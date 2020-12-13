Русенборг
3:1
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 600
Мольде
6' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
1:0
8' ГолИсламович Дино
14' Желтая карточкаСинюан Шерифф
1:1
20' ГолОмойджуфано Охи
32' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
39' Желтая карточкаКонате Па
2:1
49' ГолРегиниуссен Торе
3:1
83' ПенальтиИсламович Дино
84' Желтая карточкаРегиниуссен Торе
16
Ховланд
Эвен
25
Конате
Па
11
Хольсе
Карло
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
30
Болли
Матис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
25 Конате ПаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
8'
14'
20'
1:1
32'
39'
49'
83'
3:1
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|12
|0.41
|2.
|Исламович Дино
|12 (4)
|0.41
|3.
|Хольсе Карло
|5
|0.17
|4.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.14
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.07
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.03
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.03
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|11.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.03
|12.
|Конате Па
|1
|0.03
|13.
|Региниуссен Торе
|1
|0.03
|14.
|Валсвик Густав
|1
|0.03
|15.
|Лундему Мариус
|1
|0.03
|16.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0.03
|17.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.03
|18.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|19.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|12 (2)
|0.43
|2.
|Омойджуфано Охи
|8 (3)
|0.29
|3.
|Хуссейн Эцаз
|8
|0.29
|4.
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.14
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.14
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.14
|9.
|Эурснес Фредрик
|3
|0.11
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.07
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.07
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|14.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|15.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|16.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|17.
|Болли Матис
|0
|0
|18.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|20.
|Риса Бирк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|8
|1
|2.
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|3.
|Региниуссен Торе
|4
|0
|4.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|6.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|7.
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|8.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|9.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|10.
|Осен Йермунд
|2
|0
|11.
|Конате Па
|2
|0
|12.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|13.
|Хенриксен Маркус
|1
|0
|14.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|15.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|2.
|Джеймс Леке
|4
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|5
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Синюан Шерифф
|3
|0
|8.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|9.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|10.
|Кителано Йон
|1
|1
|11.
|Болли Матис
|2
|0
|12.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|13.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|14.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|15.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|17.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|18.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|19.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|20.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|10.2% (5)
|6.12% (3)
|18.37% (9)
|10.2% (5)
|20.41% (10)
|34.69% (17)
|Мольде
|15.63% (10)
|10.94% (7)
|14.06% (9)
|17.19% (11)
|7.81% (5)
|34.38% (22)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн
Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн
Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|29
|25
|3
|1
|100 - 32
|78
|2.
|Мольде
|28
|18
|2
|8
|68 - 35
|56
|3.
|Волеренга
|29
|14
|10
|5
|47 - 33
|52
|4.
|Русенборг
|29
|15
|6
|8
|50 - 35
|51
|5.
|Кристиансунд
|29
|12
|12
|5
|56 - 42
|48
|6.
|Викинг
|29
|12
|8
|9
|54 - 49
|44
|7.
|Одд
|27
|13
|4
|10
|49 - 42
|43
|8.
|Хёугесунн
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|29
|8
|12
|9
|37 - 45
|36
|10.
|Саннефьёрд
|29
|9
|7
|13
|31 - 43
|34
|11.
|Бранн
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|10
|12
|38 - 52
|28
|14.
|Старт
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|29
|7
|3
|19
|23 - 45
|24
|16.
|Олесунн
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Русенборг
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|4.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Кристиансунд
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|3.
|Мольде
|14
|7
|1
|6
|31 - 22
|22
|4.
|Волеренга
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Бранн
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|4
|7
|19 - 27
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Мьёндален
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Русенборг» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Русенборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Русенборг» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров