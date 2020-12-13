  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Русенборг
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Мольде
0'
6' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
1:0
8' Гол
Исламович Дино
11'
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
25
Конате
Па
7
Хенриксен
Маркус
5
Шелбред
Пер-Сильян
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
12
Кранинкс
Александро
20
Уинго
Генри
11
Эллингсен
Мартин
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
30
Болли
Матис
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Омойджуфано
Охи
Русенборг
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

6'
Захариассен Кристоффер
 
8'
Исламович Дино
(Хольсе Карло)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 12 0.41
2. Исламович Дино 10 (3) 0.34
3. Хольсе Карло 5 0.17
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.14
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.07
6. Ховланд Эвен 2 0.07
7. Осен Йермунд 2 0.07
8. Хеденстад Вегар 1 0.03
9. Трондсен Андерс 1 0.03
10. Тагсет Эдвард 1 0.03
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.03
12. Конате Па 1 0.03
13. Валсвик Густав 1 0.03
14. Лундему Мариус 1 0.03
15. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.03
16. Рейтан Эрленд Даль 1 0.03
17. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
18. Конрадсен Андрес 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 12 (2) 0.43
2. Хуссейн Эцаз 8 0.29
3. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.25
4. Эйкрем Магнус 6 0.21
5. Хестад Эйрик 4 0.14
6. Эллингсен Мартин 4 0.14
7. Брюнхильдсен Ола 4 0.14
8. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.14
9. Эурснес Фредрик 3 0.11
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
11. Уинго Генри 2 0.07
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.07
13. Грегерсен Стиан 2 0.07
14. Хёуген Кристоффер 1 0.04
15. Кристенсен Тобиас 1 0.04
16. Кителано Йон 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
20. Риса Бирк 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 8 1
2. Захариассен Кристоффер 5 0
3. Хеденстад Вегар 4 0
4. Хелланн Поль-Андре 4 0
5. Региниуссен Торе 3 0
6. Трондсен Андерс 3 0
7. Рейтан Эрленд Даль 3 0
8. Тагсет Эдвард 3 0
9. Ховланд Эвен 2 0
10. Осен Йермунд 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Хенриксен Маркус 1 0
13. Конате Па 1 0
14. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
15. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эйкрем Магнус 5 0
3. Хуссейн Эцаз 5 0
4. Эурснес Фредрик 5 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Болли Матис 2 0
11. Хёуген Кристоффер 2 0
12. Эллингсен Мартин 2 0
13. Грегерсен Стиан 2 0
14. Синюан Шерифф 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Кнутсон Эрлинг 1 0
18. Омойджуфано Охи 1 0
19. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
20. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 8.7% (4) 6.52% (3) 19.57% (9) 8.7% (4) 21.74% (10) 34.78% (16)
 Мольде 15.87% (10) 9.52% (6) 14.29% (9) 17.46% (11) 7.94% (5) 34.92% (22)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн
Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн
Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Мольде Товарищеские матчи
Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде 0:0 28 18 3 7 67 - 32 57
3. Волеренга 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг 0:0 29 14 7 8 47 - 34 49
5. Кристиансунд 0:0 29 12 12 5 54 - 40 48
6. Викинг 29 12 8 9 54 - 49 44
7. Одд 0:0 27 13 4 10 48 - 41 43
8. Хёугесунн 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек 0:0 29 8 12 9 35 - 43 36
10. Саннефьёрд 0:0 29 9 7 13 30 - 42 34
11. Бранн 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Стрёмсгодсет 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 0:0 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 0:0 15 9 4 2 31 - 15 31
5. Одд 0:0 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 0:0 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 0:0 15 5 6 4 17 - 15 21
11. Старт 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 0:0 14 3 6 5 12 - 19 15
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде 0:0 14 7 2 5 30 - 19 23
3. Кристиансунд 0:0 15 5 8 2 21 - 17 23
4. Волеренга 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 0:0 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг 0:0 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 0:0 14 5 2 7 22 - 26 17
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 0:0 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
14. Мьёндален 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Мольде
2.20
4.00
3.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.70 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.80 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 4.00 3.28
  2.06 3.80 3.29

Самый высокий коэффициент на матч «Русенборг» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Русенборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Русенборг» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 1.01 14.00 1.01 5.70 1.12 4.80 1.16 2.75 1.42 2.10 1.74 2.23 1.66 1.93 1.88 1.74 2.10 1.41 2.80 1.30 3.35 1.14 5.30 1.11 5.90 1.03 9.90 1.02 11.00
12.00 1.00 11.25 1.01 5.55 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.22 1.66 1.79 2.13 1.43 2.83 1.31 3.32 1.13 5.25 1.10 5.70 1.02 9.60
6.07 1.14 2.68 1.49 2.79 1.43 2.50 1.53 2.23 1.68 1.95 1.92 1.74 2.12 1.56 2.42 1.39 2.96 1.28 3.78 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.68 2.20 1.27 3.60
3.95 1.25 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
4.06 1.22 3.42 1.30 2.77 1.44 2.02 1.83 1.69 2.17 1.47 2.64 1.26 3.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.85
5.80 1.14 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
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