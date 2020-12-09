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  3. Норвегия
Хёугесунн
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Будё-Глимт
0'
0:1
28' Пенальти
Юнкер Каспер
0:2
31' Гол
Синкернагель Филип
59' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
59' Желтая карточка
Хайкин Никита
67' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
0:3
78' Гол
Юнкер Каспер
85' Желтая карточка
Коне Ибраима
0:4
87' Гол
Юнкер Каспер
90'+5
1
Сандвик
Хельге
15
Фредриксен
Ульрик
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
7
Гринхейм
Кристиан
8
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
21
Peter
Therkildsen
17
Ibrahima
Wadji
11
Alexander
Ammitzboell
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
Хёугесунн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Юнкер Каспер
31'
0:2
Синкернагель Филип
46'
 
Амундсен Исак
Лоде Мариус
53'
 
Ветлесен Уго
Фет Сондре
59'
Кнудсен Фредрик
 
59'
 
Хайкин Никита
60'
Коне Ибраима
Ibrahima Wadji
 
67'
 
Сампстед Альфонс
72'
Thore Pedersen
Alexander Ammitzboell
 
72'
Воге-Нильсен Йоаким
Гринхейм Кристиан
 
78'
0:3
Юнкер Каспер
(Салтнес Ульрик)
80'
Kristoffer Gunnarshaug
Kevin Martin Krygaard
 
80'
Oliver Klitten
Bruno Leite2
 
83'
 
Хаген Элиас
Берг Патрик
85'
Коне Ибраима
 
87'
0:4
Юнкер Каспер
(Сольбаккен Ола)
90'
 
Моберг Вегар
Хейбротен Мариус
90'
 
Runar Hauge
Сольбаккен Ола

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 12
  • 7 Угловые 12
  • 6 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 8 (1) 0.28
2. Niklas Sandberg I 7 (5) 0.24
3. Ibrahima Wadji 4 0.14
4. Alexander Ammitzboell 4 0.14
5. Коне Ибраима 2 0.07
6. Peter Therkildsen 2 0.07
7. Кнудсен Фредрик 1 0.03
8. Фредриксен Ульрик 1 0.03
9. Benjamin Hansen1 1 0.03
10. Деслер Миккел 0 0
11. Стёлос Александер 0 0
12. Kevin Martin Krygaard 0 0
13. Bruno Leite2 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 25 (5) 0.86
2. Синкернагель Филип 19 (3) 0.66
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.48
4. Салтнес Ульрик 12 0.41
5. Бонифасе Виктор 6 0.21
6. Фет Сондре 4 0.14
7. Берг Патрик 4 0.14
8. Сольбаккен Ола 3 0.1
9. Моберг Вегар 3 0.1
10. Sammy Skytte 2 0.07
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.03
12. Хейбротен Мариус 1 0.03
13. Ветлесен Уго 1 0.03
14. Конрадсен Мортен 1 0.03
15. Лоде Мариус 1 0.03
16. Тунекти Себастьян 1 0.03
17. Сампстед Альфонс 0 0
18. Хаген Элиас 0 0
19. Хайкин Никита 0 0
20. Моэ Бреде 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 6 0
2. Kristoffer Velde 6 0
3. Bruno Leite2 6 0
4. Benjamin Hansen1 4 0
5. Деслер Миккел 3 0
6. Thore Pedersen 3 0
7. Ibrahima Wadji 3 0
8. Kevin Martin Krygaard 3 0
9. Коне Ибраима 3 0
10. Сандвик Хельге 2 0
11. Кнудсен Фредрик 2 0
12. Niklas Sandberg I 2 0
13. Peter Therkildsen 2 0
14. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
15. Кялльман Беньямин 1 0
16. Alexander Ammitzboell 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Берг Патрик 3 0
7. Салтнес Ульрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Сампстед Альфонс 2 0
12. Смитс Джошуа 1 0
13. Фооснес Александер 1 0
14. Хайкин Никита 1 0
15. Моберг Вегар 1 0
16. Ветлесен Уго 1 0
17. Сольбаккен Ола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 26.67% (8)
 Будё-Глимт 11.22% (11) 21.43% (21) 18.37% (18) 19.39% (19) 13.27% (13) 16.33% (16)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд
Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 28 14 9 5 45 - 31 51
4. Кристиансунд 28 12 11 5 54 - 40 47
5. Русенборг 27 13 6 8 46 - 34 45
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 26 13 3 10 48 - 41 42
8. Хёугесунн 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 28 9 6 13 30 - 42 33
11. Бранн 1:1 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Стрёмсгодсет 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт 1:1 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
8. Сарпсборг-08 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Старт 1:1 15 5 6 4 22 - 20 21
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 1:1 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн 1:1 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 13 5 1 7 22 - 26 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 1:1 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Юнкер Каспер из команды Будё-Глимт забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.35 1.67

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 5.85 1.10 3.18 1.33 2.59 1.50 1.96 1.93 1.56 2.43 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 4.85 1.04 8.10
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5.90 1.13 5.00 1.17 2.36 1.59 1.76 2.06 1.44 2.77 1.18 4.80
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