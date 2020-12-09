0:1
60' ГолСтранд Петтер
65' Желтая карточкаМарковик Эман
1:1
69' ГолШульц Эрик
1:1
84' Не забитый пенальтиDaouda Bamba
84' Желтая карточкаErlend Segberg
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Mikal Kvinge
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
60'
0:1
65'
69'
1:1
84'
1:1
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|10
|0.34
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.14
|3.
|Kevin Kabran
|3
|0.1
|4.
|Боланьос Кристиан
|2 (1)
|0.07
|5.
|Erlend Segberg
|2
|0.07
|6.
|Isaac Twum
|2
|0.07
|7.
|Скаанес Каспер
|2
|0.07
|8.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|9.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.03
|10.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0.03
|11.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|12.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|13.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|14.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|15.
|Martin Ramsland
|0
|0
|16.
|Eirik Wichne
|0
|0
|17.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daouda Bamba
|10
|0.34
|2.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.28
|3.
|Тейлор Роберт
|5
|0.17
|4.
|Странд Петтер
|4
|0.14
|5.
|Бармен Кристоффер
|3 (1)
|0.1
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.07
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.03
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.03
|9.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.03
|10.
|Грогор Томас
|1
|0.03
|11.
|Erland Hustad
|1
|0.03
|12.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|13.
|Форрен Вегард
|0
|0
|14.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Макрини Мохамед
|5
|1
|2.
|Kevin Kabran
|5
|0
|3.
|Eirik Wichne
|5
|0
|4.
|Шульц Эрик
|4
|0
|5.
|Марковик Эман
|4
|0
|6.
|Isaac Twum
|4
|0
|7.
|Martin Ramsland
|3
|0
|8.
|Erlend Segberg
|3
|0
|9.
|Jesper Daland
|3
|0
|10.
|Mikael Ugland
|3
|0
|11.
|Доймеланд Йонас
|2
|0
|12.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|13.
|Берган Вегар
|2
|0
|14.
|Аремю Афииз
|2
|0
|15.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|16.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|17.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|18.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Странд Петтер
|3
|0
|7.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|8.
|Тейлор Роберт
|3
|0
|9.
|Ole Kolskogen
|3
|0
|10.
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|11.
|Аамада Али
|2
|0
|12.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|13.
|Daouda Bamba
|2
|0
|14.
|Erland Hustad
|2
|0
|15.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|16.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|17.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|18.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|19.
|Грогор Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|3.45% (1)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|Бранн
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|25% (9)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мьёндален 1:0 Старт Старт 1:1 Будё-Глимт Викинг 4:1 Старт Одд 1:2 Старт
Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт
Бранн Последние 20 матчей: +4 =7 -9Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн
Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт
Последние игры между собой
Старт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Старт 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Старт Типпелиген Бранн 0:3 Старт Товарищеские матчи Бранн 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Бранн Типпелиген Старт 3:1 Бранн Товарищеские матчи Старт 1:2 Бранн Товарищеские матчи Старт 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:4 Старт Типпелиген Старт 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Старт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|29
|25
|3
|1
|100 - 32
|78
|2.
|Мольде
|27
|18
|2
|7
|67 - 32
|56
|3.
|Волеренга
|28
|14
|9
|5
|45 - 31
|51
|4.
|Кристиансунд
|28
|12
|11
|5
|54 - 40
|47
|5.
|Русенборг
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|6.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|7.
|Одд
|26
|13
|3
|10
|48 - 41
|42
|8.
|Хёугесунн
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|28
|9
|6
|13
|30 - 42
|33
|11.
|Бранн
|1:1
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|10
|12
|38 - 52
|28
|14.
|Старт
|1:1
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|8.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Старт
|1:1
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|1:1
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Бранн
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|4
|7
|19 - 27
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|1:1
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Старт» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Старт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Старт» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров