|28
|2
|5
|21
|28 - 77
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|1:0
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Саннефьёрд
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|2
|11
|13 - 42
|5
Победитель
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