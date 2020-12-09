  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Будё-Глимт
0' 8'
1
Сандвик
Хельге
15
Фредриксен
Ульрик
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
7
Гринхейм
Кристиан
8
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
21
Peter
Therkildsen
17
Ibrahima
Wadji
11
Alexander
Ammitzboell
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
Хёугесунн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 8 (1) 0.28
2. Niklas Sandberg I 7 (5) 0.24
3. Ibrahima Wadji 4 0.14
4. Alexander Ammitzboell 4 0.14
5. Коне Ибраима 2 0.07
6. Peter Therkildsen 2 0.07
7. Кнудсен Фредрик 1 0.03
8. Фредриксен Ульрик 1 0.03
9. Benjamin Hansen1 1 0.03
10. Деслер Миккел 0 0
11. Стёлос Александер 0 0
12. Kevin Martin Krygaard 0 0
13. Bruno Leite2 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 22 (4) 0.76
2. Синкернагель Филип 18 (3) 0.62
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.48
4. Салтнес Ульрик 12 0.41
5. Бонифасе Виктор 6 0.21
6. Фет Сондре 4 0.14
7. Берг Патрик 4 0.14
8. Сольбаккен Ола 3 0.1
9. Моберг Вегар 3 0.1
10. Sammy Skytte 2 0.07
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.03
12. Хейбротен Мариус 1 0.03
13. Ветлесен Уго 1 0.03
14. Конрадсен Мортен 1 0.03
15. Лоде Мариус 1 0.03
16. Тунекти Себастьян 1 0.03
17. Сампстед Альфонс 0 0
18. Хаген Элиас 0 0
19. Хайкин Никита 0 0
20. Моэ Бреде 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 6 0
2. Kristoffer Velde 6 0
3. Bruno Leite2 6 0
4. Benjamin Hansen1 4 0
5. Деслер Миккел 3 0
6. Thore Pedersen 3 0
7. Ibrahima Wadji 3 0
8. Kevin Martin Krygaard 3 0
9. Сандвик Хельге 2 0
10. Niklas Sandberg I 2 0
11. Коне Ибраима 2 0
12. Peter Therkildsen 2 0
13. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
14. Кнудсен Фредрик 1 0
15. Кялльман Беньямин 1 0
16. Alexander Ammitzboell 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Берг Патрик 3 0
7. Салтнес Ульрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Сампстед Альфонс 1 0
15. Ветлесен Уго 1 0
16. Сольбаккен Ола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 26.67% (8)
 Будё-Глимт 11.7% (11) 21.28% (20) 18.09% (17) 20.21% (19) 13.83% (13) 14.89% (14)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд
Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 29 24 4 1 96 - 32 76
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 28 14 9 5 45 - 31 51
4. Русенборг 27 13 6 8 46 - 34 45
5. Кристиансунд 0:0 28 11 12 5 50 - 37 45
6. Одд 0:0 26 13 4 9 45 - 37 43
7. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
8. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 36 - 46 37
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 0:0 28 9 6 13 30 - 42 33
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 0:0 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 28 2 5 21 29 - 78 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 0:0 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 0:0 14 6 5 3 29 - 20 23
8. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Сарпсборг-08 0:0 15 6 3 6 20 - 14 21
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 0:0 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 15 10 4 1 40 - 21 34
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 0:0 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 0:0 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 0:0 13 5 2 6 19 - 22 17
10. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 0:0 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Будё-Глимт
4.50
4.35
1.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 4.30 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.35 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «Хёугесунн» – «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хёугесунн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хёугесунн» – «Будё-Глимт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 5.85 1.10 3.18 1.33 2.59 1.50 1.96 1.93 1.56 2.43 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 4.85 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 5.00 1.17 2.36 1.59 1.76 2.06 1.44 2.77 1.18 4.80
Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный