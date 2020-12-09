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Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Саннефьёрд
0' 8'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
18
Sebastian
Jarl
4
Утвик
Бьерн
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
14
Хейнтс
Тобиас
20
Салетрос
Антон
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
5
Кройцриглер
Мартин
3
Валес
Марк
21
Край
Антон
24
Сингх
Хармет
6
Пальссон
Эмиль
10
Rufo
Herraiz
11
Хансен
Кристоффер
22
Вега
Дейвер
9
Sivert
Gussiaas
Сарпсборг-08
3-4-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.21
2. Хальворсен Уле Йорген 5 (1) 0.17
3. Исмаила Кулибали 4 0.14
4. Линнсет Йонатан 3 0.1
5. Солтведт Йоахим 3 0.1
6. Ларсен Йорген 2 0.07
7. Хейнтс Тобиас 2 0.07
8. Дюрестам Микаэль 2 0.07
9. Утвик Бьерн 2 0.07
10. Салетрос Антон 1 0.03
11. Mohamed Ofkir 1 0.03
12. Хеберг-Ветти Геуте 1 0.03
13. Sebastian Jarl 1 0.03
14. Молинс Гильермо 0 0
15. Томассен Йоахим 0 0
16. Несс Николай 0 0
17. Боянг Сулайман 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.25
2. Rufo Herraiz 7 0.25
3. Vidar Ari Jonsson2 2 0.07
4. Сингх Хармет 2 0.07
5. Хансен Кристоффер 2 0.07
6. Валес Марк 2 (1) 0.07
7. Lars Grorud 1 0.04
8. Erik Naesbak Brenden 1 0.04
9. Кройцриглер Мартин 1 0.04
10. Вега Дейвер 1 0.04
11. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.04
12. Sander Moen Foss 1 0.04
13. Lars Markmanrud 1 0.04
14. Marcos Celorrio 1 (1) 0.04
15. Вальес Энрик 0 0
16. Куртович Виллиам 0 0
17. Brice Wembangomo 0 0
18. Край Антон 0 0
19. George Nuah Gibson 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 7 0
2. Хальворсен Уле Йорген 5 0
3. Томассен Йоахим 5 0
4. Дюрестам Микаэль 3 1
5. Боянг Сулайман 4 0
6. Исмаила Кулибали 4 0
7. Линнсет Йонатан 3 0
8. Ларсен Йорген 3 0
9. Адеоти Жордан 2 0
10. Magnar Oedegaard 2 0
11. Alexander Jakobsen 2 0
12. Салетрос Антон 2 0
13. Конте Бубакар 2 0
14. Молинс Гильермо 1 0
15. Хорн Йорген 1 0
16. Фальк Аслак 1 0
17. Нильссон Давид 1 0
18. Несс Николай 1 0
19. Солтведт Йоахим 1 0
20. Mohamed Ofkir 1 0
21. Хейнтс Тобиас 1 0
22. Sebastian Jarl 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 7 1
2. Валес Марк 6 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Rufo Herraiz 4 0
7. Кройцриглер Мартин 2 1
8. Вальес Энрик 3 0
9. Куртович Виллиам 3 0
10. Sander Risan 3 0
11. Сингх Хармет 1 1
12. Вега Дейвер 2 0
13. Sivert Gussiaas 2 0
14. Lars Markmanrud 2 0
15. Хансен Кристоффер 1 0
16. Brice Wembangomo 1 0
17. Mats Haakenstad 1 0
18. Край Антон 1 0
19. Sander Moen Foss 1 0
20. Marcos Celorrio 1 0
21. George Nuah Gibson 1 0
22. Peder Meen Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Саннефьёрд 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг
Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек
Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:2 Сарпсборг-08 Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 29 24 4 1 96 - 32 76
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 28 14 9 5 45 - 31 51
4. Русенборг 27 13 6 8 46 - 34 45
5. Кристиансунд 0:0 28 11 12 5 50 - 37 45
6. Одд 0:0 26 13 4 9 45 - 37 43
7. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
8. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 36 - 46 37
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 0:0 28 9 6 13 30 - 42 33
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 0:0 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 28 2 5 21 29 - 78 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 0:0 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 0:0 14 6 5 3 29 - 20 23
8. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Сарпсборг-08 0:0 15 6 3 6 20 - 14 21
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 0:0 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 15 10 4 1 40 - 21 34
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 0:0 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 0:0 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 0:0 13 5 2 6 19 - 22 17
10. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 0:0 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Саннефьёрд
2.08
3.14
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.10 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.05 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.14 4.05

Самый высокий коэффициент на матч «Сарпсборг-08» – «Саннефьёрд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сарпсборг-08» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саннефьёрд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сарпсборг-08» – «Саннефьёрд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.05 6.70 1.10 2.95 1.37 2.26 1.63 1.89 1.91 1.68 2.18 1.33 3.15 1.21 3.90 1.07 6.90 1.06 7.60 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 22.00
7.00 1.06 6.00 1.10 2.86 1.40 2.24 1.65 1.72 2.24 1.33 3.32 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.14 1.32 3.20 1.08 7.00
2.53 1.52 1.71 2.14 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.57 1.57 2.31 1.21 4.60
3.38 1.32 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.22
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд онлайн

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