12' Желтая карточкаХеуген Сигурд
1:0
31' ГолЭйкрем Магнус
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
17 Mamadou Diaw
-
24 Enock Mwimba
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
12'
31'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|11 (2)
|0.41
|2.
|Хуссейн Эцаз
|8
|0.3
|3.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.26
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.19
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.15
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.15
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.15
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.15
|9.
|Эурснес Фредрик
|3
|0.11
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.07
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.07
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|14.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|16.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|20.
|Риса Бирк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.39
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4 (2)
|0.14
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|4 (1)
|0.14
|4.
|Хеуген Сигурд
|3 (1)
|0.11
|5.
|Parfait Bizoza
|2
|0.07
|6.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.04
|7.
|Markus Seehusen Karlsbakk
|1
|0.04
|8.
|Vetle Fiskerstrand
|1
|0.04
|9.
|Shaquill Sno
|0
|0
|10.
|Карамоко Бенджамин
|0
|0
|11.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|12.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|13.
|Kasper Joergensen5
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|4
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|5
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|5
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Кителано Йон
|2
|1
|7.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|8.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|9.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|10.
|Болли Матис
|2
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|12.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|14.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|15.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|17.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|18.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|19.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|20.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хеуген Сигурд
|9
|1
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|7
|0
|3.
|Parfait Bizoza
|6
|0
|4.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|4
|1
|5.
|Гроннер Йонас
|4
|0
|6.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|7.
|Shaquill Sno
|4
|0
|8.
|Карамоко Бенджамин
|3
|0
|9.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|3
|0
|10.
|Узочакву Арнест
|3
|0
|11.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0
|12.
|Карлсен Фредрик
|2
|0
|13.
|Ли Андреас
|2
|0
|14.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|15.
|Клинкенберг Фредерикус
|2
|0
|16.
|Erikson Lima
|2
|0
|17.
|Kasper Joergensen5
|2
|0
|18.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0
|19.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|20.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|21.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|22.
|Isak Dybvik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|16.39% (10)
|9.84% (6)
|13.11% (8)
|18.03% (11)
|8.2% (5)
|34.43% (21)
|Олесунн
|7.41% (2)
|33.33% (9)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде
Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =2 -16Олесунн 0:1 Саннефьёрд Бранн 3:1 Олесунн Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн
Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Последние игры между собой
Мольде: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Олесунн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Мольде 1:0 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 5:1 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Олесунн Типпелиген Мольде 2:0 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Мольде 5:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|28
|24
|3
|1
|96 - 32
|75
|2.
|Мольде
|1:0
|27
|18
|2
|7
|66 - 31
|56
|3.
|Волеренга
|27
|13
|9
|5
|44 - 31
|48
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|7.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|8.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|36 - 46
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|27
|9
|5
|13
|30 - 42
|32
|11.
|Бранн
|28
|8
|8
|12
|37 - 47
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|28
|8
|7
|13
|33 - 38
|31
|13.
|Старт
|28
|6
|8
|14
|32 - 51
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|5
|10
|12
|34 - 51
|25
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|0:1
|28
|2
|5
|21
|28 - 77
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|13
|8
|5
|0
|28 - 13
|29
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|1:0
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Саннефьёрд
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|0:1
|14
|1
|2
|11
|13 - 42
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров