Хёугесунн
0:4
Конец матча
Стадион: Хуагесунд Зрители: 600
Будё-Глимт
0:1
28' ПенальтиЮнкер Каспер
0:2
31' ГолСинкернагель Филип
59' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
59' Желтая карточкаХайкин Никита
67' Желтая карточкаСампстед Альфонс
0:3
78' ГолЮнкер Каспер
85' Желтая карточкаКоне Ибраима
0:4
87' ГолЮнкер Каспер
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Frank Stople
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
28'
0:1
31'
59'
59'
67'
78'
0:3
85'
87'
0:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 12
-
7 Угловые 12
-
6 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|8 (1)
|0.28
|2.
|Niklas Sandberg I
|7 (5)
|0.24
|3.
|Ibrahima Wadji
|4
|0.14
|4.
|Alexander Ammitzboell
|4
|0.14
|5.
|Коне Ибраима
|2
|0.07
|6.
|Peter Therkildsen
|2
|0.07
|7.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.03
|8.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|9.
|Benjamin Hansen1
|1
|0.03
|10.
|Деслер Миккел
|0
|0
|11.
|Стёлос Александер
|0
|0
|12.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|13.
|Bruno Leite2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|25 (5)
|0.86
|2.
|Синкернагель Филип
|19 (3)
|0.66
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.48
|4.
|Салтнес Ульрик
|12
|0.41
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.21
|6.
|Фет Сондре
|4
|0.14
|7.
|Берг Патрик
|4
|0.14
|8.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.1
|9.
|Моберг Вегар
|3
|0.1
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.07
|11.
|Бьёркан Фредрик Андре
|1
|0.03
|12.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.03
|13.
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|14.
|Конрадсен Мортен
|1
|0.03
|15.
|Лоде Мариус
|1
|0.03
|16.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.03
|17.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|18.
|Хаген Элиас
|0
|0
|19.
|Хайкин Никита
|0
|0
|20.
|Моэ Бреде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|6
|0
|2.
|Kristoffer Velde
|6
|0
|3.
|Bruno Leite2
|6
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|5.
|Деслер Миккел
|3
|0
|6.
|Thore Pedersen
|3
|0
|7.
|Ibrahima Wadji
|3
|0
|8.
|Kevin Martin Krygaard
|3
|0
|9.
|Коне Ибраима
|3
|0
|10.
|Сандвик Хельге
|2
|0
|11.
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|12.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|13.
|Peter Therkildsen
|2
|0
|14.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|15.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|16.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонифасе Виктор
|5
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|1
|3.
|Фет Сондре
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Берг Патрик
|3
|0
|7.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|11.
|Сампстед Альфонс
|2
|0
|12.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|13.
|Фооснес Александер
|1
|0
|14.
|Хайкин Никита
|1
|0
|15.
|Моберг Вегар
|1
|0
|16.
|Ветлесен Уго
|1
|0
|17.
|Сольбаккен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|26.67% (8)
|Будё-Глимт
|11.22% (11)
|21.43% (21)
|18.37% (18)
|19.39% (19)
|13.27% (13)
|16.33% (16)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =4 -8Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд
Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|29
|25
|3
|1
|100 - 32
|78
|2.
|Мольде
|27
|18
|2
|7
|67 - 32
|56
|3.
|Волеренга
|28
|14
|9
|5
|45 - 31
|51
|4.
|Кристиансунд
|28
|12
|11
|5
|54 - 40
|47
|5.
|Русенборг
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|6.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|7.
|Одд
|26
|13
|3
|10
|48 - 41
|42
|8.
|Хёугесунн
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|28
|9
|6
|13
|30 - 42
|33
|11.
|Бранн
|1:1
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|10
|12
|38 - 52
|28
|14.
|Старт
|1:1
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|8.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Старт
|1:1
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|1:1
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Бранн
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|4
|7
|19 - 27
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|1:1
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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