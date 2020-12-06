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Стрёмсгодсет
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Хёугесунн
0'
1:0
25' Гол
Johan Hove
61' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
1:1
69' Гол
Peter Therkildsen
79' Желтая карточка
Kristoffer Velde
2:1
80' Гол
Токстад Кристоффер
88' Желтая карточка
Peter Therkildsen
90' Желтая карточка
Стенгель Херман
2:2
90' Гол
Alexander Ammitzboell
90'+4
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
19
Halldor
Stenevik
8
Johan
Hove
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
23
Valdimar
Ingimundarson
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
32
Frank
Stople
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
16
Bruno
Leite2
8
Kevin
Martin
Krygaard
23
Thore
Pedersen
21
Peter
Therkildsen
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
Стрёмсгодсет
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

25'
Johan Hove
(Mikkel Maigaard)
1:0
61'
Гуннарссон Никлас
 
69'
1:1
Peter Therkildsen
(Стёлос Александер)
70'
 
Воге-Нильсен Йоаким
Thore Pedersen
70'
 
Коне Ибраима
Ibrahima Wadji
71'
Andreas Nyhagen
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
71'
Токстад Кристоффер
Valdimar Ingimundarson
 
72'
Лейфссон Ари
Гуннарссон Никлас
 
79'
 
Kristoffer Velde
80'
Токстад Кристоффер
2:1
83'
 
Alexander Ammitzboell
Bruno Leite2
88'
 
Peter Therkildsen
90'
Стенгель Херман
 
90'
2:2
Alexander Ammitzboell
(Деслер Миккел)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 9 0.33
2. Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.22
3. Moses Mawa 6 0.22
4. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.19
5. Токстад Кристоффер 2 0.07
6. Valdimar Ingimundarson 2 0.07
7. Стенгель Херман 1 0.04
8. Marcus Moelvadgaard 1 0.04
9. Halldor Stenevik 0 0
10. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
11. Jack Ipalibo 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 8 (1) 0.29
2. Niklas Sandberg I 7 (5) 0.25
3. Ibrahima Wadji 4 0.14
4. Alexander Ammitzboell 4 0.14
5. Коне Ибраима 2 0.07
6. Peter Therkildsen 2 0.07
7. Кнудсен Фредрик 1 0.04
8. Фредриксен Ульрик 1 0.04
9. Benjamin Hansen1 1 0.04
10. Деслер Миккел 0 0
11. Стёлос Александер 0 0
12. Kevin Martin Krygaard 0 0
13. Bruno Leite2 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 8 0
2. Jack Ipalibo 3 2
3. Look Sa Nicholas Mickelson 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Стенгель Херман 3 0
6. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
7. Лейфссон Ари 3 0
8. Moses Mawa 3 0
9. Токстад Кристоффер 2 0
10. Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
11. Mikkel Maigaard 2 0
12. Marcus Moelvadgaard 2 0
13. Kreshnik Krasniqi 2 0
14. Halldor Stenevik 1 0
15. Johan Hove 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 6 0
2. Kristoffer Velde 6 0
3. Bruno Leite2 6 0
4. Benjamin Hansen1 4 0
5. Деслер Миккел 3 0
6. Thore Pedersen 3 0
7. Ibrahima Wadji 3 0
8. Kevin Martin Krygaard 3 0
9. Сандвик Хельге 2 0
10. Niklas Sandberg I 2 0
11. Коне Ибраима 2 0
12. Peter Therkildsen 2 0
13. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
14. Кнудсен Фредрик 1 0
15. Кялльман Беньямин 1 0
16. Alexander Ammitzboell 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 12.5% (4) 12.5% (4) 9.38% (3) 28.13% (9) 6.25% (2) 31.25% (10)
 Хёугесунн 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн
Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кубок Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 28 24 3 1 96 - 32 75
2. Мольде 1:0 27 18 2 7 66 - 31 56
3. Волеренга 27 13 9 5 44 - 31 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 28 10 6 12 36 - 46 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 27 9 5 13 30 - 42 32
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 28 8 7 13 33 - 38 31
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 0:1 28 2 5 21 28 - 77 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 12 34
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 0:1 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 1:0 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 0:1 14 1 2 11 13 - 42 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Johan Hove бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 1.65 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.84 3.72

Самый высокий коэффициент на матч «Стрёмсгодсет» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стрёмсгодсет» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 9.50 1.04 3.25 1.31 3.50 1.36 1.82 1.92 2.01 1.82 1.74 2.08 1.72 2.12 1.14 5.20 1.17 3.90 1.05 8.50 1.04 7.80 1.02 11.00 1.01 16.50
12.50 1.00 11.25 1.02 4.45 1.19 3.52 1.37 2.29 1.69 1.77 2.05 1.44 2.57 1.17 3.80 1.16 4.45 1.05 7.80 1.02 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.12 1.72 1.42 2.75 1.16 4.90 1.03 10.00
3.20 1.35 2.34 1.60 1.50 2.59 1.19 5.05 1.14 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.41 2.75 1.31 3.30
4.30 1.19 2.95 1.40 1.90 1.90 1.42 2.88 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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