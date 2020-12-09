Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Сарпсборг
Саннефьёрд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Sander Risan
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.21
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|5 (1)
|0.17
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.14
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.1
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.1
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.07
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|9.
|Утвик Бьерн
|2
|0.07
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0.03
|11.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.03
|12.
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0.03
|13.
|Sebastian Jarl
|1
|0.03
|14.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|15.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|16.
|Несс Николай
|0
|0
|17.
|Боянг Сулайман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.25
|2.
|Rufo Herraiz
|7
|0.25
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|2
|0.07
|4.
|Сингх Хармет
|2
|0.07
|5.
|Хансен Кристоффер
|2
|0.07
|6.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.07
|7.
|Lars Grorud
|1
|0.04
|8.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.04
|9.
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|11.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.04
|12.
|Sander Moen Foss
|1
|0.04
|13.
|Lars Markmanrud
|1
|0.04
|14.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.04
|15.
|Вальес Энрик
|0
|0
|16.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|17.
|Brice Wembangomo
|0
|0
|18.
|Край Антон
|0
|0
|19.
|George Nuah Gibson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|7
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|5
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|5
|0
|4.
|Дюрестам Микаэль
|3
|1
|5.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|6.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|9.
|Адеоти Жордан
|2
|0
|10.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|11.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|12.
|Салетрос Антон
|2
|0
|13.
|Конте Бубакар
|2
|0
|14.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|15.
|Хорн Йорген
|1
|0
|16.
|Фальк Аслак
|1
|0
|17.
|Нильссон Давид
|1
|0
|18.
|Несс Николай
|1
|0
|19.
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|20.
|Mohamed Ofkir
|1
|0
|21.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|22.
|Sebastian Jarl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|7
|1
|2.
|Валес Марк
|6
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|4.
|Lars Grorud
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Rufo Herraiz
|4
|0
|7.
|Кройцриглер Мартин
|2
|1
|8.
|Вальес Энрик
|3
|0
|9.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|10.
|Sander Risan
|3
|0
|11.
|Сингх Хармет
|1
|1
|12.
|Вега Дейвер
|2
|0
|13.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|14.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|15.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|16.
|Brice Wembangomo
|1
|0
|17.
|Mats Haakenstad
|1
|0
|18.
|Край Антон
|1
|0
|19.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|20.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|21.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|22.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Саннефьёрд
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг
Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек
Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:2 Сарпсборг-08 Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|29
|24
|4
|1
|96 - 32
|76
|2.
|Мольде
|27
|18
|2
|7
|67 - 32
|56
|3.
|Волеренга
|28
|14
|9
|5
|45 - 31
|51
|4.
|Русенборг
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|28
|11
|12
|5
|50 - 37
|45
|6.
|Одд
|0:0
|26
|13
|4
|9
|45 - 37
|43
|7.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|0:0
|28
|9
|6
|13
|30 - 42
|33
|11.
|Бранн
|28
|8
|8
|12
|37 - 47
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Старт
|28
|6
|8
|14
|32 - 51
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|5
|10
|12
|34 - 51
|25
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|28
|2
|5
|21
|29 - 78
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|0:0
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|14
|6
|5
|3
|29 - 20
|23
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|15
|10
|4
|1
|40 - 21
|34
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|0:0
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|0:0
|13
|5
|2
|6
|19 - 22
|17
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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