Бранн
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Бранн
Сарпсборг-08
7' Желтая карточкаУтвик Бьерн
18
Ole
Blomberg
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Mikal Kvinge
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daouda Bamba
|10
|0.36
|2.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.29
|3.
|Тейлор Роберт
|5
|0.18
|4.
|Странд Петтер
|3
|0.11
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.07
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|9.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|10.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|11.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|12.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|13.
|Форрен Вегард
|0
|0
|14.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.21
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|5 (1)
|0.18
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.14
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.11
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.11
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.07
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|9.
|Утвик Бьерн
|2
|0.07
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|11.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|12.
|Sebastian Jarl
|1
|0.04
|13.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|14.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|15.
|Несс Николай
|0
|0
|16.
|Боянг Сулайман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Странд Петтер
|3
|0
|7.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|8.
|Тейлор Роберт
|3
|0
|9.
|Ole Kolskogen
|3
|0
|10.
|Аамада Али
|2
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|12.
|Daouda Bamba
|2
|0
|13.
|Erland Hustad
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|17.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|18.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|19.
|Грогор Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|7
|0
|2.
|Томассен Йоахим
|5
|0
|3.
|Дюрестам Микаэль
|3
|1
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|5.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|6.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|9.
|Адеоти Жордан
|2
|0
|10.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|11.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|12.
|Салетрос Антон
|2
|0
|13.
|Конте Бубакар
|2
|0
|14.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|15.
|Хорн Йорген
|1
|0
|16.
|Фальк Аслак
|1
|0
|17.
|Нильссон Давид
|1
|0
|18.
|Несс Николай
|1
|0
|19.
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|20.
|Mohamed Ofkir
|1
|0
|21.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|20% (7)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|Сарпсборг-08
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|25% (8)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн
Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08
Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Сарпсборг-08 1:2 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 2:3 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|28
|24
|3
|1
|93 - 30
|75
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|27
|13
|9
|5
|44 - 31
|48
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Викинг
|0:0
|28
|12
|7
|9
|50 - 45
|43
|7.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|28
|10
|6
|12
|34 - 44
|36
|9.
|Стабек
|0:2
|28
|8
|11
|9
|33 - 40
|35
|10.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|9
|5
|13
|28 - 40
|32
|11.
|Бранн
|0:0
|28
|8
|8
|12
|36 - 46
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|28
|8
|7
|13
|32 - 37
|31
|13.
|Старт
|0:0
|28
|6
|9
|13
|32 - 50
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|27
|5
|10
|12
|32 - 49
|25
|15.
|Мьёндален
|0:0
|28
|6
|4
|18
|22 - 44
|22
|16.
|Олесунн
|27
|2
|5
|20
|28 - 76
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|14
|14
|0
|0
|53 - 9
|42
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|0:0
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|0:0
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|0:2
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|13.
|Саннефьёрд
|0:0
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|14.
|Бранн
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 18
|14
|15.
|Мьёндален
|0:0
|14
|4
|1
|9
|12 - 18
|13
|16.
|Олесунн
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 25
|19
|6.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Саннефьёрд
|0:0
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|0:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|11.
|Стабек
|0:2
|14
|3
|6
|5
|16 - 25
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|0:0
|14
|1
|4
|9
|11 - 31
|7
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
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