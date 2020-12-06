Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Комплетт.но Арена
Викинг
24
Сингх
Хармет
10
Rufo
Herraiz
22
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Край АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.26
|2.
|Rufo Herraiz
|5
|0.19
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|2
|0.07
|4.
|Сингх Хармет
|2
|0.07
|5.
|Хансен Кристоффер
|2
|0.07
|6.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.07
|7.
|Lars Grorud
|1
|0.04
|8.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.04
|9.
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.04
|11.
|Sander Moen Foss
|1
|0.04
|12.
|Lars Markmanrud
|1
|0.04
|13.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.04
|14.
|Вальес Энрик
|0
|0
|15.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|16.
|Край Антон
|0
|0
|17.
|George Nuah Gibson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|13 (5)
|0.46
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.32
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|7
|0.25
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|4
|0.14
|5.
|Viljar Vevatne
|3
|0.11
|6.
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|7.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.07
|8.
|Белл Джо
|2
|0.07
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.07
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|1
|0.04
|12.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|13.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|14.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|15.
|Johnny Furdal
|0
|0
|16.
|Jefferson De Souza
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|7
|1
|2.
|Валес Марк
|6
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|4.
|Lars Grorud
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Rufo Herraiz
|4
|0
|7.
|Кройцриглер Мартин
|2
|1
|8.
|Вальес Энрик
|3
|0
|9.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|10.
|Sander Risan
|3
|0
|11.
|Сингх Хармет
|1
|1
|12.
|Вега Дейвер
|2
|0
|13.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|14.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|15.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|16.
|Brice Wembangomo
|1
|0
|17.
|Mats Haakenstad
|1
|0
|18.
|Край Антон
|1
|0
|19.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|20.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|21.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|22.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|6
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|4.
|Kristoffer Loekberg
|4
|0
|5.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0
|6.
|Белл Джо
|4
|0
|7.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|8.
|Even Oestensen
|3
|0
|9.
|Бериша Ветон
|2
|0
|10.
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|11.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|Викинг
|10.2% (5)
|12.24% (6)
|16.33% (8)
|14.29% (7)
|30.61% (15)
|16.33% (8)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =3 -9Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн
Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг
Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|28
|24
|3
|1
|93 - 30
|75
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|27
|13
|9
|5
|44 - 31
|48
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Викинг
|0:0
|28
|12
|7
|9
|50 - 45
|43
|7.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|28
|10
|6
|12
|34 - 44
|36
|9.
|Стабек
|0:2
|28
|8
|11
|9
|33 - 40
|35
|10.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|9
|5
|13
|28 - 40
|32
|11.
|Бранн
|0:0
|28
|8
|8
|12
|36 - 46
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|28
|8
|7
|13
|32 - 37
|31
|13.
|Старт
|0:0
|28
|6
|9
|13
|32 - 50
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|27
|5
|10
|12
|32 - 49
|25
|15.
|Мьёндален
|0:0
|28
|6
|4
|18
|22 - 44
|22
|16.
|Олесунн
|27
|2
|5
|20
|28 - 76
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|14
|14
|0
|0
|53 - 9
|42
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|0:0
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|0:0
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|0:2
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|13.
|Саннефьёрд
|0:0
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|14.
|Бранн
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 18
|14
|15.
|Мьёндален
|0:0
|14
|4
|1
|9
|12 - 18
|13
|16.
|Олесунн
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 25
|19
|6.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Саннефьёрд
|0:0
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|0:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|11.
|Стабек
|0:2
|14
|3
|6
|5
|16 - 25
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|0:0
|14
|1
|4
|9
|11 - 31
|7
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров