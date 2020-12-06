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  2. Матчи
  3. Норвегия
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Викинг
0' 24'
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
3
Валес
Марк
12
Mats
Haakenstad
13
Lars
Markmanrud
24
Сингх
Хармет
10
Rufo
Herraiz
11
Хансен
Кристоффер
22
Вега
Дейвер
9
Sivert
Gussiaas
22
Эстбе
Арилд
17
Sebastian
Soeraas
Sebulonsen
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
27
Фридйонссон
Самуэль
16
Even
Oestensen
10
Хёйланд
Томми
19
Sondre
Auklend
Саннефьёрд
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.26
2. Rufo Herraiz 5 0.19
3. Vidar Ari Jonsson2 2 0.07
4. Сингх Хармет 2 0.07
5. Хансен Кристоффер 2 0.07
6. Валес Марк 2 (1) 0.07
7. Lars Grorud 1 0.04
8. Erik Naesbak Brenden 1 0.04
9. Кройцриглер Мартин 1 0.04
10. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.04
11. Sander Moen Foss 1 0.04
12. Lars Markmanrud 1 0.04
13. Marcos Celorrio 1 (1) 0.04
14. Вальес Энрик 0 0
15. Куртович Виллиам 0 0
16. Край Антон 0 0
17. George Nuah Gibson 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 13 (5) 0.46
2. Бютюки Зюмер 9 0.32
3. Ylldren Ibrahimaj 7 0.25
4. Торстейнбё Фредерик 4 0.14
5. Viljar Vevatne 3 0.11
6. Перейра Адриан 2 0.07
7. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.07
8. Белл Джо 2 0.07
9. Kristoffer Loekberg 2 0.07
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Sebastian Soeraas Sebulonsen 1 0.04
12. Хёйланд Томми 1 0.04
13. Фридйонссон Самуэль 1 0.04
14. Even Oestensen 1 0.04
15. Johnny Furdal 0 0
16. Jefferson De Souza 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 7 1
2. Валес Марк 6 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Rufo Herraiz 4 0
7. Кройцриглер Мартин 2 1
8. Вальес Энрик 3 0
9. Куртович Виллиам 3 0
10. Sander Risan 3 0
11. Сингх Хармет 1 1
12. Вега Дейвер 2 0
13. Sivert Gussiaas 2 0
14. Lars Markmanrud 2 0
15. Хансен Кристоффер 1 0
16. Brice Wembangomo 1 0
17. Mats Haakenstad 1 0
18. Край Антон 1 0
19. Sander Moen Foss 1 0
20. Marcos Celorrio 1 0
21. George Nuah Gibson 1 0
22. Peder Meen Johansen 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 6 0
2. Хёйланд Томми 5 0
3. Viljar Vevatne 4 0
4. Kristoffer Loekberg 4 0
5. Ylldren Ibrahimaj 4 0
6. Белл Джо 4 0
7. Торстейнбё Фредерик 3 0
8. Even Oestensen 3 0
9. Бериша Ветон 2 0
10. Бютюки Зюмер 2 0
11. Henrik Heggheim 2 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5)
 Викинг 10.2% (5) 12.24% (6) 16.33% (8) 14.29% (7) 30.61% (15) 16.33% (8)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн
Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг
Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг 2:0 Саннефьёрд Типпелиген Викинг 2:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Саннефьёрд Типпелиген
Викинг 2:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 28 24 3 1 93 - 30 75
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 27 13 9 5 44 - 31 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 0:0 28 12 7 9 50 - 45 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 0:0 28 10 6 12 34 - 44 36
9. Стабек 0:2 28 8 11 9 33 - 40 35
10. Саннефьёрд 0:0 27 9 5 13 28 - 40 32
11. Бранн 0:0 28 8 8 12 36 - 46 32
12. Сарпсборг-08 0:0 28 8 7 13 32 - 37 31
13. Старт 0:0 28 6 9 13 32 - 50 27
14. Стрёмсгодсет 0:0 27 5 10 12 32 - 49 25
15. Мьёндален 0:0 28 6 4 18 22 - 44 22
16. Олесунн 27 2 5 20 28 - 76 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 14 14 0 0 53 - 9 42
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 0:0 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 0:0 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 0:0 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 0:2 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Стрёмсгодсет 0:0 14 3 6 5 17 - 23 15
13. Саннефьёрд 0:0 13 3 5 5 10 - 17 14
14. Бранн 0:0 14 3 5 6 18 - 18 14
15. Мьёндален 0:0 14 4 1 9 12 - 18 13
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 0:0 14 5 4 5 18 - 25 19
6. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Саннефьёрд 0:0 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 0:0 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 12 - 22 15
11. Стабек 0:2 14 3 6 5 16 - 25 15
12. Сарпсборг-08 0:0 14 2 5 7 12 - 23 11
13. Стрёмсгодсет 0:0 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 0:0 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 0:0 14 1 4 9 11 - 31 7
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
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Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Викинг
2.90
3.68
3.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.45 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.00 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.68 2.62
  2.39 3.24 3.13

Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 10.50 1.03 3.05 1.35 3.35 1.29 1.70 2.08 1.97 1.84 1.73 2.11 1.75 2.08 1.25 3.75 1.22 3.95 1.08 7.00 1.06 8.00 1.05 8.60 1.01 14.50 1.02 11.00
11.75 1.00 11.00 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80 1.05 7.60 1.00 11.00
3.08 1.39 2.66 1.50 2.24 1.68 1.85 2.01 1.64 2.32 1.47 2.73 1.70 2.20 1.56 2.49 1.22 4.33 1.51 2.60 1.21 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.16 1.62 2.21 1.66 1.22 4.00 1.18 4.60 1.03 10.00
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
2.05 1.81 1.68 2.24 1.31 3.49 1.68 2.23 1.48 2.71 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.29 3.40
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Викинг онлайн

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