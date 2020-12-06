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  3. Норвегия
Мольде
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Олесунн
0'
12' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
1:0
31' Гол
Эйкрем Магнус
69' Желтая карточка
Erikson Lima
2:0
79' Гол
Джеймс Леке
2:1
90' Пенальти
Хеуген Сигурд
90'+4
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Синюан
Шерифф
6
Грегерсен
Стиан
3
Риса
Бирк
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
1
Ли
Андреас
21
Kasper
Joergensen5
15
Staale
Steen
Saethre
20
Parfait
Bizoza
6
Клинкенберг
Фредерикус
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Ларсен
Петер-Орри
7
Erikson
Lima
11
Simen
Bolkan
Nordli
22
Хеуген
Сигурд
Мольде
4-2-3-1
Олесунн
5-4-1

Ход матча

12'
 
Хеуген Сигурд
31'
Эйкрем Магнус
(Джеймс Леке)
1:0
45'
 
Enock Mwimba
Ли Андреас
65'
Кристенсен Тобиас
Грегерсен Стиан
 
65'
Болли Матис
Эйкрем Магнус
 
67'
 
Узочакву Арнест
Ларсен Петер-Орри
67'
 
Shaquill Sno
Simen Bolkan Nordli
69'
 
Erikson Lima
75'
Омойджуфано Охи
Хестад Эйрик
 
79'
Джеймс Леке
(Брюнхильдсен Ола)
2:0
83'
Кнутсон Эрлинг
Брюнхильдсен Ола
 
87'
 
Markus Seehusen Karlsbakk
Niklas Fernando Nygaard Castro
90'
2:1
Хеуген Сигурд

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 12 (2) 0.44
2. Хуссейн Эцаз 8 0.3
3. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.26
4. Эйкрем Магнус 6 0.22
5. Хестад Эйрик 4 0.15
6. Эллингсен Мартин 4 0.15
7. Брюнхильдсен Ола 4 0.15
8. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.15
9. Эурснес Фредрик 3 0.11
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
11. Уинго Генри 2 0.07
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.07
13. Грегерсен Стиан 2 0.07
14. Хёуген Кристоффер 1 0.04
15. Кителано Йон 1 0.04
16. Кристенсен Тобиас 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
20. Риса Бирк 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.39
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 (2) 0.14
3. Simen Bolkan Nordli 4 (1) 0.14
4. Хеуген Сигурд 4 (2) 0.14
5. Parfait Bizoza 2 0.07
6. Ларсен Петер-Орри 1 0.04
7. Markus Seehusen Karlsbakk 1 0.04
8. Vetle Fiskerstrand 1 0.04
9. Shaquill Sno 0 0
10. Карамоко Бенджамин 0 0
11. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
12. Клинкенберг Фредерикус 0 0
13. Kasper Joergensen5 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эйкрем Магнус 5 0
3. Хуссейн Эцаз 5 0
4. Эурснес Фредрик 5 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Кителано Йон 2 1
7. Бьорнбак Мартин 3 0
8. Кристенсен Тобиас 3 0
9. Шельстад Фредрик 1 1
10. Болли Матис 2 0
11. Хёуген Кристоффер 2 0
12. Эллингсен Мартин 2 0
13. Грегерсен Стиан 2 0
14. Синюан Шерифф 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Кнутсон Эрлинг 1 0
18. Омойджуфано Охи 1 0
19. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
20. Уинго Генри 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 9 1
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 7 0
3. Parfait Bizoza 6 0
4. Оулафссон Давид-Кристьян 4 1
5. Гроннер Йонас 4 0
6. Staale Steen Saethre 4 0
7. Shaquill Sno 4 0
8. Карамоко Бенджамин 3 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 3 0
10. Узочакву Арнест 3 0
11. Erikson Lima 3 0
12. Simen Bolkan Nordli 3 0
13. Карлсен Фредрик 2 0
14. Ли Андреас 2 0
15. Гретарссон Даниэль 2 0
16. Клинкенберг Фредерикус 2 0
17. Kasper Joergensen5 2 0
18. Ларсен Петер-Орри 1 0
19. Фридьонссон Хольмберт 1 0
20. Oddbjoern Lie 1 0
21. Joergen Hatlehol 1 0
22. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 15.87% (10) 9.52% (6) 14.29% (9) 17.46% (11) 7.94% (5) 34.92% (22)
 Олесунн 7.14% (2) 32.14% (9) 21.43% (6) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде
Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Олесунн 0:1 Саннефьёрд Бранн 3:1 Олесунн Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн
Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн

Последние игры между собой

Мольде: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Олесунн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Олесунн 1:4 Мольде Типпелиген Мольде 5:2 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 4:0 Мольде Кубок Олесунн 0:2 Мольде Товарищеские матчи
Мольде 1:0 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 5:1 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Олесунн Типпелиген Мольде 2:0 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Мольде 5:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 28 24 3 1 96 - 32 75
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 27 13 9 5 44 - 31 48
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 28 10 6 12 36 - 46 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 27 9 5 13 30 - 42 32
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 28 8 7 13 33 - 38 31
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 28 2 5 21 29 - 78 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Ли Андреас уходит с поля. Enock Mwimba выходит вместо него
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.20 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 10.25 18.75

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
2.75 1.42 9.00 1.05 1.35 3.05 3.65 1.23 1.07 7.50 2.02 1.73 1.81 2.00 1.10 6.25 1.39 2.70 1.01 12.60 1.15 5.10 1.04 9.00 1.04 9.00 1.04 9.00
8.50 1.03 4.40 1.17 3.72 1.24 2.49 1.51 2.04 1.78 1.75 2.19 1.42 2.88 1.32 3.26 1.14 5.00 1.11 5.30 1.03 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.82 1.92 1.57 2.30 1.12 5.55
6.05 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 2.23 1.57 1.70 2.14
6.85 1.10 3.00 1.39 2.28 1.63 1.70 2.15 1.35 3.20 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Мольде 2:1 Олесунн онлайн

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