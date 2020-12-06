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Бранн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Сарпсборг-08
0'
7' Желтая карточка
Утвик Бьерн
0:1
52' Гол
Хеберг-Ветти Геуте
64' Желтая карточка
Sebastian Jarl
66' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
1:1
75' Гол
Бармен Кристоффер
85' Желтая карточка
Фьолусон Йон Гудни
90'+6
1
Опдаль
Хокон
18
Ole
Blomberg
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
9
Странд
Петтер
29
Бармен
Кристоффер
27
Свеннсен
Сандер
16
Тейлор
Роберт
7
Расмуссен
Матиас
11
Daouda
Bamba
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
18
Sebastian
Jarl
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
20
Салетрос
Антон
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
14
Хейнтс
Тобиас
2
Боянг
Сулайман
Бранн
4-2-3-1
Сарпсборг-08
4-5-1

Ход матча

7'
 
Утвик Бьерн
52'
0:1
Хеберг-Ветти Геуте
64'
 
Sebastian Jarl
65'
Хауген Фредрик
Расмуссен Матиас
 
65'
Соренсен Гилли
Свеннсен Сандер
 
66'
 
Хальворсен Уле Йорген
75'
Бармен Кристоффер
(Daouda Bamba)
1:1
78'
 
Mohamed Ofkir
Хейнтс Тобиас
78'
 
Адеоти Жордан
Хеберг-Ветти Геуте
85'
Фьолусон Йон Гудни
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daouda Bamba 10 0.36
2. Кумсан Джилберт 8 0.29
3. Тейлор Роберт 5 0.18
4. Странд Петтер 3 0.11
5. Бармен Кристоффер 3 (1) 0.11
6. Daniel A. Pedersen 2 0.07
7. Хауген Фредрик 1 0.04
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
9. Свеннсен Сандер 1 0.04
10. Грогор Томас 1 0.04
11. Erland Hustad 1 0.04
12. Тенисте Тайо 0 0
13. Форрен Вегард 0 0
14. Кристиансен Рубен 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.21
2. Хальворсен Уле Йорген 5 (1) 0.18
3. Исмаила Кулибали 4 0.14
4. Линнсет Йонатан 3 0.11
5. Солтведт Йоахим 3 0.11
6. Ларсен Йорген 2 0.07
7. Хейнтс Тобиас 2 0.07
8. Дюрестам Микаэль 2 0.07
9. Утвик Бьерн 2 0.07
10. Салетрос Антон 1 0.04
11. Mohamed Ofkir 1 0.04
12. Хеберг-Ветти Геуте 1 0.04
13. Sebastian Jarl 1 0.04
14. Молинс Гильермо 0 0
15. Томассен Йоахим 0 0
16. Несс Николай 0 0
17. Боянг Сулайман 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Странд Петтер 3 0
7. Акоста Бисмарк 3 0
8. Тейлор Роберт 3 0
9. Ole Kolskogen 3 0
10. Фьолусон Йон Гудни 2 0
11. Аамада Али 2 0
12. Кристиансен Рубен 2 0
13. Daouda Bamba 2 0
14. Erland Hustad 2 0
15. Тенисте Тайо 1 0
16. Хауген Фредрик 1 0
17. Твейта Йон-Хельге 1 0
18. Опдаль Хокон 1 0
19. Грогор Томас 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 7 0
2. Хальворсен Уле Йорген 5 0
3. Томассен Йоахим 5 0
4. Дюрестам Микаэль 3 1
5. Боянг Сулайман 4 0
6. Исмаила Кулибали 4 0
7. Линнсет Йонатан 3 0
8. Ларсен Йорген 3 0
9. Адеоти Жордан 2 0
10. Magnar Oedegaard 2 0
11. Alexander Jakobsen 2 0
12. Салетрос Антон 2 0
13. Конте Бубакар 2 0
14. Молинс Гильермо 1 0
15. Хорн Йорген 1 0
16. Фальк Аслак 1 0
17. Нильссон Давид 1 0
18. Несс Николай 1 0
19. Солтведт Йоахим 1 0
20. Mohamed Ofkir 1 0
21. Хейнтс Тобиас 1 0
22. Sebastian Jarl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 22.22% (8) 5.56% (2) 13.89% (5) 19.44% (7) 25% (9) 13.89% (5)
 Сарпсборг-08 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9) 12.12% (4) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн
Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08
Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Бранн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Сарпсборг-08 0:1 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:2 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 2:3 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 28 24 3 1 96 - 32 75
2. Мольде 1:0 27 18 2 7 66 - 31 56
3. Волеренга 27 13 9 5 44 - 31 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 28 10 6 12 36 - 46 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 27 9 5 13 30 - 42 32
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 28 8 7 13 33 - 38 31
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 0:1 28 2 5 21 28 - 77 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 12 34
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 0:1 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 1:0 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 0:1 14 1 2 11 13 - 42 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    7'
    Утвик Бьерн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 1.53 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.35 4.40

Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.45 1.28 8.40 1.05 2.90 1.38 2.70 1.42 1.62 2.20 1.71 2.14 1.51 2.60 1.71 2.14 1.07 7.50 1.14 5.20 1.05 8.50 1.03 10.50 1.02 11.00 1.01 18.00 1.02 10.50
8.60 1.03 7.80 1.05 3.70 1.26 2.91 1.41 2.03 1.87 1.59 2.36 1.39 2.90 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 2.00 1.81 1.02 11.00 1.13 5.30 1.02 11.00
2.83 1.43 1.95 1.85 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50 1.30 3.30
4.20 1.23 3.12 1.36 1.80 2.01 1.40 2.95 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Бранн 1:1 Сарпсборг-08 онлайн

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