Стрёмсгодсет
2:2
Конец матча
Стадион: Мариенлист Зрители: 200
Хёугесунн
1:0
25' ГолJohan Hove
61' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
1:1
69' ГолPeter Therkildsen
79' Желтая карточкаKristoffer Velde
2:1
80' ГолТокстад Кристоффер
88' Желтая карточкаPeter Therkildsen
90' Желтая карточкаСтенгель Херман
2:2
90' ГолAlexander Ammitzboell
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
-
32 Frank StopleВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
25'
1:0
69'
79'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|9
|0.33
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.22
|3.
|Moses Mawa
|6
|0.22
|4.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.19
|5.
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|6.
|Valdimar Ingimundarson
|2
|0.07
|7.
|Стенгель Херман
|1
|0.04
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.04
|9.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|10.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|11.
|Jack Ipalibo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|8 (1)
|0.29
|2.
|Niklas Sandberg I
|7 (5)
|0.25
|3.
|Ibrahima Wadji
|4
|0.14
|4.
|Alexander Ammitzboell
|4
|0.14
|5.
|Коне Ибраима
|2
|0.07
|6.
|Peter Therkildsen
|2
|0.07
|7.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|9.
|Benjamin Hansen1
|1
|0.04
|10.
|Деслер Миккел
|0
|0
|11.
|Стёлос Александер
|0
|0
|12.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|13.
|Bruno Leite2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|8
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|3
|2
|3.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Стенгель Херман
|3
|0
|6.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|7.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|8.
|Moses Mawa
|3
|0
|9.
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|10.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|11.
|Mikkel Maigaard
|2
|0
|12.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|13.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|14.
|Halldor Stenevik
|1
|0
|15.
|Johan Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|6
|0
|2.
|Kristoffer Velde
|6
|0
|3.
|Bruno Leite2
|6
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|5.
|Деслер Миккел
|3
|0
|6.
|Thore Pedersen
|3
|0
|7.
|Ibrahima Wadji
|3
|0
|8.
|Kevin Martin Krygaard
|3
|0
|9.
|Сандвик Хельге
|2
|0
|10.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|11.
|Коне Ибраима
|2
|0
|12.
|Peter Therkildsen
|2
|0
|13.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|14.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|15.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|16.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|Хёугесунн
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =6 -11Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн
Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кубок Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|28
|24
|3
|1
|96 - 32
|75
|2.
|Мольде
|1:0
|27
|18
|2
|7
|66 - 31
|56
|3.
|Волеренга
|27
|13
|9
|5
|44 - 31
|48
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|7.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|8.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|36 - 46
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|27
|9
|5
|13
|30 - 42
|32
|11.
|Бранн
|28
|8
|8
|12
|37 - 47
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|28
|8
|7
|13
|33 - 38
|31
|13.
|Старт
|28
|6
|8
|14
|32 - 51
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|5
|10
|12
|34 - 51
|25
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|0:1
|28
|2
|5
|21
|28 - 77
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|1:0
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Саннефьёрд
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|2
|11
|13 - 42
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стрёмсгодсет» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стрёмсгодсет» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров